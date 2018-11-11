Экипаж фрегата ВМС Норвегии многократно предупреждали о сближении с танкером
В норвежской прессе публикуются подробности инцидента с фрегатом королевских ВМС «Helge Ingstad» проекта «Нансен». Напомним, что во время участия в натовских учениях «Trident Juncture-2019» фрегат допустил столкновение с танкером, следовавшим под мальтийским флагом.
В сообщениях СМИ Норвегии со ссылкой на следствие говорится о том, что танкер в момент столкновения был полностью загружен нефтью. Только счастливая случайность не привела к разливу огромных объёмов нефтепродуктов у побережья Норвегии в районе Бергена.
При этом отмечается, что экипаж фрегата был предупреждён об опасном сближении с танкером. Выясняется, по каким причинам не было предпринято мер для того, чтобы этого столкновения избежать. Точнее, меры принимались, но лишь в самый последний момент перед «контактом» с танкером "Sola". Изучение данных позволило сделать вывод, что к моменту столкновения норвежский боевой корабль шёл на 17 узлах, а нефтеналивное судно – на семи.
Из предварительного доклада следственной комиссии:
Командир норвежского фрегата заявляет, что действия по недопущению столкновения были предприняты «с запозданием», так как резкий манёвр мог привести к тому, что корпус боевого корабля оказался бы буквально вспорот скалами, на которые в случае ухода от столкновения был бы направлен фрегат.
Тем временем заявлено, что на танкере «Sola» пытались передать экипажу норвежского фрегата, в каком именно направлении тому стоит совершать маневр при учёте того, что пространства в районе столкновения для такого маневра было достаточно. Но это не помогло.
Добавляет странностей то, что в Норвегии высказано предположение о возможном отключении на фрегате систем идентификации кораблей.
Предполагается, что сделано это было в связи с теми задачами, которые ставились экипажу боевого корабля в рамках натовских военных маневров.
После столкновения с танкером норвежский фрегат потерял управление, вышли из строя рули, и военный корабль вошёл в дрейф. На скорости около 5 узлов «Helge Ingstad» ударился о скалистый берег севернее Бергена. Во внутренние отсеки тем временем поступала вода через пробоину ниже ватерлинии. Вследствие этого «закоротило» оборванную проводку, возникло задымление. Экипаж в количестве 137 человек борт корабля покинул. Несколько человек получили ранения, травмы и отравление едким дымом.
Чтобы корабль не разбило о скалы, с помощью буксиров его положение был откорректировано.
В норвежском военном командовании заявили, что это сильный удар по королевскому флоту. От других комментариев прессе представители ВМС Норвегии воздерживаются.
В сообщениях СМИ Норвегии со ссылкой на следствие говорится о том, что танкер в момент столкновения был полностью загружен нефтью. Только счастливая случайность не привела к разливу огромных объёмов нефтепродуктов у побережья Норвегии в районе Бергена.
При этом отмечается, что экипаж фрегата был предупреждён об опасном сближении с танкером. Выясняется, по каким причинам не было предпринято мер для того, чтобы этого столкновения избежать. Точнее, меры принимались, но лишь в самый последний момент перед «контактом» с танкером "Sola". Изучение данных позволило сделать вывод, что к моменту столкновения норвежский боевой корабль шёл на 17 узлах, а нефтеналивное судно – на семи.
Из предварительного доклада следственной комиссии:
Экипаж не предпринимал необходимых мер для недопущения столкновения. На корабле не было чёткого понимания оперативной обстановки в той акватории, в которой «Helge Ingstad» находился. "Sola TS" несколько раз сообщал «Ингстаду», также дублируя сигналы об опасном сближении береговым службам.
Командир норвежского фрегата заявляет, что действия по недопущению столкновения были предприняты «с запозданием», так как резкий манёвр мог привести к тому, что корпус боевого корабля оказался бы буквально вспорот скалами, на которые в случае ухода от столкновения был бы направлен фрегат.
Тем временем заявлено, что на танкере «Sola» пытались передать экипажу норвежского фрегата, в каком именно направлении тому стоит совершать маневр при учёте того, что пространства в районе столкновения для такого маневра было достаточно. Но это не помогло.
Добавляет странностей то, что в Норвегии высказано предположение о возможном отключении на фрегате систем идентификации кораблей.
Предполагается, что сделано это было в связи с теми задачами, которые ставились экипажу боевого корабля в рамках натовских военных маневров.
После столкновения с танкером норвежский фрегат потерял управление, вышли из строя рули, и военный корабль вошёл в дрейф. На скорости около 5 узлов «Helge Ingstad» ударился о скалистый берег севернее Бергена. Во внутренние отсеки тем временем поступала вода через пробоину ниже ватерлинии. Вследствие этого «закоротило» оборванную проводку, возникло задымление. Экипаж в количестве 137 человек борт корабля покинул. Несколько человек получили ранения, травмы и отравление едким дымом.
Чтобы корабль не разбило о скалы, с помощью буксиров его положение был откорректировано.
В норвежском военном командовании заявили, что это сильный удар по королевскому флоту. От других комментариев прессе представители ВМС Норвегии воздерживаются.
- Использованы фотографии:
- ВМС Норвегии
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