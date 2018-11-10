Учебно-боевые L-39ZA болгарских ВВС отремонтируют в Одессе
Украина отремонтирует для Болгарии семь учебно-боевых самолетов L-39ZA, принадлежащих Военно-воздушным силам Болгарии. Ремонт будет производиться на производственных мощностях Одесского авиационного завода, сообщает газета "Думская".
Ремонт семи учебно-боевых самолетов L-39ZA (модификация с пушкой ГШ-23, усиленными крылом и шасси), принадлежащих ВВС Болгарии, заказала частная компания Jotov&Son, выигравшая тендер Министерства обороны Болгарии, предложив за ремонт сумму в 8,61 млн евро. Компания Aero Vodochody, являющаяся производителем самолетов L-39, болгарскому военному ведомству не подошла по причине оценки ремонта самолетов в 10 млн. евро. Другой причиной выбора Одесского авиационного завода в качестве ремонтного являются установленные на данных самолетах двигатели АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс", на ремонт которых у чешского производителя отсутствует лицензия.
Также сообщается, что частная компания Jotov&Son предоставляет свои самолеты для обучения летчиков болгарских ВВС. Издание пишет, что по полученным данным, семь ремонтируемых L-39ZA также принадлежат фирме, болгарские военные же ими только пользуются.
Какую долю из выделенных Минобороны Болгарии на ремонт самолетов 8,61 млн евро получит Одесский авиационный завод не известно.
Ремонт семи учебно-боевых самолетов L-39ZA (модификация с пушкой ГШ-23, усиленными крылом и шасси), принадлежащих ВВС Болгарии, заказала частная компания Jotov&Son, выигравшая тендер Министерства обороны Болгарии, предложив за ремонт сумму в 8,61 млн евро. Компания Aero Vodochody, являющаяся производителем самолетов L-39, болгарскому военному ведомству не подошла по причине оценки ремонта самолетов в 10 млн. евро. Другой причиной выбора Одесского авиационного завода в качестве ремонтного являются установленные на данных самолетах двигатели АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс", на ремонт которых у чешского производителя отсутствует лицензия.
Также сообщается, что частная компания Jotov&Son предоставляет свои самолеты для обучения летчиков болгарских ВВС. Издание пишет, что по полученным данным, семь ремонтируемых L-39ZA также принадлежат фирме, болгарские военные же ими только пользуются.
Какую долю из выделенных Минобороны Болгарии на ремонт самолетов 8,61 млн евро получит Одесский авиационный завод не известно.
- Использованы фотографии:
- http://dumskaya.net/
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