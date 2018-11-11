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Радикалами-подростками займётся рабочая группа МВД РФ

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Проблемами радикализации российской молодежи займется недавно созданная при Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ) МВД рабочая группа, передает Интерфакс сообщение пресс-центра ведомства.

Радикалами-подростками займётся рабочая группа МВД РФ



Основными задачами группы станет координация деятельности, направленной на совершенствование механизма предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с выявлением в интернете лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению и вовлекающих их в криминальные, в том числе радикальные группировки и сообщества.

Группа сформирована приказом министра внутренних дел от 29 октября текущего года.

В компетенцию Бюро (БСМТ) входят, в частности, пресечение противоправных действий в интернете и борьба с преступностью в сфере компьютерной безопасности.

Напомним, в четверг, глава ФСБ Александр Бортников на создающиеся в РФ молодежные радикальные сообщества, деятельность которых приводит к гибели людей.

С этим что-то надо делать, сказал он. Взрослые упустили трудных подростков, и теперь они, попав под влияние, стали исповедовать радикальные взгляды – и правые, и левые, а иногда вперемешку, в голове – сумбур. Эту проблему надо решать незамедлительно, подчеркнул Бортников.

В качестве примера он привел массовую бойню в Керчи (17 октября) и самоподрыв молодого человека в Архангельске в здании управления ФСБ.

Ранее замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно постоянно мониториться спецслужбами на предмет выявления деятельности, связанной с экстремизмом, терроризмом или с организованной преступностью. Иначе невозможно добиться должного уровня безопасности, добавил он.
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