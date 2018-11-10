В США: Китай резко нарастил мощь, пока мы воевали с терроризмом

Можно сказать, что Япония выиграла Первую мировую войну, ведь она использовала отвлечение европейских сил для расширения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так и сейчас. Китай воспользовался ситуацией и расширил сферу собственного влияния. Он захватил острова, чтобы создать на них военных форпосты.

В американской прессе опубликована статья вице-президента Национальной оборонно-промышленной ассоциации США полковника Уэсли Холлмана, который размышляет о многократно выросшей за последние годы военной мощи Китая. Полковник Холлман, отслуживший в американской армии 27 лет, считает, что своей нынешней мощью китайцы обязаны... Соединённым Штатам Америки.Аргументация Холлмана в данном случае выглядит следующим образом.Исходя из этого, Холлман делает вывод: Китай просто воспользовался тем, что его никто все эти годы не сдерживал. Он наращивал свою военную составляющую, обновлял технический парк армии, обзаводясь новыми вооружениями.Полковник Холлман:Сегодня, как отмечает Холлман, экономика Китая уже вторая, но стремится стать первой в мире.По словам вице-президента Национальной оборонно-промышленной ассоциации США, пока Америка прожигала ресурсы, сражаясь с международным терроризмом, Китай добился 600%-ного роста военных расходов и стремится к доминированию.