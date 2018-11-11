Премьер Чехии: часть военных расходов нужно направить беднякам
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш предложит международному сообществу на открывающемся в воскресенье Парижском форуме мира поделиться с бедняками частью средств, которые государства тратят на закупку вооружений, передает ТАСС.
Об этом Бабиш заявил накануне после прибытия во Францию для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В настоящее время в Париже находятся лидеры около 50 государств.
Он сообщил журналистам, что ежегодно за закупку продукции военного назначения в мире тратится $1,75 трлн. Это огромная сумма. Она составляет, примерно, 30 годовых бюджетов Чехии, отметил премьер.
Нужно, наконец, задуматься, «для чего мы, собственно говоря, раскручиваем эту гонку вооружений и кто наш враг», сказал Бабиш.
По его мнению, Парижский форум – прекрасное место, где лидеры государств должны озаботиться этим вопросом.
Премьер подчеркнул, что обязательно будет говорить об этом на форуме.
Было бы хорошо, если бы «около половины из расходуемых на вооружение средств, например, $1 трлн., шла на нужды людей, живущих в бедности, которые не могут жить так, как живут европейцы», и которым из-за этого приходиться отправляться в дальний путь за лучшей жизнью, в том числе в Европу, добавил Бабиш.
Ранее сообщалось, что Парижский форум будет прорабатывать предложения, направленные на снижение международной безопасности. Кроме лидеров государств в нем примут участие представители общественных организаций.
Напомним, в начале прошлого месяца генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неспособность некоторых стран альянса оперативно увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП.
Об этом Бабиш заявил накануне после прибытия во Францию для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В настоящее время в Париже находятся лидеры около 50 государств.
Я предложу участникам форума перенаправить часть денежных средств, идущих на военные нужды, беднякам,сказал глава чешского правительства.
Он сообщил журналистам, что ежегодно за закупку продукции военного назначения в мире тратится $1,75 трлн. Это огромная сумма. Она составляет, примерно, 30 годовых бюджетов Чехии, отметил премьер.
Нужно, наконец, задуматься, «для чего мы, собственно говоря, раскручиваем эту гонку вооружений и кто наш враг», сказал Бабиш.
По его мнению, Парижский форум – прекрасное место, где лидеры государств должны озаботиться этим вопросом.
Премьер подчеркнул, что обязательно будет говорить об этом на форуме.
Было бы хорошо, если бы «около половины из расходуемых на вооружение средств, например, $1 трлн., шла на нужды людей, живущих в бедности, которые не могут жить так, как живут европейцы», и которым из-за этого приходиться отправляться в дальний путь за лучшей жизнью, в том числе в Европу, добавил Бабиш.
Ранее сообщалось, что Парижский форум будет прорабатывать предложения, направленные на снижение международной безопасности. Кроме лидеров государств в нем примут участие представители общественных организаций.
Напомним, в начале прошлого месяца генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неспособность некоторых стран альянса оперативно увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП.
- Использованы фотографии:
- http://e-wiki.org/ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter