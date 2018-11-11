Чтиво выходного дня. Чем может закончиться расширение НАТО

В 2019 году Североатлантический военный блок отпразднует своё 70-летие. Основанный в апреле 1949 года альянс изначально позиционировался как военно-политический конгломерат государств для противодействия советскому влиянию в Европе. Прошли годы, и нет уже на карте мира Советского Союза, но НАТО не только не объявило о роспуске, но и продолжает политику расширения на восток, одновременно наращивая свою военную составляющую у самых российских границ.На сегодняшний день в составе блока НАТО 29 стран. При этом совокупные военные расходы государств-членов уже превысили 70% от мировых. Основные расходные объёмы на содержание всей этой гигантской военной машины возложены на плечи рядовых американских налогоплательщиков и одновременно на работающий, не покладая шестерёнок, американский печатный станок.С каждым годом расходная часть натовского совокупного бюджета растёт, причём растёт она непропорционально. Основной рост приходится именно на американскую долю – в реальном соотношении. Те же европейцы не горят особым желанием раздувать военные расходы и соблюдать натовскую планку в 2% ВВП. Это, как известно, раздражает США. И одновременно такое положение вещей говорит о том, что жизнестойкость НАТО сегодня по большому счёту волнует лишь Вашингтон и, пожалуй, несколько полностью подконтрольных ему правительств на востоке Североатлантического блока. Остальные придерживаются принципа: Тебе надо, ты и финансируй.Финансировать «в одно лицо» США не желают, но тяга к расширению, автоматически увеличивающему и расходы, уже неугасима. На повестке дня вопросы о дальнейшем этапе раздувания натовского пузыря. Под «прицелом» альянса – Македония и Грузия. И ничего, что той же Грузии мешает вступить в альянс территориальные запросы к РЮО и Абхазии. Если нужно Вашингтону, то могут закрыть глаза на устав, запрещающий принимать государства с нерешёнными территориальными проблемами.Основной вопрос: если допустить, что те же Македония с Грузией войдут в состав НАТО, что дальше? Если стратегия расширения территориального вместе с ростом расходов сохранится, а число желающих вступать в «элитарный клуб» сведётся к нулю – что предпримут?Вариантов, на самом деле, немного – продолжение экспансии за счёт новых «оранжевых» революций или же прямая агрессия против «несогласных» вливаться – вплоть до границ России. Но и одно, и другое – удовольствие дорогое. Придётся финансовые потери «отбивать», высасывая ресурсы из тех стран, которые и сейчас сложно отнести к категории богатых (та же Македония), и подсаживая их на кредиты. В свою очередь кредиты ниоткуда тоже не возьмутся. Значит, придётся вновь на повышенную передачу переводить печатный станок, умножая и без того гигантский американский госдолг. Но долг, хотели бы США того или нет, рано или поздно придётся платить. Желают, чтобы как можно позднее, но... В таком случае нужно идти на экономию, снижать расходы. А сокращение расходов в таком случае противоречит политике расширения НАТО. Замкнутый круг.Выход из него для США, судя по всему, один. Печально, но это«победоносная» война, когда США всем своим кредиторам "долги прощают". Причём война по собственной инициативе и желательно (для США) такая, чтобы жар загребался чужими руками, собственные потери были минимальными, экономика получала промышленную подпитку, корпорации выходили на сверхдоходы. Но возможно ли в современных условиях отсидеться «за лужей», как это как минимум пару раз получилось у наших больших «друзей»?