Экипаж фрегата ВМС Норвегии многократно предупреждали о сближении с танкером

Экипаж не предпринимал необходимых мер для недопущения столкновения. На корабле не было чёткого понимания оперативной обстановки в той акватории, в которой «Helge Ingstad» находился. "Sola TS" несколько раз сообщал «Ингстаду», также дублируя сигналы об опасном сближении береговым службам.

В норвежской прессе публикуются подробности инцидента с фрегатом королевских ВМС «Helge Ingstad» проекта «Нансен». Напомним, что во время участия в натовских учениях «Trident Juncture-2019» фрегат допустил столкновение с танкером, следовавшим под мальтийским флагом.В сообщениях СМИ Норвегии со ссылкой на следствие говорится о том, что танкер в момент столкновения был полностью загружен нефтью. Только счастливая случайность не привела к разливу огромных объёмов нефтепродуктов у побережья Норвегии в районе Бергена.При этом отмечается, что экипаж фрегата был предупреждён об опасном сближении с танкером. Выясняется, по каким причинам не было предпринято мер для того, чтобы этого столкновения избежать. Точнее, меры принимались, но лишь в самый последний момент перед «контактом» с танкером "Sola". Изучение данных позволило сделать вывод, что к моменту столкновения норвежский боевой корабль шёл на 17 узлах, а нефтеналивное судно – на семи.Из предварительного доклада следственной комиссии:Командир норвежского фрегата заявляет, что действия по недопущению столкновения были предприняты «с запозданием», так как резкий манёвр мог привести к тому, что корпус боевого корабля оказался бы буквально вспорот скалами, на которые в случае ухода от столкновения был бы направлен фрегат.Тем временем заявлено, что на танкере «Sola» пытались передать экипажу норвежского фрегата, в каком именно направлении тому стоит совершать маневр при учёте того, что пространства в районе столкновения для такого маневра было достаточно. Но это не помогло.Добавляет странностей то, что в Норвегии высказано предположение о возможном отключении на фрегате систем идентификации кораблей.Предполагается, что сделано это было в связи с теми задачами, которые ставились экипажу боевого корабля в рамках натовских военных маневров.После столкновения с танкером норвежский фрегат потерял управление, вышли из строя рули, и военный корабль вошёл в дрейф. На скорости около 5 узлов «Helge Ingstad» ударился о скалистый берег севернее Бергена. Во внутренние отсеки тем временем поступала вода через пробоину ниже ватерлинии. Вследствие этого «закоротило» оборванную проводку, возникло задымление. Экипаж в количестве 137 человек борт корабля покинул. Несколько человек получили ранения, травмы и отравление едким дымом.Чтобы корабль не разбило о скалы, с помощью буксиров его положение был откорректировано.В норвежском военном командовании заявили, что это сильный удар по королевскому флоту. От других комментариев прессе представители ВМС Норвегии воздерживаются.