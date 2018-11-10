Китай показал ручной ракетный комплекс QN-202

На проходящей в эти дни в китайском Чжухае международной аэрокосмической выставке China Airshow 2018 китайские оружейники презентовали новый ручной ракетный комплекс, предназначенный для использования одним военнослужащим, передает блог bmpd.Новый ручной ракетный комплекс QN-202 создан китайской компанией Wuhan Guide Infrared и предназначен для использования одним военнослужащим. В комплекс входит пусковая установка размером со стандартную штурмовую винтовку и ранец для переноски шести дополнительных мини-ракет. Полностью тактико-технические данные комплекса не приведены, но известно, что вес ракеты - 1,2 кг., а дальность стрельбы составляет до 2-х километров. Комплекс QN-202 работает по принципу "выстрелил-забыл". Бронепробиваемость ракет не указана, но судя по весу ракеты и дальности поражения, комплекс предназначен для поражения легкобронированой техники противника.На данной выставке китайские компании представили несколько противотанковых комплексов, например Red Arrow-12 (HJ-12) от компании Norinco и TL-4 от компании CASC, но они относятся к "тяжелым" ПТУР, стрельбу из которых ведут расчеты, тогда как с QN-202 легко управляется один военнослужащий.