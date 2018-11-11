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Путь в Арктику: Новейший арктический снегоход и зимняя экипировка для ВС РФ

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Последние несколько лет в Российской Федерации на освоение Арктики выделяются значительные государственные ресурсы. На данный момент «на карандаше» у руководства страны несколько арктических программ. Ранее Минобороны России сообщало о планах по размещению в Арктике военной базы ВС РФ. Арктический трилистник продолжает обрастать инфраструктурой. В Арктике проводятся учения со специализированной техникой.

Под арктические погодные условия инженеры и конструкторы отечественного ОПК разрабатывают специальные типы вооружений и амуниции.


Путь в Арктику: Новейший арктический снегоход и зимняя экипировка для ВС РФ


По сообщению пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, на вооружение арктических войск РФ скоро встанет новый снегоход, специально спроектированный и разработанный для этих целей конструкторами военно-промышленной группы «Ком». Производить эту модель последнего поколения будут в Республике Татарстан. Стоимость проекта - 250 млн рублей.

Новейший арктический снегоход разработан в двух версиях: один - традиционный гусеничный аппарат для использования в условиях крайнего севера, другой снегоход – его водоплавающая разновидность, мини-амфибия.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал новый комплект арктической военной экипировки, состоящий из 200 предметов одежды и аксессуаров. Все они рассчитаны на эксплуатацию при крайне низких температурах. При этом вся новая военно-арктическая амуниция была успешно протестирована на теплосбережение и хладостойкость на российских военных полигонах в Заполярье.

Испытания проводились в зимних условиях на Ямале и Таймыре при температуре в -47 градусов Цельсия и скорости ветра до 25 метров в секунду. Военнослужащие в новой амуниции перенесли такие экстремальные погодные условия благополучно, без признаков обморожения или переохлаждения.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://twitter.com/mod_russia/status/972147502873915392
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