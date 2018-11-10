Арабоязычные СМИ: Путин игнорирует Нетаньяху, потому что раздражён

Арабоязычные издания пишут о том, что израильский премьер уже несколько раз пытался добиться личной встречи с президентом России, но безрезультатно.Сначала Нетаньяху хотел прилететь в Москву через несколько дней после трагического инцидента с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20, но в Москве дали понять, что израильского премьера не ждут. Затем в израильских СМИ были опубликованы материалы о том, что встреча Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина «может состояться чуть позже». Однако это «чуть позже» затягивается. За это время Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300. А Израиль, как сообщили СМИ, как минимум однажды нанёс удар по территории САР после поставок российских ЗРК.Тем временем ливанские и саудовские информационные ресурсы пишут, что встреча отменяется по инициативе именно Москвы. Заявлено, что российские власти «недовольны тем, какую позицию занимает Израиль». Так, отмечено, что Нетаньяху собирался встретиться с Путиным, чтобы обсудить «новую стратегию действий израильской авиации в Сирии», но положительного решения со стороны Кремля не получено. Москву, по версии арабоязычных ресурсов, раздражают заявления израильских высокопоставленных военных, которые говорят о готовности в любом случае продолжать наносить удары по «иранским и проиранским силам в Сирии». Москва рассчитывает на запуск переговоров для деэскалации напряжённости.Ранее сообщалось, что глава израильского кабмина может поговорить с Владимиром Путиным 11 ноября в Париже. Но в Париже фактически настаивают на том, что площадка «настроена» исключительно на общие памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, а потому каким-либо глубоким двусторонним переговорам на этой площадке не место. В итоге информация о том, что Путин не будет встречаться с Нетаньяху, была подтверждена российскими высокопоставленными источниками. В пресс-службе израильского премьера тем не менее заявили, что именно позиция властей Франции в данном случае стала определяющей в том смысле, что российско-изральские переговоры 11 ноября в Париже проведены не будут. На самом деле, уже не важно, чья позиция стала препятствие для встречи; факт остаётся фактом – двусторонние контакты с Нетаньяху пока не ведутся. Вопрос: какой выход из сложившейся ситуации видят в Москве и Тель-Авиве?..