Новости

В США названа причина катастрофы "Геркулеса" в штате Джорджия

4
В США завершено расследование причин катастрофы военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules (модификация WC-130H). Самолёт упал 2 мая этого года в штате Джорджия, и тогда на его борту находились девять человек. Все находившиеся на борту «Геркулеса» погибли.




Напомним, что самолёт, приписанный к 156-му авиакрылу Нацгвардии (Пуэрто-Рико), рухнул на автомобильную дорогу через непродолжительное время после взлёта с аэродрома.

Комиссия, которая в течение нескольких месяцев выясняла причина катастрофы, в конечном итоге пришла к выводу о том, что виной всему стал человеческий фактор. Экипаж военного транспортника допустил ошибку при пилотировании. Причём ошибка эта была допущена ещё на стадии взлёта.

Отмечается следующее: вместо того, чтобы прекратить набор скорости и, по возможности, прервать взлёт, экипаж пытался поднять самолёт в воздух. Машина не смогла достичь достаточной высоты, возникли проблемы с дальнейшим набором скорости, и в конечном итоге последовало падение на автомагистраль.

Для справки: Lockheed C-130 Hercules – самый массовый военный транспортник в мире. Произведено около 2,3 тысяч единиц. Началась эксплуатация этих самолётов в далёком 1956 году. Состоят на вооружении ВВС США и ряда других стран, включая ВВС Австралии и Бразилии.

Нужно отметить, что после майской катастрофы произошло ещё два инцидента с самолётами C-130 Hercules. Так, 3 июня C-130H ВВС Алжира совершил жёсткую посадку на аэродроме Бискра, развалившись на несколько частей. Погиб один человек. А в конце сентября произошла катастрофа «Геркулес» ВВС США в афганском Джелалабаде; погибли 11 человек.
Использованы фотографии:
Википедия
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти