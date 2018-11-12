Записки Колорадского Таракана. Опять упало. И уже не важно, что
Приветствую вас, уважаемые читатели! В последнее время стал замечать за собой странности. Стал спорить, возмущаться, удивляться, восхищаться вашими мыслями. Как поговаривает в кулуарах, в смысле на кухне, подрастающее поколение, у папы крыша едет не спеша.
А как я могу не спорить? Или как вы можете со мной не спорить? Кто же скажет правду, как не друг? Все эти игры в пропаганду и поиски правды с самого начала обречены на провал.
И рассчитаны они либо на молодняк, для которого свойственно быть радикалами-разрушителями, либо на биороботов, которых Бог мозгом обделил. Думающий же человек не перевоспитывается. Он такой, каким его вырастили папа и мама...
Чтобы прекратить дискуссию, украинец сейчас расскажет русским о нюансах русского языка. Слова-то могут быть хорошие, даже одинаковые. А вот смысл этих слов меняется в корне. "Не надо меня уговаривать" и "меня не надо уговаривать". Надеюсь, умные поняли, как с ними спорят, как провоцируют, а дуракам и понимать не надо...
Начало ноября для нас — время новостей. Например, вчера стало известно, что никакой украинской церкви у нас не будет. Два патриарха, РПЦ (КП) и УАПЦ, отказались баллотироваться на пост патриарха новой церкви. А РПЦ (МП) считает не только эти церкви неканоническими, но (теперь) и Константинопольский патриархат вместе с ними. Значит, РПЦ априори участвовать в выборах не будет...
Короче, намутили мы с этой церковью... Даже Гидрант начал задумываться. Как всегда, в последнее время у нас что-то пошло не так. "Ручные патриархи" Гидранта не участвуют в выборах, потому наш Петро не сможет контролировать церковь. И наоборот, стамбульский патриарх вполне себе с удовольствием поставит на место киевского филиала своего экзарха...
Церковный майдан? Как у этих? Да ладно…
Но было, по крайней мере для меня, на этой неделе поистине знаменательное событие. Пусть и без фанфар, не официально, но мы почтили память генерала Ватутина и возложили цветы на его могилу 6 ноября. Не много нас было. Но были! Мы помним тех, кто выгнал не только фашистов, но и нашу свору палачей из Киева...
Знаете, перед этой датой нашлись скотиняки, которые повесили на шею памятнику паскудную табличку. Потомки освободителей... В Бердичеве табличку мемориальную вообще разбили на памятнике Ватутину.
Главное, эти нелюди ставят в вину советскому генералу гибель тысяч именно украинцев при взятии Киева. Их, видите ли, призвали и направили на фронт. Брать собственную столицу. А они погибли... За Родину... За СССР... За Украину... За Киев...
Интересно, а русские, татары, якуты, буряты, мордвины, казахи, узбеки и все остальные советские солдаты, кто погиб под Киевом, — это нормальные потери? Им-то, по логике наших придурков, зачем наш Киев? У большинства солдат и офицеров на малой Родине войны не было. А они пришли воевать за нас... Они лежат в братских могилах на нашей земле...
Извините за некоторый нервный срыв. Но как можно сохранять спокойствие, слушая все эти выступления? Ватутин что, должен был не брать Киев? Обойти, окружить и идти дальше? Пусть фашисты добивают киевлян в блокаде? Зато солдат бы сберег.
Олигофрены, как есть.
Ещё раз извините. Вспомнилось тут из ненапечатанного у Конан Дойля:
— Берримор, кто это ночью выл на болотах?
— Простите, сэр, накопилось...
Киев вырван из рук Европы и попал в кровавые руки Сталина в 1943 году. Если кто-то скажет, что столица Украины не стала после войны одним из красивейших городов мира, пусть сразу пойдет и утопится в ближайшем водоеме! Потому что это даже сейчас видно.
Но справедливость восторжествовала. В 2014-м вся Украина вырвана из лап Кремля и вставлена в задницу Европы. Там и сидим. Темно и пованивает. Зато европейцы.
Как бы то ни было, а кухни в Киеве сохранились. И разговоры за "рюмкой чая" никто не отменял. Вот и я пообщался с тараканами из нашего военного ведомства. По поводу патриотизма.
Те, кто читает мои заметки периодически, помнят о срыве призыва в армию. Так вот, патриоты почему-то не хотят идти нас защищать. На начало октября нашли только около 40% призывников. Точнее, 8% сами пришли. Остальных отлавливают, как кошек в "Собачьем сердце". По подвалам и подворотням.
"Граждане, жители Киева, как не обращались в военные комиссариаты, так и не обращаются, то есть, мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже тогда доставляем в призывные участки, где определяется их дальнейшая судьба, как призывника. По состоянию на сегодня, не явились на призывные участки 23 424 человек".
"На сегодня в воинские ряды Вооруженных сил Украины по контракту призвано 346 граждан, жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в воинских частях ВСУ. Из них 76 — женщины и 163 имеют статус участника боевых действий".
И чего мучаются военные? Набрать по селам, как и раньше, и всё. Или алкаши на Украине закончились? В Киеве проживают активисты, а не призывники. Да и родни у этих самых активистов в стране-агрессоре много. На время призыва всех сразу зовут в гости. А мы народ отзывчивый, в гости любим. Пока пускают.
Вообще, глупые у нас призывники. Это же какая возможность бесплатно вылечить все болезни. Вон, говорят, бабка древняя, по ошибке и слабости глаз, вместо поликлиники зашла в военкомат. Так через час вышла полностью здоровой. Хоть сейчас в окопы. А вы говорите...
Не пойму я, почему мы не берем пример с наших родных героев. Пример стойкости и, не побоюсь этого слова, героизма! Причем никто не сможет сказать, что это русский герой. Наш, киевский!
Шулявский мост! Помните в августе я писал, что его снесут 3-4 сентября? Ага, украинцы не сдаются. Так просто. Стоит мост! Прямо не мост, а дом Павлова какой-то. Не могут снести. Весь мир, судя по названиям всяких там кранов, экскаваторов и автомобилей, против. А он стоит!
Вспомнилось тут. Тараканушка пришла с девичника. Понятно, что они там не только чаи гоняли. Вот и решил я показать, кто в доме хозяин.
— Ты пьяная?
— Это кто тебе сказал такую глупость?
— Твои глаза!
— Вот ты и попался. Сам пил с друзьями, пока я с девчонками встречалась. Ну скажи, где ты видел говорящие глаза?
Посмеялись тогда оба. А ведь правильно все. Говорящие глаза, героический мост, украинская стамбульская церковь, украинский выбор в Вашингтоне... Есть многое на свете, друг Мыкола, что и не снилось нашим мудрецам. Прав Гамлет. Точнее, Шекспир. А ведь жил в конце 16 — начале 17 веков. А мост собираются демонтировать теперь, в середине декабря...
Что-то я сегодня серьезно слишком рассказываю о нашей жизни. Я тут в метро был в среду. Станция Крещатик. Стою и вдруг слышу женские крики. Главное, поездов нет. Чего орут? Подхожу к краю платформы и... Короче, в желобе, или как называется в метро та яма между рельсами, спит мужик!
Я так понимаю, перебрал горилки и десантировался вниз. А там, недолго раздумывая, улегся в желоб. И правильно сделал, между прочим. Я потом узнал, что желоб и используется для спасения человека при подходе поезда. Поле чудес... В данном случае, хорошего чуда. Жив мужичок-то, разбудили, вытащили. Даже поезд притормозили ради такого дела.
Ещё у меня в запасе пример параноидальной шизофрении наших депутатов. В главной роли депутаты блока Петра Порошенко во главе с Алексеем Гончаренко. Именно они, эти самые депутаты, написали письмо Путину. стилизованное под "Письмо запорожцев турецкому султану". Между нами, разговаривал со специалистами-психиатрами, такой случай не в каждой психушке встретишь.
Напомню, письмо запорожцев турецкому султану – украинский письменный исторический артефакт. Документ, написанный в 1676 году, был ответом запорожских казаков на требование турецкого султана Мехмеда IV признать его власть. Был переведен на разные европейские языки.
Мне одно непонятно, почему вся эта шпана решила, что Запорожская Сечь ассоциировала себя с несуществующей в 17-18 веке Украиной? Слов "украинские", "Украина" в письме нет. Да и бежали в плавни за порогами русские люди от русских же феодалов. Казачья вольница в 17-м веке не предполагала относить себя к тому или иному территориальному образованию или государству вплоть до середины 18-го.
Книги надо читать, депутаты, мокрицу вас. Гоголевского "Тараса Бульбу", Генриха Сенкевича — "Пан Володыевский", "Крестоносцы", "Богдан Хмельницкий"... Ну нет там ни одного упоминания о нас. Везде русские войска, Псков, Великий Новгород, витязи, князья, православная церковь...
"Мы решили, как народные депутаты от БПП, дать ответ господину Путину на все его действия. И ответ мы хотим дать в старинном украинском стиле, который нам еще показали наши предки-запорожцы".
А теперь почувствуйте всю глубину падения политической элиты Украины. Я не буду это переводить. Мне больше интересно, кто будет после этого здороваться с нашими депутатами во всех этих ЕС и ООН.
"Українські депутати — Путіну!
Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.
От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.
Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!".
Ну вот в этом наше все. Не знаю, как они это писали, но сам факт того, что вашему Путину приписывают желание поиметь под/над собой сынов украинских… Ну точно Ляшко приложился!
А вот насчет «воевать землею и водою» — вот это почти в тему. Потому как такими темпами только ими воевать и придется. Хотя лично я бы предпочел для войны более прозаические танки, пушки, корабли… Но маемо шо маемо, потому будем биться тем, что есть. Про авиацию вот ни слова, но ведь у нас ее и нет.
Как-то стал свидетелем одного телефонного разговора молодой девицы из "потомков" с оператором такси. Подслушал не специально. Девица больше кричала, чем говорила. Да ещё и при включенном звуке:
— Алло, это такси? Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!..
— Девушка, вас уже полчаса ожидает "Опель" синего цвета...
Тогда я просто посмеялся. Ну что взять с молоденькой блондинки? А теперь понимаю, что болезнь зашла слишком далеко. Это не "классические" блондинки. Это политическая элита страны, это те, кто представляет меня в Европе и других регионах... Представляю, что о нас думают даже какие-нибудь пигмеи...
"Уважаемый редактор, может лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! — год подряд..."
Великий все же поэт Высоцкий. Прямо в сердце. Без наркоза. Наверное, действительно, хватит про "то тарелками пугают...". Пора поговорить о животе. В смысле об экономике.
Начну с перемоги в автомобильной промышленности. Всего с начала года в стране было изготовлено 5830 ед. автотранспортных средств, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузовиков мы выпустили в прошлом месяце аж... 12 штук! А зачем нам грузовики? Советские никак добить не можем. Да и белорусы помогают своими "МАЗами". А всего за октябрь выпущено 736 единиц автомашин! Завод Еврокар постарался (86% всего выпуска).
Заметили собственную реакцию на новость? Опять упало... И уже не важно что. "Упало" — это теперь такой же бренд Украины как "Скоро". Или "Зрада". Воспринимается совершенно равнодушно. Как Пизанская башня жителями Пизы. Ну и что, что наклонилась? Не рухнула, и нормально. Пусть зеваки на это любуются...
У меня вот только что возник по этому поводу вопрос. Экономически-политический. Вот написал, что упало производство автомобилей и задумался. А как это отразится на сборе польской клубники? И знаете, пришел к выводу, что никак. Так зачем нам эти автозаводы? Будем охранять экологию...
Или вот газ. Представляю, как вы сейчас наморщили носы. Опять... А я, может, вас удивить хочу! Вот такой я удивляющий всех насекомый! Объем газа на данный момент является рекордным за последние шесть лет. При этом в этом году Украина на четверть сократила импорт газа.
"Согласно данным госкомпании (Укртрансгаз. – Прим. авт.), 7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м".
А болгары? Я же помню, как вы возмущались их отказом строить ветку газопровода по своей территории. Правильно возмущались! Нет, то что кинули вас, это нормально. Мы, европейцы, все такие. А вот то, что кидают нас... Представляете, с 2020 года Болгария сокращает транзит через Украину на 30%. Они, видите ли, будут получать азербайджанский газ через Грецию и Турцию. А мы?
"Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии".
"Петкова (министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова – прим.ред.) отметила также потенциал поставки природного газа из терминалов СПГ в Греции и Турции. По ее словам, существует возможность поставки природного газа из Румынии, а также София надеется, что после газовой разведки в Черном море у Болгарии будет собственная добыча".
И это на фоне нашей войны с агрессором. Мы и так уже сократили транзит на 4,9 млрд. куб.м или на 7% по сравнению с прошлым годом. Или болгары думают, что мы не знаем об их просьбе сделать ответвление от "Турецкого потока"?
Странно как-то. В 2013-м казалось все просто. Приходишь в магазин. "Дайте полторашку пива". И все видят, что русский мужик. И относятся к тебе ровно так. А стоит чуть изменить формулировку, и… "Дайте три пинты пива". Всё. Ты уже английский сквайр, а то и лорд какой-нибудь. Европеец.
А сегодня я разыскиваю уже украинцев. Есть все. Кроме хохлов. Причем, маленьких детей-украинцев много. А потом... исчезают. Парадокс. А знаете в чем причина? Я долго пытался это понять и, по-моему, нашел. Всё дело в сале!
"Экспорт свинины по итогам января-октября 2018 года сократился в три раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года — до 1,5 тыс. тонн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба".
"Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 5,7 раза — до 23,4 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $43,2 млн против $7,2 млн в январе-октябре 2017 года".
Можно вырастить украинца на российском, польском или белорусском сале? Ведь не даром белорусы так держатся за свою бульбу. Продукт формирующий национальное самосознание!
Развеселить вас, что ли? Итак, ехал на киевском метро пресс-секретарь Генеральной прокуратуры полковник Андрей Лысенко... И не надо смеяться. Это официальная информация!
"Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что у него в метро украли пакет с бутербродами. Инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, рассказал Лысенко на своей странице в Facebook".
"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может, это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен".
Остается у Гидранта в троллейбусе фляжку с горилкой стянуть и всё. Демократия. Хотя, знающие люди говорят, что такое могло быть только в одном случае — перепутали. Упакованные пачки денег и пачку бутербродов. А может и не перепутали. Кто же признается, что у него взятку свистнули...
Закончил писать и помчался на вокзал. Что-то я выпал из темы пассажирского транзита. Нужно же знать куда разбегаться. Так вот, сообщаю, что вы от нас так просто не отделаетесь. Поезда в России идут, как и раньше. А то, что там наплел наш министр…
И потом, если бы вы только могли себе представить, сколько денег приносит в казну каждый вагон поезда, идущего с Украины в России, вы бы ахнули и нашего Вовчика Омеляна в психи определили. А Омелян, как настоящий украинец, все правильно сделал. И, объявивши на словах, что все, в Мордор боле поезда не идут, с Россией, тем не менее, сообщение сохранил.
От редакции: снимая 6 ноября в городе Туле на Московском вокзале, члены съемочной группы были удивлены прибытием на вокзал поезда "Днепр — Москва" с вкраплениями "Кривой Рог — Москва".
Так что "запрещенные и прекращенные" Омеляном поезда пока еще ходят.
Кстати, Укрзализниця – одно из немногих пока прибыльных предприятий на Украине. Работая на вывоз.
Да вот, увидел, что нам предстоит год Свиньи.
Что-то как-то не складывается у нас счастье. С одной стороны, надо Гидранта переизбирать, чтобы потом не искать попередника, когда ответ за все, что натворил, держать надо будет. А с другой стороны, свинья в свинарнике — это круто. Она же там хозяйка. Наворотит дел... Короче, пришло понимание, что сложное время нам предстоит.
На сегодня писать заканчиваю. Потянуло на абстрактную философию. А это признак усталости. Так что заканчиваю "долбить по вашим мозгам отбойным молотком" и лучше "сыграю вам на скрипке". Вообще, как вы заметили и по словам моей Тараканушки, я часто говорю умные вещи. Но продолжаю жить как придурок...
Может, это и есть любовь к дому, к городу, к Родине... Ведь давно уже известно, что громче всех затянуть пояса кричат те, на ком они уже не сходятся. Поймать вора очень желают именно воры. Самые смелые те, кто никогда не дрался...
А вам удачи и успешного преодоления всех препятствий и передряг жизни. Пусть вокруг вас всегда будут счастливые люди. Счастье, оно как грипп. Заразное. Будем жить!
А как я могу не спорить? Или как вы можете со мной не спорить? Кто же скажет правду, как не друг? Все эти игры в пропаганду и поиски правды с самого начала обречены на провал.
И рассчитаны они либо на молодняк, для которого свойственно быть радикалами-разрушителями, либо на биороботов, которых Бог мозгом обделил. Думающий же человек не перевоспитывается. Он такой, каким его вырастили папа и мама...
Чтобы прекратить дискуссию, украинец сейчас расскажет русским о нюансах русского языка. Слова-то могут быть хорошие, даже одинаковые. А вот смысл этих слов меняется в корне. "Не надо меня уговаривать" и "меня не надо уговаривать". Надеюсь, умные поняли, как с ними спорят, как провоцируют, а дуракам и понимать не надо...
Начало ноября для нас — время новостей. Например, вчера стало известно, что никакой украинской церкви у нас не будет. Два патриарха, РПЦ (КП) и УАПЦ, отказались баллотироваться на пост патриарха новой церкви. А РПЦ (МП) считает не только эти церкви неканоническими, но (теперь) и Константинопольский патриархат вместе с ними. Значит, РПЦ априори участвовать в выборах не будет...
Короче, намутили мы с этой церковью... Даже Гидрант начал задумываться. Как всегда, в последнее время у нас что-то пошло не так. "Ручные патриархи" Гидранта не участвуют в выборах, потому наш Петро не сможет контролировать церковь. И наоборот, стамбульский патриарх вполне себе с удовольствием поставит на место киевского филиала своего экзарха...
Церковный майдан? Как у этих? Да ладно…
Но было, по крайней мере для меня, на этой неделе поистине знаменательное событие. Пусть и без фанфар, не официально, но мы почтили память генерала Ватутина и возложили цветы на его могилу 6 ноября. Не много нас было. Но были! Мы помним тех, кто выгнал не только фашистов, но и нашу свору палачей из Киева...
Знаете, перед этой датой нашлись скотиняки, которые повесили на шею памятнику паскудную табличку. Потомки освободителей... В Бердичеве табличку мемориальную вообще разбили на памятнике Ватутину.
Главное, эти нелюди ставят в вину советскому генералу гибель тысяч именно украинцев при взятии Киева. Их, видите ли, призвали и направили на фронт. Брать собственную столицу. А они погибли... За Родину... За СССР... За Украину... За Киев...
Интересно, а русские, татары, якуты, буряты, мордвины, казахи, узбеки и все остальные советские солдаты, кто погиб под Киевом, — это нормальные потери? Им-то, по логике наших придурков, зачем наш Киев? У большинства солдат и офицеров на малой Родине войны не было. А они пришли воевать за нас... Они лежат в братских могилах на нашей земле...
Извините за некоторый нервный срыв. Но как можно сохранять спокойствие, слушая все эти выступления? Ватутин что, должен был не брать Киев? Обойти, окружить и идти дальше? Пусть фашисты добивают киевлян в блокаде? Зато солдат бы сберег.
Олигофрены, как есть.
Ещё раз извините. Вспомнилось тут из ненапечатанного у Конан Дойля:
— Берримор, кто это ночью выл на болотах?
— Простите, сэр, накопилось...
Киев вырван из рук Европы и попал в кровавые руки Сталина в 1943 году. Если кто-то скажет, что столица Украины не стала после войны одним из красивейших городов мира, пусть сразу пойдет и утопится в ближайшем водоеме! Потому что это даже сейчас видно.
Но справедливость восторжествовала. В 2014-м вся Украина вырвана из лап Кремля и вставлена в задницу Европы. Там и сидим. Темно и пованивает. Зато европейцы.
Как бы то ни было, а кухни в Киеве сохранились. И разговоры за "рюмкой чая" никто не отменял. Вот и я пообщался с тараканами из нашего военного ведомства. По поводу патриотизма.
Те, кто читает мои заметки периодически, помнят о срыве призыва в армию. Так вот, патриоты почему-то не хотят идти нас защищать. На начало октября нашли только около 40% призывников. Точнее, 8% сами пришли. Остальных отлавливают, как кошек в "Собачьем сердце". По подвалам и подворотням.
"Граждане, жители Киева, как не обращались в военные комиссариаты, так и не обращаются, то есть, мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже тогда доставляем в призывные участки, где определяется их дальнейшая судьба, как призывника. По состоянию на сегодня, не явились на призывные участки 23 424 человек".
"На сегодня в воинские ряды Вооруженных сил Украины по контракту призвано 346 граждан, жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в воинских частях ВСУ. Из них 76 — женщины и 163 имеют статус участника боевых действий".
И чего мучаются военные? Набрать по селам, как и раньше, и всё. Или алкаши на Украине закончились? В Киеве проживают активисты, а не призывники. Да и родни у этих самых активистов в стране-агрессоре много. На время призыва всех сразу зовут в гости. А мы народ отзывчивый, в гости любим. Пока пускают.
Вообще, глупые у нас призывники. Это же какая возможность бесплатно вылечить все болезни. Вон, говорят, бабка древняя, по ошибке и слабости глаз, вместо поликлиники зашла в военкомат. Так через час вышла полностью здоровой. Хоть сейчас в окопы. А вы говорите...
Не пойму я, почему мы не берем пример с наших родных героев. Пример стойкости и, не побоюсь этого слова, героизма! Причем никто не сможет сказать, что это русский герой. Наш, киевский!
Шулявский мост! Помните в августе я писал, что его снесут 3-4 сентября? Ага, украинцы не сдаются. Так просто. Стоит мост! Прямо не мост, а дом Павлова какой-то. Не могут снести. Весь мир, судя по названиям всяких там кранов, экскаваторов и автомобилей, против. А он стоит!
Вспомнилось тут. Тараканушка пришла с девичника. Понятно, что они там не только чаи гоняли. Вот и решил я показать, кто в доме хозяин.
— Ты пьяная?
— Это кто тебе сказал такую глупость?
— Твои глаза!
— Вот ты и попался. Сам пил с друзьями, пока я с девчонками встречалась. Ну скажи, где ты видел говорящие глаза?
Посмеялись тогда оба. А ведь правильно все. Говорящие глаза, героический мост, украинская стамбульская церковь, украинский выбор в Вашингтоне... Есть многое на свете, друг Мыкола, что и не снилось нашим мудрецам. Прав Гамлет. Точнее, Шекспир. А ведь жил в конце 16 — начале 17 веков. А мост собираются демонтировать теперь, в середине декабря...
Что-то я сегодня серьезно слишком рассказываю о нашей жизни. Я тут в метро был в среду. Станция Крещатик. Стою и вдруг слышу женские крики. Главное, поездов нет. Чего орут? Подхожу к краю платформы и... Короче, в желобе, или как называется в метро та яма между рельсами, спит мужик!
Я так понимаю, перебрал горилки и десантировался вниз. А там, недолго раздумывая, улегся в желоб. И правильно сделал, между прочим. Я потом узнал, что желоб и используется для спасения человека при подходе поезда. Поле чудес... В данном случае, хорошего чуда. Жив мужичок-то, разбудили, вытащили. Даже поезд притормозили ради такого дела.
Ещё у меня в запасе пример параноидальной шизофрении наших депутатов. В главной роли депутаты блока Петра Порошенко во главе с Алексеем Гончаренко. Именно они, эти самые депутаты, написали письмо Путину. стилизованное под "Письмо запорожцев турецкому султану". Между нами, разговаривал со специалистами-психиатрами, такой случай не в каждой психушке встретишь.
Напомню, письмо запорожцев турецкому султану – украинский письменный исторический артефакт. Документ, написанный в 1676 году, был ответом запорожских казаков на требование турецкого султана Мехмеда IV признать его власть. Был переведен на разные европейские языки.
Мне одно непонятно, почему вся эта шпана решила, что Запорожская Сечь ассоциировала себя с несуществующей в 17-18 веке Украиной? Слов "украинские", "Украина" в письме нет. Да и бежали в плавни за порогами русские люди от русских же феодалов. Казачья вольница в 17-м веке не предполагала относить себя к тому или иному территориальному образованию или государству вплоть до середины 18-го.
Книги надо читать, депутаты, мокрицу вас. Гоголевского "Тараса Бульбу", Генриха Сенкевича — "Пан Володыевский", "Крестоносцы", "Богдан Хмельницкий"... Ну нет там ни одного упоминания о нас. Везде русские войска, Псков, Великий Новгород, витязи, князья, православная церковь...
"Мы решили, как народные депутаты от БПП, дать ответ господину Путину на все его действия. И ответ мы хотим дать в старинном украинском стиле, который нам еще показали наши предки-запорожцы".
А теперь почувствуйте всю глубину падения политической элиты Украины. Я не буду это переводить. Мне больше интересно, кто будет после этого здороваться с нашими депутатами во всех этих ЕС и ООН.
"Українські депутати — Путіну!
Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.
От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.
Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!".
Ну вот в этом наше все. Не знаю, как они это писали, но сам факт того, что вашему Путину приписывают желание поиметь под/над собой сынов украинских… Ну точно Ляшко приложился!
А вот насчет «воевать землею и водою» — вот это почти в тему. Потому как такими темпами только ими воевать и придется. Хотя лично я бы предпочел для войны более прозаические танки, пушки, корабли… Но маемо шо маемо, потому будем биться тем, что есть. Про авиацию вот ни слова, но ведь у нас ее и нет.
Как-то стал свидетелем одного телефонного разговора молодой девицы из "потомков" с оператором такси. Подслушал не специально. Девица больше кричала, чем говорила. Да ещё и при включенном звуке:
— Алло, это такси? Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!..
— Девушка, вас уже полчаса ожидает "Опель" синего цвета...
Тогда я просто посмеялся. Ну что взять с молоденькой блондинки? А теперь понимаю, что болезнь зашла слишком далеко. Это не "классические" блондинки. Это политическая элита страны, это те, кто представляет меня в Европе и других регионах... Представляю, что о нас думают даже какие-нибудь пигмеи...
"Уважаемый редактор, может лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! — год подряд..."
Великий все же поэт Высоцкий. Прямо в сердце. Без наркоза. Наверное, действительно, хватит про "то тарелками пугают...". Пора поговорить о животе. В смысле об экономике.
Начну с перемоги в автомобильной промышленности. Всего с начала года в стране было изготовлено 5830 ед. автотранспортных средств, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузовиков мы выпустили в прошлом месяце аж... 12 штук! А зачем нам грузовики? Советские никак добить не можем. Да и белорусы помогают своими "МАЗами". А всего за октябрь выпущено 736 единиц автомашин! Завод Еврокар постарался (86% всего выпуска).
Заметили собственную реакцию на новость? Опять упало... И уже не важно что. "Упало" — это теперь такой же бренд Украины как "Скоро". Или "Зрада". Воспринимается совершенно равнодушно. Как Пизанская башня жителями Пизы. Ну и что, что наклонилась? Не рухнула, и нормально. Пусть зеваки на это любуются...
У меня вот только что возник по этому поводу вопрос. Экономически-политический. Вот написал, что упало производство автомобилей и задумался. А как это отразится на сборе польской клубники? И знаете, пришел к выводу, что никак. Так зачем нам эти автозаводы? Будем охранять экологию...
Или вот газ. Представляю, как вы сейчас наморщили носы. Опять... А я, может, вас удивить хочу! Вот такой я удивляющий всех насекомый! Объем газа на данный момент является рекордным за последние шесть лет. При этом в этом году Украина на четверть сократила импорт газа.
"Согласно данным госкомпании (Укртрансгаз. – Прим. авт.), 7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м".
А болгары? Я же помню, как вы возмущались их отказом строить ветку газопровода по своей территории. Правильно возмущались! Нет, то что кинули вас, это нормально. Мы, европейцы, все такие. А вот то, что кидают нас... Представляете, с 2020 года Болгария сокращает транзит через Украину на 30%. Они, видите ли, будут получать азербайджанский газ через Грецию и Турцию. А мы?
"Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии".
"Петкова (министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова – прим.ред.) отметила также потенциал поставки природного газа из терминалов СПГ в Греции и Турции. По ее словам, существует возможность поставки природного газа из Румынии, а также София надеется, что после газовой разведки в Черном море у Болгарии будет собственная добыча".
И это на фоне нашей войны с агрессором. Мы и так уже сократили транзит на 4,9 млрд. куб.м или на 7% по сравнению с прошлым годом. Или болгары думают, что мы не знаем об их просьбе сделать ответвление от "Турецкого потока"?
Странно как-то. В 2013-м казалось все просто. Приходишь в магазин. "Дайте полторашку пива". И все видят, что русский мужик. И относятся к тебе ровно так. А стоит чуть изменить формулировку, и… "Дайте три пинты пива". Всё. Ты уже английский сквайр, а то и лорд какой-нибудь. Европеец.
А сегодня я разыскиваю уже украинцев. Есть все. Кроме хохлов. Причем, маленьких детей-украинцев много. А потом... исчезают. Парадокс. А знаете в чем причина? Я долго пытался это понять и, по-моему, нашел. Всё дело в сале!
"Экспорт свинины по итогам января-октября 2018 года сократился в три раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года — до 1,5 тыс. тонн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба".
"Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 5,7 раза — до 23,4 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $43,2 млн против $7,2 млн в январе-октябре 2017 года".
Можно вырастить украинца на российском, польском или белорусском сале? Ведь не даром белорусы так держатся за свою бульбу. Продукт формирующий национальное самосознание!
Развеселить вас, что ли? Итак, ехал на киевском метро пресс-секретарь Генеральной прокуратуры полковник Андрей Лысенко... И не надо смеяться. Это официальная информация!
"Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что у него в метро украли пакет с бутербродами. Инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, рассказал Лысенко на своей странице в Facebook".
"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может, это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен".
Остается у Гидранта в троллейбусе фляжку с горилкой стянуть и всё. Демократия. Хотя, знающие люди говорят, что такое могло быть только в одном случае — перепутали. Упакованные пачки денег и пачку бутербродов. А может и не перепутали. Кто же признается, что у него взятку свистнули...
Закончил писать и помчался на вокзал. Что-то я выпал из темы пассажирского транзита. Нужно же знать куда разбегаться. Так вот, сообщаю, что вы от нас так просто не отделаетесь. Поезда в России идут, как и раньше. А то, что там наплел наш министр…
И потом, если бы вы только могли себе представить, сколько денег приносит в казну каждый вагон поезда, идущего с Украины в России, вы бы ахнули и нашего Вовчика Омеляна в психи определили. А Омелян, как настоящий украинец, все правильно сделал. И, объявивши на словах, что все, в Мордор боле поезда не идут, с Россией, тем не менее, сообщение сохранил.
От редакции: снимая 6 ноября в городе Туле на Московском вокзале, члены съемочной группы были удивлены прибытием на вокзал поезда "Днепр — Москва" с вкраплениями "Кривой Рог — Москва".
Так что "запрещенные и прекращенные" Омеляном поезда пока еще ходят.
Кстати, Укрзализниця – одно из немногих пока прибыльных предприятий на Украине. Работая на вывоз.
Да вот, увидел, что нам предстоит год Свиньи.
Что-то как-то не складывается у нас счастье. С одной стороны, надо Гидранта переизбирать, чтобы потом не искать попередника, когда ответ за все, что натворил, держать надо будет. А с другой стороны, свинья в свинарнике — это круто. Она же там хозяйка. Наворотит дел... Короче, пришло понимание, что сложное время нам предстоит.
На сегодня писать заканчиваю. Потянуло на абстрактную философию. А это признак усталости. Так что заканчиваю "долбить по вашим мозгам отбойным молотком" и лучше "сыграю вам на скрипке". Вообще, как вы заметили и по словам моей Тараканушки, я часто говорю умные вещи. Но продолжаю жить как придурок...
Может, это и есть любовь к дому, к городу, к Родине... Ведь давно уже известно, что громче всех затянуть пояса кричат те, на ком они уже не сходятся. Поймать вора очень желают именно воры. Самые смелые те, кто никогда не дрался...
А вам удачи и успешного преодоления всех препятствий и передряг жизни. Пусть вокруг вас всегда будут счастливые люди. Счастье, оно как грипп. Заразное. Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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