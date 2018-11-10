СМИ: австрийский экс-полковник признался в работе на разведку России

Экс-полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, дал признательные показания, сообщает австрийское издание Die Presse со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны Австрии.Как сообщили в австрийском Минобороны, экс-полковник признался, что якобы получил от российской стороны 300 тысяч евро за свою работу. Он работал в отделе структурного планирования австрийского военного ведомства и мог знать о содержании важных переговоров в министерстве, но доступа к секретным данным у него не было. В ведомстве отметили, что он желал уйти в отставку со службы еще в 2006 году, но не смог якобы из-за "давления со стороны"Ранее сообщалось, что информацию о возможном шпионаже в пользу России австрийского экс-полковника, Минобороны Австрии получило от своих немецких коллег. По их мнению 70 летний бывший военный работал на военную разведку России более 20 лет и передавал сведения, касающиеся австрийского Минобороны.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что Австрия должна была напрямую адресовать России свои подозрения, а не требовать публичных объяснений, не имея на руках никаких доказательств.