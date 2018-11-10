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Климкин угрожает России санкциями из-за выборов в ДНР и ЛНР

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Украина пригрозила России введением новых санкций из-за проведения выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сделав запись на своей странице в Twitter.

Климкин угрожает России санкциями из-за выборов в ДНР и ЛНР



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России введением новых международных санкций "партнерами Украины" из-за выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и добавил ,что "Украина с партнерами уже работает над ними". Климкин назвал эти выборы "преступлением против Украины", за которое Россию ждет наказание в виде санкций.

Он обвинил Москву в "нежелании мира", а жителей Донбасса призвал отказаться от незаконного голосования и дождаться, когда на Донбасс вернется киевская власть и проведет "Настоящие выборы".

Напомним, что 11 ноября этого года в Донецкой и Луганской республиках пройдут выборы глав республик и депутатов парламента. Киев заранее заявил, что выборы нелегитимны и на Украине результаты признавать не будут. Также против выборов в ДНР и ЛНР выступили в ЕС и США, заявив, что они противоречат минским соглашениям. Однако в Москве заявили, что выборы в республиках никак не противоречат договоренностям, достигнутым в Минске.



Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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