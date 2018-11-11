В РФ создадут консорциум космической робототехники
В России будет создан консорциум разработчиков космической робототехники для оказания помощи экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК), сообщил в своем Твиттере глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Этот вопрос был вынесен на рабочее совещание, прошедшее в корпорации «Энергия». Присутствующие идею поддержали.
По словам Рогозина, на совещании был также рассмотрен ход создания к 2022 году ППТК и ракеты среднего класса «Союз-5».
Ранее сообщалось, что тестовый полет «Федерации» намечен на 2022 год, беспилотный полет на МКС – на 2023 год. Пилотируемый полет с экипажем из 2 человек планировался на 2024 год.
Вместе с тем, в июле текущего года РИА Новости писало со ссылкой на источник, что «Роскосмос» предложил перенести запуск космического корабля «Федерация» на 2026 год, поскольку именно к этому времени планируется создать сверхтяжелый носитель.
По словам другого источника, предлагается перенести на такой же срок и создание ракеты «Союз-5». Собеседник пояснил, что это делается с таким расчетом, чтобы первые пуски стали началом испытаний сверхтяжелого носителя, элементом которого станет ракета «Союз-5». Соответственно, в ближайшие годы не потребуется денежных вливаний на ее создание, как просили прежние руководители «Роскосмоса».
В октябре Рогозин сообщил, с помощью ракеты сверхтяжелого класса Россия начнет реализацию программы исследования Луны.
Этот вопрос был вынесен на рабочее совещание, прошедшее в корпорации «Энергия». Присутствующие идею поддержали.
По словам Рогозина, на совещании был также рассмотрен ход создания к 2022 году ППТК и ракеты среднего класса «Союз-5».
Ранее сообщалось, что тестовый полет «Федерации» намечен на 2022 год, беспилотный полет на МКС – на 2023 год. Пилотируемый полет с экипажем из 2 человек планировался на 2024 год.
Вместе с тем, в июле текущего года РИА Новости писало со ссылкой на источник, что «Роскосмос» предложил перенести запуск космического корабля «Федерация» на 2026 год, поскольку именно к этому времени планируется создать сверхтяжелый носитель.
По словам другого источника, предлагается перенести на такой же срок и создание ракеты «Союз-5». Собеседник пояснил, что это делается с таким расчетом, чтобы первые пуски стали началом испытаний сверхтяжелого носителя, элементом которого станет ракета «Союз-5». Соответственно, в ближайшие годы не потребуется денежных вливаний на ее создание, как просили прежние руководители «Роскосмоса».
В октябре Рогозин сообщил, с помощью ракеты сверхтяжелого класса Россия начнет реализацию программы исследования Луны.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Rogozin
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