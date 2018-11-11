В Киеве обвинили Меркель в срыве планов по вступлению в НАТО
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в срыве планов украинского руководства по вступлению Североатлантический блок, передает РИА Новости.
Романенко отметил, что в настоящее время Киев практически не вписывается в европейский механизм коллективной безопасности. При этом перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть совсем иными, если бы не политика канцлера Германии.
По его словам, Украина стремится в НАТО, однако в мире к этому относятся по-разному.
Наибольший шанс сближения с альянсом у Киева был в 2008 году, но президент России Владимир Путин сумел договориться с «фрау Меркель», и та сделала всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили планы действий по членству в организации, заявил генерал.
Позже, в 2014 году, осторожное отношение к украинской инициативе выразили и в Госдепе США. По словам тогдашнего помощника госсекретаря Виктории Нуланд, Вашингтон не закрывает для Киева перспективу вступления в НАТО, однако если Украина решить встать на этот путь, «то это будет очень непросто».
Между тем, когда в 2016 году депутат Рады Сергей Лещенко при личной встрече с генсеком НАТО Столтенбергом напрямую спросил о перспективах Украины в этом вопросе, тот ответил, что пока никаких перспектив нет, поскольку в отличие от Грузии, Украина даже не обратилась с просьбой выдать ей план действий, направленный на подготовку к вступлению в альянс.
Напомним, в конце 2014 года украинский парламент внес поправки в национальное законодательство, отказавшись от внеблокового статуса. А через два года очередные поправки провозгласили вступление в НАТО основной целью внешней политики Украины.
При этом западные эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке как минимум 20 лет.
Романенко отметил, что в настоящее время Киев практически не вписывается в европейский механизм коллективной безопасности. При этом перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть совсем иными, если бы не политика канцлера Германии.
По его словам, Украина стремится в НАТО, однако в мире к этому относятся по-разному.
Наибольший шанс сближения с альянсом у Киева был в 2008 году, но президент России Владимир Путин сумел договориться с «фрау Меркель», и та сделала всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили планы действий по членству в организации, заявил генерал.
Позже, в 2014 году, осторожное отношение к украинской инициативе выразили и в Госдепе США. По словам тогдашнего помощника госсекретаря Виктории Нуланд, Вашингтон не закрывает для Киева перспективу вступления в НАТО, однако если Украина решить встать на этот путь, «то это будет очень непросто».
Между тем, когда в 2016 году депутат Рады Сергей Лещенко при личной встрече с генсеком НАТО Столтенбергом напрямую спросил о перспективах Украины в этом вопросе, тот ответил, что пока никаких перспектив нет, поскольку в отличие от Грузии, Украина даже не обратилась с просьбой выдать ей план действий, направленный на подготовку к вступлению в альянс.
Напомним, в конце 2014 года украинский парламент внес поправки в национальное законодательство, отказавшись от внеблокового статуса. А через два года очередные поправки провозгласили вступление в НАТО основной целью внешней политики Украины.
При этом западные эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке как минимум 20 лет.
- Использованы фотографии:
- Фонд стратегической культуры, https://www.fondsk.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter