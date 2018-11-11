Запад боится выборов на Донбассе

Госдепартамент США осудил объявление о проведении выборов на Донбассе и заявил, что они «в высшей мере противоречат Минским соглашениям». Что никак не соответствует реальности.Евросоюз за день до народного волеизъявления также заявил, что считает проведение выборов в самопровозглашенных республиках незаконным и не собирается признавать их результаты. При этом ЕС также ссылается на противоречия Минским соглашениям, при этом не учитывая тот факт, что в течение трех лет после подписания документа Киев не приложил ни грамма усилий для разрешения конфликта на Донбассе.В преддверии выборов подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области 9 ноября сообщила на своем сайте, что организаторам демократических процедур на «временно оккупированных территориях Донбасса» грозит пожизненное заключение.Посольство США на Украине 8 ноября призвало жителей Донбасса бойкотировать выборы. Причем призыв к игнорированию звучит как издевательство над людьми, страдающими от практически ежедневных обстрелов со стороны украинских силовиков.«В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские «выборы». Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти «выборы», которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству», – говорится в заявлении посольства в Twitter.Украинские СМИ пестрят заголовками. В материалах сообщается о том, как «доблестная» СБУ разведала и результаты голосования, и даже процент явки избирателей. Таким образом, накал идиотизма ближе к выборам продолжает расти, и этому есть разумное объяснение.Ни Запад, ни подконтрольную ему Украину волнуют не столько сами выборы, а то, что пройдут они, скорее всего, с высокой явкой, что по факту подтвердит нежелание Донбасса существовать под контролем официального Киева. Данное обстоятельство никак не соответствует их громогласным заявлениям о «российской агрессии» и «оккупации».Предпосылки для высокой явки тем более стали очевидны после теракта в Донецке, вследствие которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. В сети несложно найти видеоролики с похорон лидера Донецкой Народной Республики, проститься с ним пришли сотни тысяч человек, которые верили и продолжают верить в победу республики.Кроме того, надеяться на то, что официальный Киев изменит отношение к Донбассу, глупо, это обусловлено и изменением Конституции Украины в отношении курса, нацеленного на НАТО и ЕС, и законами о запрете русского языка, и постоянными обстрелами со стороны ВСУ.Немаловажным фактором является и укрепление позиций нацистов в стране. День защитника Украины, отмечаемый отнюдь не по случайному совпадению 14 октября, в день основания ОУН (запрещена в России), сопровождается уже традиционными факельными шествиями на манер Третьего рейха и нацистскими выкриками о том, как «великая нация» поднимет «не великую на ножи», с каждым годом масштабы подобных мероприятий только растут. Подобный факт явно не добавляет оптимизма, учитывая, что радикалы на Украине имеют рычаги давления на власть. Так, например, они отменили попытки Киева провести конституционную реформу, предусматривающую децентрализацию власти, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Ополчение в ДНР и ЛНР, находящееся на передовых позициях, уже проголосовало, ожидая в день выборов провокаций со стороны украинских силовиков. Все остальные также настроены решительно, потому как альтернативы нет. Киев, как капризный ребенок, не приемлет никаких компромиссов, ссылаясь на поддержку Вашингтона и Брюсселя, которым, в принципе, плевать на судьбу миллионов людей Донбасса. Для них эта земля и эти люди – это лишь инструмент давления на геополитического конкурента, против которого силой действовать страшно, но можно смело тыкать санкциями по надуманным поводам. Количество фантомных причин с течением времени только увеличивается – это и «невыполнение Минских договоренностей», в которых Россия не является стороной конфликта, и сбитый малайзийский «Боинг», и отравление никому не нужного Скрипаля, и, надо думать, проведение этих, очень важных для Донбасса выборов.