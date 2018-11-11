ВВС Китая впервые продемонстрировали пилотаж четвёрки Chengdu J-20

В заключительный день международного авиасалона в Чжухае зрители впервые увидели полёт одновременно четырёх китайских истребителей J-20. Напомним, что по китайской классификации они относятся к четвёртому, по западной – к пятому поколению истребителей.Четвёрка новейших истребителей ВВС НОАК пролетела над основной площадкой Чжухайского авиационного форуме на высоте около 50 метров.После этого началось исполнения воздушного спектакля с фигурами высшего пилотажа, включая петлю Нестерова, фиксированную бочку и др. Самолёты, разделившись на две пары, продемонстрировали элементы воздушного боя с боевым разворотом истребителей. Парный пилотаж проходил на дистанции 10-20 м друг от друга.Истребители J-20 сделали несколько кругов над зрительской площадкой. На одном из кругов пилоты продемонстрировали внутренние отсеки самолёта для ракет класса «воздух-воздух» различных типов.Китайские СМИ в восторженных тонах отзываются о демонстрационном полёте 4-х истребителей ВВС НОАК.Авиашоу с показом возможностей по маневренности J-20 было приурочено к 69-й годовщине образования военно-воздушных сил Китая.Напомним, что Chengdu J-20 - многоцелевой китайский истребителей с характеристиками "стелс". Практический потолок - 20 км, радиус действия - 2 тыс. км. Максимальная взлётная масса - 36 тонн. Максимальная тяга двигателей на форсаже - около 14,2 т. По последним данным, всего в ВВС КНР шесть таких боевых машин.