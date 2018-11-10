Учебно-боевые L-39ZA болгарских ВВС отремонтируют в Одессе

Украина отремонтирует для Болгарии семь учебно-боевых самолетов L-39ZA, принадлежащих Военно-воздушным силам Болгарии. Ремонт будет производиться на производственных мощностях Одесского авиационного завода, сообщает газета "Думская".Ремонт семи учебно-боевых самолетов L-39ZA (модификация с пушкой ГШ-23, усиленными крылом и шасси), принадлежащих ВВС Болгарии, заказала частная компания Jotov&Son, выигравшая тендер Министерства обороны Болгарии, предложив за ремонт сумму в 8,61 млн евро. Компания Aero Vodochody, являющаяся производителем самолетов L-39, болгарскому военному ведомству не подошла по причине оценки ремонта самолетов в 10 млн. евро. Другой причиной выбора Одесского авиационного завода в качестве ремонтного являются установленные на данных самолетах двигатели АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс", на ремонт которых у чешского производителя отсутствует лицензия.Также сообщается, что частная компания Jotov&Son предоставляет свои самолеты для обучения летчиков болгарских ВВС. Издание пишет, что по полученным данным, семь ремонтируемых L-39ZA также принадлежат фирме, болгарские военные же ими только пользуются.Какую долю из выделенных Минобороны Болгарии на ремонт самолетов 8,61 млн евро получит Одесский авиационный завод не известно.