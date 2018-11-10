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В США: Китай резко нарастил мощь, пока мы воевали с терроризмом

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В американской прессе опубликована статья вице-президента Национальной оборонно-промышленной ассоциации США полковника Уэсли Холлмана, который размышляет о многократно выросшей за последние годы военной мощи Китая. Полковник Холлман, отслуживший в американской армии 27 лет, считает, что своей нынешней мощью китайцы обязаны... Соединённым Штатам Америки.

Аргументация Холлмана в данном случае выглядит следующим образом.


США 11 сентября 2001 года подверглись террористической атаке. После этого американский военный бюджет верстался так, что существенная его часть была направлена на осуществление антитеррористических операций в Афганистане. Затем США стали «искать химическое оружие» в Ираке, введя туда свои войска и увязнув в войне. США продолжали противостоять международному терроризму, вливая всё новые и новые средства. При этом госдолг продолжал расти и сегодня уже стремится к 22 трлн долларов.

Исходя из этого, Холлман делает вывод: Китай просто воспользовался тем, что его никто все эти годы не сдерживал. Он наращивал свою военную составляющую, обновлял технический парк армии, обзаводясь новыми вооружениями.

В США: Китай резко нарастил мощь, пока мы воевали с терроризмом


Полковник Холлман:
Можно сказать, что Япония выиграла Первую мировую войну, ведь она использовала отвлечение европейских сил для расширения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так и сейчас. Китай воспользовался ситуацией и расширил сферу собственного влияния. Он захватил острова, чтобы создать на них военных форпосты.


Сегодня, как отмечает Холлман, экономика Китая уже вторая, но стремится стать первой в мире.

По словам вице-президента Национальной оборонно-промышленной ассоциации США, пока Америка прожигала ресурсы, сражаясь с международным терроризмом, Китай добился 600%-ного роста военных расходов и стремится к доминированию.
Использованы фотографии:
Минобороны КНР
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