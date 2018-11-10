Взрыв на турецкой военной базе унёс жизни четырёх военнослужащих
При взрыве на складе боеприпасов, расположенном на территории военной базы в провинции Хаккари, погибли четверо турецких военнослужащих, еще 20 получили ранения, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Как ранее сообщали турецкие СМИ, 9 ноября 2018 года на территории военной базы в провинции Хаккари на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 25 турецких военнослужащих, также на момент взрыва было не установлено местонахождение еще 7 человек. Как позднее заявило турецкое военное ведомство, причиной взрыва стала "неисправность тяжелого вооружения", при этом пояснений о каком "тяжелом вооружении" идет речь, не последовало. Как сообщают некоторые СМИ, причиной взрыва могло быть неосторожное обращение с оружием на складе ручных гранат. Взрыв был такой силы, что многие жители городка Афьонкарахисара, возле которого расположена база, приняли его за землетрясение и покинули свои дома.
При проведении расследования по факту взрыва было установлено, что раны, не совместимые с жизнью получили четверо военнослужащих и еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Все раненные эвакуированы и доставлены в госпиталь.
Министерство обороны Турции заявило о продолжении расследования данного инцидента, террористический акт, как причина взрыва, будет рассматриваться в последнюю очередь.
Как ранее сообщали турецкие СМИ, 9 ноября 2018 года на территории военной базы в провинции Хаккари на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 25 турецких военнослужащих, также на момент взрыва было не установлено местонахождение еще 7 человек. Как позднее заявило турецкое военное ведомство, причиной взрыва стала "неисправность тяжелого вооружения", при этом пояснений о каком "тяжелом вооружении" идет речь, не последовало. Как сообщают некоторые СМИ, причиной взрыва могло быть неосторожное обращение с оружием на складе ручных гранат. Взрыв был такой силы, что многие жители городка Афьонкарахисара, возле которого расположена база, приняли его за землетрясение и покинули свои дома.
При проведении расследования по факту взрыва было установлено, что раны, не совместимые с жизнью получили четверо военнослужащих и еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Все раненные эвакуированы и доставлены в госпиталь.
Министерство обороны Турции заявило о продолжении расследования данного инцидента, террористический акт, как причина взрыва, будет рассматриваться в последнюю очередь.
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