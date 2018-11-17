Конец министра-бандита

Так распорядилась судьба, что один из виднейших военно-политических деятелей Турции, военный министр и один из лидеров младотурецкой партии, заканчивал свои дни не только политическим банкротом, потерпевшим поражение в Первой мировой войне, но и просто заурядным грабителем и убийцей, то есть обычным бандитом. А как еще мог завершиться жизненный путь идеолога и практика пантюркизма и куратора басмаческого движения на территории нашей страны?А вот каков был последний бой, в ходе которого была разгромлена банда бывшего министра, а сам он нашел бесславный и давно заслуженный конец?Смею предположить, что непосредственно о подробностях самого боя известно не очень много. Попытаемся хоть частично восполнить данный пробел.Конный отряд в составе 2 полков 8-й кавалерийской дивизии Красной Армии действовал в горах Восточной Бухары. Следовало разгромить силы вожака бухарского басмачества - Энвера-паши. На дворе стоял август 1922 г.Преследуемый частями Бухарской группы Красной армии, понеся большие потери, Энвер-паша с остатком своих сил – отрядом численностью до 1500 сабель - был вынужден в конце июля 1922 г. отойти в горы восточнее Бальджуана.Нанесенные Красной армией поражения и большие потери, а также разлад среди главарей басмаческих банд, окончательно деморализовали состав отряда Энвера-паши,Для его окончательной ликвидации в ночь на 4-е августа 1922 г. из Бальджуана на Хавалинг были высланы 2 колонны: правая - 2 батальона, 2 эскадрона, взвод артиллерии; левая - 15-й и 16-й кавалерийские полки. Колоннам была поставлена задача: ударами правой с юга, левой с северо-востока отрезать пути отхода противника на восток, и разгромить остатки воинства Энвера-паши.4-го августа левая колонна завязала бой с передовым отрядом противника, занимавшим высоту в 8 км северо-восточнее Бальджуана. В то же время главные силы Энвера-паши были сосредоточены в горах северо-восточнее высоты, занимаемой его передовым отрядом.Атака высоты, занимаемой передовым отрядом противника, была возложена на 16-й кавалерийский полк.15-му кавалерийскому полку была поставлена задача отрезать путь отхода передовому отряду и главному ядру противника на северо-восток.Выполняя задачу, 16-й кавалерийский полк повел наступление на высоту 3 эскадронами: 1-й эскадрон – атаковал в лоб, 3-й эскадрон – наносил удар с юга, а 2-й эскадрон двигался с северо-востока.Вследствие крутизны скатов высоты, 1-й эскадрон повел наступление в пешем строю и, несмотря на свою малочисленность и сильный огонь противника, овладел юго-западными скатами этой высоты.Увидев это, находившийся при своем передовом отряде Энвер-паша, собрав 400 сабель, лично атаковал с горы вниз 1-й эскадрон – и в этот момент противник попадает под фланговый огонь и удар 3-го и 2-го эскадронов. Именитый бандит, пробитый 5-ю пулями, мертвым валится со своего коня.А 15-й и 16-й кавалерийские полки окончательно громят и рассеивают остатки отряда бывшего военного министра Оттоманской империи.