В США названа причина катастрофы "Геркулеса" в штате Джорджия

В США завершено расследование причин катастрофы военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules (модификация WC-130H). Самолёт упал 2 мая этого года в штате Джорджия, и тогда на его борту находились девять человек. Все находившиеся на борту «Геркулеса» погибли.Напомним, что самолёт, приписанный к 156-му авиакрылу Нацгвардии (Пуэрто-Рико), рухнул на автомобильную дорогу через непродолжительное время после взлёта с аэродрома.Комиссия, которая в течение нескольких месяцев выясняла причина катастрофы, в конечном итоге пришла к выводу о том, что виной всему стал человеческий фактор. Экипаж военного транспортника допустил ошибку при пилотировании. Причём ошибка эта была допущена ещё на стадии взлёта.Отмечается следующее: вместо того, чтобы прекратить набор скорости и, по возможности, прервать взлёт, экипаж пытался поднять самолёт в воздух. Машина не смогла достичь достаточной высоты, возникли проблемы с дальнейшим набором скорости, и в конечном итоге последовало падение на автомагистраль.Для справки: Lockheed C-130 Hercules – самый массовый военный транспортник в мире. Произведено около 2,3 тысяч единиц. Началась эксплуатация этих самолётов в далёком 1956 году. Состоят на вооружении ВВС США и ряда других стран, включая ВВС Австралии и Бразилии.Нужно отметить, что после майской катастрофы произошло ещё два инцидента с самолётами C-130 Hercules. Так, 3 июня C-130H ВВС Алжира совершил жёсткую посадку на аэродроме Бискра, развалившись на несколько частей. Погиб один человек. А в конце сентября произошла катастрофа «Геркулес» ВВС США в афганском Джелалабаде; погибли 11 человек.