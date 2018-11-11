В Киеве появились билборды от Порошенко с двусмысленным слоганом
В Киеве появились новые билборды украинского президента Петра Порошенко с двусмысленным содержанием: «Геть вiд Москви!», пишет Strana.ua.
Издание отмечает, что билборды позиционируются как социальная реклама, но на самом деле они являются ни чем иным как предвыборной агитацией.
Между тем, это довольно известная фраза украинского поэта-коммуниста 1920-1930-х годов Николая Хвылевого. Причём она не касалась политического курса Украины, а лишь отвечала на вопрос, какими образцами произведений руководствоваться при возрождении украинской литературы – российскими или европейскими.
Но большинству нынешних украинцев эти тонкости неизвестны. А потому данную «социальную рекламу» они восприняли по-своему – «Руки прочь от Москвы!».
Такой смысл слогана вызвал в соцсетях многочисленные шутки.
«Руки прочь от Москвы, – как бы говорят киевлянам новые социальные борды Петра Порошенко», – пишет пользователь Гороховский.
Другой считает, что такой рекламе самое место на пути следования поезда «Львов-Москва».
Наверное, у Порошенко «с этим связано что-то личное», пишет третий.
«Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Порошенко говорит "Руки прочь от Москвы!", то я как обычно совершенно безвозмездно поддержу президента», иронизирует комментирующий.
"И когда украинские войска были уже у стен Кремля, верховный главнокомандующий приказал: «Руки прочь от Москвы!», написал пользователь.
"Так было сразу понятно, что он (нехороший человек) – «засланный казачок»: то, что не смог Янукович, «этому поручили доделать», заявил пользователь Иван Кравченко.
Напомним, несколькими днями ранее в Центре Киева на Малой Житомирской появился другой «провокационный» билборд с надписью: «Вернём своих из БПП! (Блок Петра Порошенко)». Автором этих строк является Партия регионов Украины.
Издание отмечает, что билборды позиционируются как социальная реклама, но на самом деле они являются ни чем иным как предвыборной агитацией.
Между тем, это довольно известная фраза украинского поэта-коммуниста 1920-1930-х годов Николая Хвылевого. Причём она не касалась политического курса Украины, а лишь отвечала на вопрос, какими образцами произведений руководствоваться при возрождении украинской литературы – российскими или европейскими.
Но большинству нынешних украинцев эти тонкости неизвестны. А потому данную «социальную рекламу» они восприняли по-своему – «Руки прочь от Москвы!».
Такой смысл слогана вызвал в соцсетях многочисленные шутки.
«Руки прочь от Москвы, – как бы говорят киевлянам новые социальные борды Петра Порошенко», – пишет пользователь Гороховский.
Другой считает, что такой рекламе самое место на пути следования поезда «Львов-Москва».
Наверное, у Порошенко «с этим связано что-то личное», пишет третий.
«Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Порошенко говорит "Руки прочь от Москвы!", то я как обычно совершенно безвозмездно поддержу президента», иронизирует комментирующий.
"И когда украинские войска были уже у стен Кремля, верховный главнокомандующий приказал: «Руки прочь от Москвы!», написал пользователь.
"Так было сразу понятно, что он (нехороший человек) – «засланный казачок»: то, что не смог Янукович, «этому поручили доделать», заявил пользователь Иван Кравченко.
Напомним, несколькими днями ранее в Центре Киева на Малой Житомирской появился другой «провокационный» билборд с надписью: «Вернём своих из БПП! (Блок Петра Порошенко)». Автором этих строк является Партия регионов Украины.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com
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