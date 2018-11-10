Первый железнодорожный пролёт соединили с аркой Крымского моста

Первый пролет со стороны Керчи соединили с железнодорожной аркой Крымского моста, сообщается на официальной странице Крымского моста в Twitter.Как сообщается на странице Крымского моста, строители надвинули мостовую конструкцию весом 580 тонн на 253-ю опору. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более пяти метров, ширина - более 15 метров с учетом служебных проходов. Вторая ветка пролетов ведется со стороны Тамани, там до арки осталось надвинуть несколько пролетов. Сама арка моста через Керченский пролив весит более 6 тысяч тонн и установлена на опоры на высоте 35 метров в конце августа прошлого года.Напомним, что окончательная сборка железнодорожной части моста будет закончена до конца весны 2019 года, а монтаж путей - к концу лета. Движение поездов по мосту по планам должно начаться в декабре 2019 года.Длина Крымского моста составляет 19 километров, он является самым протяженным в России. Автомобильное движение по мосту начато в мае этого года.