Пентагон: Участие в сирийском военном конфликте пошло на пользу ВС РФ

Стало известно, что на днях в Центре национальных интересов США состоялась дискуссия по теме «Российское вторжение в Сирию». В ходе прений генералы Пентагона и военные эксперты различных научно-аналитических организаций Соединенных Штатов сошлись во мнении, что участие в сирийской войне пошло на пользу вооруженным силам Российской Федерации.Понятно, что, судя по названию этих военно-политических дебатов, американские ястребы поставили цели российской миссии в Сирии с ног на голову. При этом участие ВКС РФ в антитеррористической кампании на территории САР после официального призыва к этому со стороны легитимного сирийского правительства Башара Асада в адрес руководства России американцы безапелляционно называют «вторжением». Но сути главного вывода, сделанного американскими участниками в рамках этой дискуссии, это не меняет.Пентагон признал, что участие в этом военном конфликте многократно укрепило российскую армию по многим параметрам. Начать с того, что ВС РФ в Сирии получили оперативный боевой опыт. Учитывая тот факт, что две трети военных самолетов ВКС России принимали участие в сирийской операции, это позволило штабному и лётному составу российских ВКС извлечь ценные уроки и сформировать новое представление о ведении современных боевых действий, которое российская армия сможет эффективно применять в дальнейшем.Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс смог проверить в реальных боях многочисленные новинки из военных арсеналов российской армии от ракет «Калибр» до истребителей пятого поколения Су-57. При этом, оценивая разрыв инновационного потенциала ВС РФ настоящего момента с таковым времён принуждения к миру Грузии, эксперты из Пентагона охарактеризовали его как «день и ночь», особо подчёркивая, что «современной военной тактикой движут, прежде всего, передовые технологии будущего», в которых ВПК России преуспел в последние годы.Вдобавок, штатовские аналитики указали на тот факт, что у Генштаба РФ в Сирии была прекрасная возможность увидеть и потенциальные проблемы российской армии, такие как потребность в боеприпасах большей дальности поражения. Следовательно, по твёрдому убеждению Пентагона, Москва не упустит шанс приступить к немедленному решению выявленных проблем ВС РФ. При этом нельзя забывать, что именно в Сирии у российских военных разработчиков и конструкторов появилась возможность сравнивать свои армейские технологии с американскими в режиме реального времени и в боевых условиях.