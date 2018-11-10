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Следствие поставило точку в вопросе сообщников Рослякова

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Следственный комитет России поставил точку в вопросе вероятных сообщников студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. По заявлению СКР, Росляков действовал в одиночку, сообщается на сайте ведомства.

Следствие поставило точку в вопросе сообщников Рослякова



Как сообщили в Следственном комитете, по делу Рослякова было допрошено около 650 человек, детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из полученных данных, следствие сделало вывод, что студент Росляков действовал в одиночку.

О сделанных выводах было доложено главе СК Александру Бастрыкину во время совещания, прошедшего сегодня в Симферополе.

На настоящий момент следствие занято детальным исследованием личности Рослякова, его психологическим состоянием и составлением психологического портрета. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Кроме того, продолжается проведение иных, ранее назначенных экспертиз, проводится полномасштабный комплекс следственно-оперативных действий.

Ранее высказывалось предположение, что у Рослякова, открывшего стрельбу в Керченском колледже, в результате которой погибли 20 человек, могут быть сообщники, которые не участвовали в нападении, но могли помогать в приготовлении к нему.
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