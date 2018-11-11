Порошенко из Парижа - жителям Донбасса: Не ходите на выборы

Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!

Президент Украины, прибыв в Париж для участия в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, решил обратиться к жителям Донбасса. К тем самыми людям, которых его армия уже пятый год обстреливает из всех видов оружия , имеющегося в наличии. К тем самым людям, в отношении которых Порошенко ввёл и поддерживает экономическую блокаду.Главный посыл обращения Петра Порошенко состоит в том, что дончане и луганчане «не должны идти на выборы». Сами выборы человек, пришедший к власти на Украине в результате госпереворота, назвал «фейковыми».Порошенко:Это заявление Порошенко вполне однозначно говорит о том, кому конкретно было выгодно физическое устранение главы Донецкой народной республики. По замыслу Киева и его главных кураторов, убийство Александра Захарченко должно было обезглавить ДНР, которая, по мнению украинских властей не смогла бы провести выборы, так как «должна выполнять минские соглашения, а в них выборы стоят не первым пунктом». О том, что соглашения необходимо выполнять обеим сторонам, в Киеве не вспоминают.Проведение выборов на Донбассе рушит планы майданных властей.Напомним, что в ДНР сегодня выбирают главу республики и депутатов Народного совета. В ЛНР также выбирают главу республики и депутатов Республиканского парламента.В качестве наблюдателей на выборах будут присутствовать представители многих иностранных государств, включая Италию, Францию, Финляндию, Норвегию, Бельгию, Турцию, Россию и др.