Заговорщики выражали убеждённость в скором развале Германии и готовили убийства неугодных политиков. Они планировали собрать их в одном месте с целью последующего физического устранения.

В немецкой прессе появились материалы о раскрытом заговоре в среде военнослужащих. Издание Focus со ссылкой на материалы дела пишет о том, что военнослужащие немецкого спецназа и элитного формирования Uniter якобы вынашивали планы по совершению убийств политических деятелей.Из материала:Заявлено, что полного списка «возможных жертв» в распоряжении редакции нет, однако как минимум одно имя известно. Это председатель фракции «Левые» в Бундестаге Дитмар Бартч.Сейчас следствие выясняет, планировали ли заговорщики после убийств политиков собственный приход к власти.Все свои действия, как пишет «Фокус», военнослужащие, участвовавшие в заговоре, обсуждали в формате «тайных собраний». Добавляется, что разоблачительную операцию едва не сорвал представитель контрразведывательных органов Германии (42-летний подполковник), который якобы делился с «заговорщиками» информацией о том, когда у тех намечаются обыски. Видимо, настолько плохо делился, что даже после этих «уведомлений» офицеры Бундесвера не позаботились о конспирации. Обыски состоялись, и сотрудники спецслужб обнаружили «тайные схроны» оружия и ГСМ.Теперь, как пишет издание, представителя контрразведки ожидает суд.Началось всё с выявления подготовки к терактам против властей Германии со стороны военнослужащего Франко А. Он, являясь гражданином ФРГ, направил в миграционную службу данные о том, что он беженец из Сирии. По версии следствия, это понадобилось военнослужащему, чтобы потом переложить вину за теракты на мигрантов.Вопрос «разоблачения» заговора, авторами сценария которого названы несколько офицеров и даже сержантов немецкой армии, предлагается рассмотреть в Бундестаге в ближайшее время.В этом материале "Фокуса" удивляет только одно: как же так вышло, что до сих пор в деле не мелькнуло слово "Россия"... Ведь любые негативные события на Западе стало принято связывать исключительно с нашей страной.