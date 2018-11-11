Наблюдатель из Греции оценил демократичность выборов в ДНР
Выборы главы и депутатов в Донецкой республики не нарушают минские договоренности и проходят согласно европейским стандартам, передает РИА Новости заявление бывшего замминистра обороны Греции Костаса Исохоса.
По словам Исохоса, никаких нарушений пока не замечено, «здесь все нормально, настоящая демократия».
«Взгляды европейцев сегодня направлены на Донецк и Луганск. Это важно. Демократический путь, по которому следует республика, должен стать уроком для Европы. Там день выборов является довольно скучным мероприятием, слишком бюрократичным. Эти же выборы ознаменуют перерождение республики как свободного государства», – сказал он.
Участки в обеих республиках открылись в 8:00 мск. Закрыть их планируют в восемь вечера. В избиркоме обещали обнародовать предварительные результаты после полуночи.
На пост главы республики в ДНР претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий и.о. главы республики Денис Пушилин. В парламентских выборах участвуют два общественных движения – «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». В Народный совет пройдут 100 депутатов.
В ЛНР на высший пост претендуют 4 кандидата, среди них – и.о. главы республики Леонид Пасечник. В парламент пройдут 50 депутатов от общественных движений «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».
Избранным на пост главы республики будет считаться кандидат, получивший наибольшее число голосов. Порога явки на выборах нет.
На 10:00 в обеих республиках явка избирателей составила около 18%.
Между тем в ДНР сообщили о сбоях в работе двух операторов сотовой связи – украинского Vodafone и местного «Феникс».
По словам представителя Минсвязи ДНР, сигнал оператора Vodafone отсутствует по всей территории ДНР. Причина, скорее всего, заключается в повреждении оптоволоконной линии между Донецком и Луганском.
Что касается местного оператора («Феникс»), то сигнал отсутствует лишь в некоторых районах республики. По данным министерства, причиной являются диверсионные действия Украинской стороны, направленные на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР.
Специалисты уже выдвинулись на место для восстановительных работ.
Ранее Погранслужба Украины обвинила Народную милицию ДНР в обстреле позиций ВСУ в районе населенного пункта Курахово. Однако в Донецке это обвинение отвергли, заявив, что военнослужащие республики строго соблюдают режим прекращения огня. «Все заявления ВСУ об обстрелах их позиций с нашей стороны – это провокация», сказал агентству представитель военного ведомства ДНР.
По словам Исохоса, никаких нарушений пока не замечено, «здесь все нормально, настоящая демократия».
«Взгляды европейцев сегодня направлены на Донецк и Луганск. Это важно. Демократический путь, по которому следует республика, должен стать уроком для Европы. Там день выборов является довольно скучным мероприятием, слишком бюрократичным. Эти же выборы ознаменуют перерождение республики как свободного государства», – сказал он.
Участки в обеих республиках открылись в 8:00 мск. Закрыть их планируют в восемь вечера. В избиркоме обещали обнародовать предварительные результаты после полуночи.
На пост главы республики в ДНР претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий и.о. главы республики Денис Пушилин. В парламентских выборах участвуют два общественных движения – «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». В Народный совет пройдут 100 депутатов.
В ЛНР на высший пост претендуют 4 кандидата, среди них – и.о. главы республики Леонид Пасечник. В парламент пройдут 50 депутатов от общественных движений «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».
Избранным на пост главы республики будет считаться кандидат, получивший наибольшее число голосов. Порога явки на выборах нет.
На 10:00 в обеих республиках явка избирателей составила около 18%.
Между тем в ДНР сообщили о сбоях в работе двух операторов сотовой связи – украинского Vodafone и местного «Феникс».
По словам представителя Минсвязи ДНР, сигнал оператора Vodafone отсутствует по всей территории ДНР. Причина, скорее всего, заключается в повреждении оптоволоконной линии между Донецком и Луганском.
Что касается местного оператора («Феникс»), то сигнал отсутствует лишь в некоторых районах республики. По данным министерства, причиной являются диверсионные действия Украинской стороны, направленные на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР.
Специалисты уже выдвинулись на место для восстановительных работ.
Ранее Погранслужба Украины обвинила Народную милицию ДНР в обстреле позиций ВСУ в районе населенного пункта Курахово. Однако в Донецке это обвинение отвергли, заявив, что военнослужащие республики строго соблюдают режим прекращения огня. «Все заявления ВСУ об обстрелах их позиций с нашей стороны – это провокация», сказал агентству представитель военного ведомства ДНР.
- Использованы фотографии:
- ДАН, https://dan-news.info
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