Замки Страны восходящего солнца в эпоху империализма

Японский замок – это не только чудо архитектуры и оборонного зодчества, но и эстетически выдающийся объект.Находясь под впечатлением замечательных статей В. О. Шпаковского о японском вооружении и снаряжении и в ожидании статьи специалиста о средневековых замках Страны восходящего солнца, мы решили посмотреть, как выглядели замки Японской империи в самом конце XIX века на фотографиях К. Огавы.Окунемся же в прошлое.Начнем с императорской резиденции.Будучи построен в 1612 г. в одном из самых крупных японских городов, являлся резиденцией Токугаво Есинао, правителя провинции Овари.Будучи построен в 1603 г., стал резиденцией 1-го Сегуна - Токугава Иэясу. Но окончательно завершено строительство было лишь при 3-м сегуне Токугава. Вмещал 33 помещения. Замок - свидетель ключевых событий японской истории XVII - XIX вв.Одна из важнейших японских крепостей. Построен в 1586 г. и выдержал в 1614-15 гг. самую великую осаду в истории этой страны.Построен в начале XVII в. (главную башню датируют 1601 г.).Один из самых красивых и больших замков Японии, построен участником Корейской войны Като Киемаса. Выдержал осаду в 1870 г.Построен в начале XVII в., имел трагическую судьбу. Как впрочем, многие из японских замков.Вот как выглядели некоторые из японских замков в конце XIX столетия. Они имели сложную судьбу, некоторые были разрушены во время Второй мировой войны. Набросав общую зарисовку картины, оставляем возможность исследователям трудиться над этой перспективной темой, а участникам форума "Военного обозрения" в полной мере продемонстрировать свою эрудицию, уточняя и дополняя наш набросок.