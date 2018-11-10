В ЗВО назначен новый командующий войсками округа

В Западном военном округе сменился командующий. Указом президента России Владимира Путина на должность командующего войсками ЗВО назначен генерал-полковник Александр Журавлев. Об этом сообщает начальник пресс-службы ЭВО полковник Игорь Мугинов.Как сообщили в пресс-службе округа, новый главнокомандующий ЗВО назначен вместо генерал-полковника Андрея Картаполова, который летом этого года был назначен заместителем министра обороны России. До момента выхода указа президента о назначении командующим ЗВО, Журавлев исполнял обязанности командующего.Александр Журавлев родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году - Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского, в 2008 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Журавлев в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), с мая 2015 года — начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО). С марта 2017 года — заместитель начальника Генштаба ВС России, с ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа (ВВО). Был командующим группировкой вооруженных сил РФ в Сирии.