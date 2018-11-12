Товарищ мигрант, ваши документы! Германия отсортирует беженцев

Германия до 2020 года повторно изучит почти 800 тысяч решений о предоставлении статуса беженцев. Об этом стало известно в минувший четверг, когда бундестаг принял закон, ужесточающий условия предоставления убежища. Теперь мигранты, ранее получившие статус беженца, при подтверждении на него своего права «обязаны активно содействовать германской миграционной службе и предоставлять по её запросу все необходимые документы».Это изменение в германском законодательстве если не революционное, то уж точно – радикальное. Против него активно выступили две фракции бундестага Левой партии и «Союза-90/Зелёных». Остальные четыре фракции (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и «Альтернатива для Германии») дружно поддержали новый законопроект.Его новизна может принести много проблем нежелательным мигрантам. По старому закону достаточно было получить статус беженца, и далее вступала в действие немецкая бюрократическая машина, которая по истечении контрольного трехлетнего срока почти автоматически продлевала беженцам их статус.Учитывались только общие характеристики: идёт ли в стране, из которой прибыл человек, гражданская война, грозят ли ему пытки, смертная казнь и пр. Теперь миграционная служба будет обращать внимание на самого беженца. Прежде всего, на достоверность документов, удостоверяющих его личность.Дело в том, что в массовый наплыв мигрантов осенью-зимой 2015-2016 годов немецкая миграционная служба не особенно тщательно изучила личности прибывших (именно этой категории беженцев теперь, по истечении трёх лет, необходимо подтвердить свой статус). У многих не было вообще никаких документов.Новые выдавались по упрощённой процедуре – исключительно со слов мигрантов. Они сами называли имя, фамилию, страну происхождения и прочие исходные данные, подлинность которых нередко вызывала сомнение, особенно в части страны происхождения.Местные СМИ тогда писали, что даже в такой лояльной для беженцев обстановке выявили, например, пакистанцев и африканцев, выдававших себя за сирийцев. К беженцам из воюющей Сирии было особое расположение германских властей. Некоторые мигранты из других стран попытались воспользоваться этим. Не у всех получилось. Уже в первый год массового переселения Германия депортировала порядка 10 тысяч беженцев, которые не смогли подтвердить свой статус.После этого упрощённого приёма мигрантов достоверными можно считать только снятые с приезжих отпечатки пальцев. Теперь нужно будет тщательно перепроверить все исходные данные. Если кто-то из беженцев уклонится от сотрудничества с миграционной службой, ему грозит крупный штраф, тюремное заключение и в дальнейшем – депортация из страны.Отношение немцев к беженцам изменилось достаточно быстро. Чаще всего за точку отсчета берут новогоднее происшествие в Кёльне, случившееся в разгар притока мигрантов. Тогда Германию потрясло, что люди, которым страна предоставила убежище, защиту и кров, массово грабили, унижали и насиловали немецких женщин.Власти защищали беженцев, как могли. Тем не менее, германские тюрьмы постепенно пополнялись новым контингентом. Теперь в отдельных землях мигранты составляют до трети заключённых. Чаще стали возникать резонансные происшествия, которые вызывают массовые протесты местного населения.Так было в саксонском Хемнице, где после убийства немца мигрантом, местные вышли с протестом «против преступлений, совершаемых иностранцами». Страсти разгорелись нешуточные. В ходе столкновений пострадали два участника беспорядков и полицейский. Чтобы утихомирить людей, власти вынуждены были ввести в Хемниц дополнительные полицейские подразделения из Лейпцига и Дрездена.Случай в Саксонии объясняют ещё и тем, что это одна из самых бедных земель ФРГ. Люди здесь уступают в доходах своим западным соотечественникам примерно на 25-30 процентов. Они острее воспринимают траты властей на содержание беженцев. В восточных землях этот факт служит дополнительным раздражителем.Впрочем, не только в восточных. Немцы уже давно всё посчитали. Вот что получилось. По данным Федерального статистического управления, в 2018 году средняя зарплата в ФРГ после уплаты всех налогов составляет 2 302 евро. Правда, это без учета разного рода надбавок и премий, весьма распространенных в Германии.С другой стороны, брутто-зарплата (до уплаты налогов) малоквалифицированных работников не дотягивается и до двух тысяч евро. Как показывает статистика, уборщицы, повара и официантки, например, получают по 1600-1800 евро в месяц. Кроме них мало зарабатывают уборщики мусора, грузчики, водители, дворники.Конечно, получившим статус беженца немцы платят значительно меньше – каждому порядка 400 евро. Однако, если взять семью с детьми (на одного ребёнка в зависимости от возраста выдают от 240 до 316 евро), сумма получается сопоставимая с доходами неквалифицированных немецких рабочих. Больше того, государство оплачивает беженцам жильё и коммунальные услуги. От этого их доходы смотрятся вполне конкурентно.Раньше эти траты не вызывали большого раздражения немцев. За счёт мигрантов они рассчитывали поправить демографию. Приезжие должны были своим трудом поддержать экономику Германии, пополнить её социальные фонды. Только вот в последние годы ситуация стала резко меняться.Несмотря на то, что среди прибывших в Германию беженцев 70% люди трудоспособного возраста, за работой они не гонятся. По оценкам главы Федерального агентства по труду Детлефа Шеле, за три года трудоустроились только 10% беженцев новой волны. Он прогнозирует, что в течение 10 лет работу найдут ещё 40 процентов.Остальные «приехали жить на пособие». Формально они ищут работу. Таких ведомство зарегистрировало 482 тысячи человек, отнеся в эту категорию и мигрантов, посещающих интеграционные и языковые курсы. Ещё 187 тысяч человек встали на учёт безработных. Сопоставьте эти цифры с количеством беженцев, которым надлежит подтвердить свой статус, и станет ясно, почему германские законодатели ужесточили к ним свои требования.Это решение вызревало в немецком политикуме. Весной Детлеф Шеле дал развернутое интервью еженедельнику Welt am Sonntag и заявил там: «Политики должны обратить внимание на то, чтобы в страну приезжали действительно квалифицированные иностранные специалисты, а не необученная рабочая сила. Требования должны быть соответствующе строгими».Шеле беспокоился, что центры занятости сейчас столкнулись с тем, что у большинства беженцев (соискателей рабочих мест) нет не только профессиональных дипломов, но даже аттестата о школьном образовании. Перед ведомством встала задача «улучшить долгосрочные профессиональные перспективы многих получателей пособий, особенно – неквалифицированных».Такая безрадостная картина стала ответом на политику канцлера Ангелы Меркель, широким жестом пригласившей в Германию миллионную армию мигрантов. Меркель объясняла оппонентам, что страна пополнится свежей рабочей силой. На деле получилось, что завезли десятки тысяч молодых (вспомните телекартинки трехлетней давности) иждивенцев.Теперь их будут сортировать на полезных и не очень. С принятием нового закона в Германии начнётся политическая кампания по выявлению нежелательных мигрантов. Не исключено, что под её молох попадут и те, кто реально нуждаются в защите, опеке и помощи.