Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР (02.11.18 – 08.11.18)
На прошедшей неделе количество обстрелов резко сократилось, но к сожалению стала применяться артиллерия 122 мм, а в пятницу и 152 мм. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 116 раз, а ЛНР 19 раз. В результате обстрелов со стороны украинских террористов за неделю повреждения получили ЧЕТЫРЕ домостроения в населенных пунктах ТРУДОВСКИЕ Петровского района г. ДОНЕЦКА, ЯСИНОВАТАЯ, ЗАЙЦЕВО. Также повреждена ЛЭП в поселке шахты ГЛУБОКАЯ.
К сожалению, хоть количество обстрелов и снизилось, но мы продолжаем терять людей. На этой неделе погиб один и ранено двое военнослужащих НМ ДНР.
На удивление, количество обстрелов сократилось, хотя последние пять недель плавно нарастали. Вполне возможно ВСУ опасаются иностранных наблюдателей, приехавших на выборы глав ДНР и ЛНР. Надеюсь в день выборов 11 ноября не будет провокаций со стороны Киева.
За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР уничтожены три БЛА противника. Два в районах н.п. Александровка и Старомихайловка, где украинские боевики вели корректировку огня во время обстрелов. Еще один БПЛА, типа «квадрокоптер», переделанный под ударный, уничтожен во время боевого применения, при сбросе зажигательного боеприпаса на дома мирных жителей населённого пункта Минеральное.
2 ноября, ночью на позициях ВСУ в районе н.п. Красногоровка в результате подрыва на собственных минах погиб боевик 28-й бригады солдат Кириенко. Боец возвращался после пьянки с сослуживцами к месту несения службы и отклонился от установленного маршрута.
3 ноября, дежурные средства ПВО НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БЛА в районе н.п. Саханка. Около 17:00 наблюдателями зафиксировано приближение трех единиц БЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два БЛА были выведены из строя стрелковым оружием. В районе падения зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы.
4 ноября, в районе н.п. Коминтерново, во время усовершенствования фортификационных сооружений позиций 79-й бригады ВСУ произошёл подрыв мины, установленной военнослужащими 36-й бригады, ранее занимавшими указанный район. В результате один военнослужащий погиб, двое получили осколочные ранения.
5 октября, бойцы 9-го полка НМ ДНР уничтожили известного украинского снайпера Сергея Савчук с позывным «Джоконда».
6 октября, в одном из подразделений 59-й омбр в районе н.п. Нижнетеплое, в результате нарушений проведения ремонтных работ в автопарке автомобиль Урал скатился с эстакады и столкнулся с двумя БМП-1. В результате чего перелом тазобедренной кости получил рядовой контрактной службы, обслуживавший боевые машины пехоты.
6 ноября, благодаря подразделениям ПВО НМ ДНР, каратели 28-й бригады ВСУ потеряли очередной БЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе н.п. Старомихайловка.
7 ноября, боевики 92-й бригады в очередной раз нанесли удар по н.п. Минеральное с использованием самодельного ударного беспилотного аппарата. Благодаря слаженным действиям ПВО НМ ДНР беспилотник противника был сбит. На видео с флэш-карты сбитого БЛА отчетливо видно, как беспилотник направляется в жилой сектор населенного пункта, выбирает цель и сбрасывает взрывное устройство. Вашему вниманию представлен сбитый БЛА противника «Фантом-4», с приспособлением для навешивания и сброса взрывных устройств.
7 ноября, в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н.п. Счастье в результате неосторожного обращения с оружием погиб один военнослужащий.
8 ноября, в результате возгорания палатки в одном из подразделений 72-й омбр погибло двое, получили ожоги различной степени тяжести четверо оккупантов.
8 ноября, в районе н.п. Пищевик, во время оборудования позиций, боевики 79-й бригады ВСУ раскопали тайник из нескольких ящиков с боеприпасами, в которых находились патроны и выстрелы к РПГ. При попытке извлечь один из ящиков произошёл взрыв. В результате один военнослужащий погиб, ещё один – получил контузию.
8 ноября, в районе н.п. Старогнатовка, в 2 км от позиций 128-й бригады, в результате наезда на неустановленное взрывное устройство произошёл подрыв легкового автомобиля. В результате оба солдата, находившихся в транспортном средстве погибли.
8 ноября, военнослужащий 14-й омбр получил ранения не совместимые с жизнью в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на своих позициях в районе н.п. Новозвановка.
ДНР:
Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса. Подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты. По данным разведки, провокация готовится уже в ближайшие дни и будет направлена против гражданского населения. С целью оказания политического давления на мировое сообщество, украинское руководство осуществляет подготовку ряда фэйков, постановочных материалов якобы свидетельствующих об оказании Российской Федерацией военной помощи Народным Республикам. Руководство СБУ планирует привлечь ряд подконтрольных информационных агентств для освещения последствий применения химического оружия в необходимом свете, как это было в Сирийском городе АЛЕППО.
Кроме того, по нашим данным руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности в азовской акватории и на этом фоне попытке вооруженного вторжения с моря на территорию Республики. Рассматриваются варианты вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного. Провокации готовятся на первое полугодие 2019 года.
Продолжаем фиксировать запрещенное вооружение украинских боевиков вблизи линии боевого соприкосновения:
- в районе н.п. Заможное (4 км от фронта) выявлено передвижение огневого взвода ствольной артиллерии 79-й бригады ВСУ, в количестве 3 единиц Д-30 калибром 122-мм;
- в районе н.п. Дылеевка (8 км от фронта) в зоне ответственности 58-й бригады ВСУ, выявлено нахождение на временных огневых позициях 3 единиц САУ 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Кряковка, в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечено прибытие 2 единиц БТР-80 и 2 единиц автомобильной техники;
- в н.п. Мироновский, в зоне ответственности 72-й омб, отмечено прибытие 5 единиц БМП-1.
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения зафиксированы:
6 единиц - 152-мм САУ «Акация»;
10 единиц - 122-мм САУ «Гвоздика»;
11 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
26 единиц - 120-мм минометов;
8 единиц - 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
17 единиц - танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
02.11.18, пятница
10:20-10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:45-12.20 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05-12:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, 20 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-18.00 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
17:40-18:20 – н.п. Марьинка - н.п. Трудовские: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18.50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 3 гранаты РПГ, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19.30 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: произведено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
19:40-20:20 - н.п. Невельское – н.п. Лозовое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:30 - н.п. Марьинка – н.п. Александровка: было выпушено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:40 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: было выпушено 6 мин калибра 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:40 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: было произведено 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25 82 мм (3), СО – с направления Станица Луганская – в направлении п. Князю Игорю; 21:20-21.50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Гагарина): применено стрелковое оружие;
21:35-22:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:10 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: было выпущено 2 мины калибра 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 82 мм (10) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
22:30-23:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: было произведено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
23:15-23:45 - н.п. Марьинка - Трудовские: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 ра, ЛНР 2 раза.
03.11.18, суббота
09:50-10:10 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие;
11:40-12:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялось стрелковое оружие;
14:00-14:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:15-14:30 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 СПГ-9(11) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:50-18:10 – н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:35 – н.п. Марьинка - Трудовские: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:30 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00-19:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20-19:40 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:05-20:25 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:00 – н.п. Авдеевка (вент.ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:30-21:50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45-22:05 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30-22:50 – н.п. Гнутово - н.п. Заиченко: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:20-23:40 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз, ЛНР 1 раз.
04.11.18, воскресенье
06:15 120 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
06:30-06:50 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:30-07:50 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы;
07:45-08:10 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 9 мин 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:50-08:25 – н.п. Широкино – н.п. Безыменное: выпущено 9 снарядов 122 мм артиллерии, 4 мины 120 мм миномета, 7 мин 82 мм миномета;
08:15-09:40 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 9 мин 82 мм миномета, выпущено 4 мины 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:45-09:00 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
10:00-10:20 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 15 мин 120 мм миномета, выпущено 7 мин 82 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:35 АГС (11), КК – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское; 12:10 БМП-1 (46) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 12:45-13:10 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
12:45-13:10 – н.п. Красногоровка - Трудовские: выпущено 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:25 82 мм (10), СПГ-9 (7) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:25 БМП-1 (17), АГС (7) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 18:15 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 12 мин 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-20:00 – н.п. Марьинка - Трудовские: выпущено 8 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:25 БМП-1 (5), КК, СО – с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз, 6 раз.
В столице ДНР заложен парк имени первого Главы ДНР Александра Захарченко:
05.11.18, понедельник
04:10 82 мм (24) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
06:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялось стрелковое оружие;
07:40 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
10:30-11:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
12:30 - н.п. Марьинка - Трудовские: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
15:50 РПГ (15) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:05 120 мм (3), БМП-1 (4) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 17:20 - н.п. Авдеевка ( вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм и 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:25 БМП-1 (13), ЗУ-23-2 – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Изотова): выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 30 выстрелов зенитной установки, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: произведено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:10 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 29 гранат АГС и 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15 - н.п. Невельское - Донецк (ш-ты Абакумова): выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 29 гранат АГС и 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30 - н.п. Славное - н.п. Луганское: выпущено 3 мины калибром 82 мм, произведено 3 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 20 выстрелов БМП-2 и 12 выстрелов БМП-1;
22:10 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС и 1 граната СПГ-9, произведено 20 выстрелов ЗУ-23.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 4 раза.
06.11.18, вторник
08:10-08:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
10:10-10:30 – н.п. Широкино – н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
12:30–12:50 – н.п. Марьинка – Трудовские: применялось стрелковое оружие;
14:00–14:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
15:30-15:50 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, произведено 3 выстрела СПГ-9;
17:20-17:45 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм;
18:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:20 – н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:45-19:05 – н.п. Павлополь – н.п. Коминтерново, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:10-19:30 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:45 – н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное), произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
20:15 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21:10-21:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21:30-21:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 3 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:00-22:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Изотова), произведен 1 выстрел РПГ, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:30-22:45 - н.п. Опытное - н.п. Спартак, выпущено 2 снаряда калибром 122 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.
07.11.18, среда
12:40-13:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 гранаты СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
13:35 82 мм (10), КК – с направления Старый Айдар – в направлении Раевка;
14:00-14:20 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
14:40-15:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, зафиксирована работа снайпера;
16:00 СПГ-9 (4), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка;
16:40-17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:10-17:30 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево, выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое вооружение;
17:25-17:45 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35-17:55 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
18:55-19:15 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19:15 – н.п. Марьинка - ш-ты Трудовские: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
20:20 – н.п. Марьинка - ш-ты Трудовские: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:50-21:10 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20-21:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
21:50-22:10 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведен 1 выстрел РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:20 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, произведен 1 выстрел СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
В Луганске открылся центр военно-патриотического воспитания "Редут"
08.11.18, четверг
05:20 120 мм (18) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 11:05 БМП-1 (4) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 11:30-12:00 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: совершено 20 выстрелов БМП-2;
13:00-13:30 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
13:55-14:30 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10-17:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 гранат АГС, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 СПГ-9 (6), АГС (15), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое; 17:35-18:00 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55-18:30 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 мины 82 мм миномета, 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:40 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 6 гранат РПГ, 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:50 – н.п. Авдеевка (вентствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-19:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие;
18:55-19:30 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:10-19:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: совершено 40 выстрелов ЗУ-23;
19:20-20:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: совершено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:00-20:30 – н.п. Марьинка – Трудовские: совершено 6 выстрелов БМП-1, 20 выстрелов ЗУ-23;
20:45 82 мм (4), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
20:45-21:20 – н.п. Пески – Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:35-22:10 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:20 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: применялось стрелковое оружие;
22:00-22:30 – н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): выпущено 4 мины 120 мм миномета, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 4 раза.
За прошедшую неделю погиб один и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 116 раз. По районам девятнадцати населенных пунктов Республики противник применил артиллерию калибром 122-мм, выпустив 100 мин калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны украинских террористов за неделю повреждения получили четыре домостроения в населенных пунктах Трудовские Петровского района Донецка, Ясиноватая, Зайцево. Также повреждена ЛЭП в поселке шахты Глубокая.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 260 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Нижнее Лозовое, Марьевка, Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе и район Памятника Князю Игорю.
Всем терпения и здоровья!
К сожалению, хоть количество обстрелов и снизилось, но мы продолжаем терять людей. На этой неделе погиб один и ранено двое военнослужащих НМ ДНР.
На удивление, количество обстрелов сократилось, хотя последние пять недель плавно нарастали. Вполне возможно ВСУ опасаются иностранных наблюдателей, приехавших на выборы глав ДНР и ЛНР. Надеюсь в день выборов 11 ноября не будет провокаций со стороны Киева.
За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР уничтожены три БЛА противника. Два в районах н.п. Александровка и Старомихайловка, где украинские боевики вели корректировку огня во время обстрелов. Еще один БПЛА, типа «квадрокоптер», переделанный под ударный, уничтожен во время боевого применения, при сбросе зажигательного боеприпаса на дома мирных жителей населённого пункта Минеральное.
2 ноября, ночью на позициях ВСУ в районе н.п. Красногоровка в результате подрыва на собственных минах погиб боевик 28-й бригады солдат Кириенко. Боец возвращался после пьянки с сослуживцами к месту несения службы и отклонился от установленного маршрута.
3 ноября, дежурные средства ПВО НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БЛА в районе н.п. Саханка. Около 17:00 наблюдателями зафиксировано приближение трех единиц БЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два БЛА были выведены из строя стрелковым оружием. В районе падения зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы.
4 ноября, в районе н.п. Коминтерново, во время усовершенствования фортификационных сооружений позиций 79-й бригады ВСУ произошёл подрыв мины, установленной военнослужащими 36-й бригады, ранее занимавшими указанный район. В результате один военнослужащий погиб, двое получили осколочные ранения.
5 октября, бойцы 9-го полка НМ ДНР уничтожили известного украинского снайпера Сергея Савчук с позывным «Джоконда».
6 октября, в одном из подразделений 59-й омбр в районе н.п. Нижнетеплое, в результате нарушений проведения ремонтных работ в автопарке автомобиль Урал скатился с эстакады и столкнулся с двумя БМП-1. В результате чего перелом тазобедренной кости получил рядовой контрактной службы, обслуживавший боевые машины пехоты.
6 ноября, благодаря подразделениям ПВО НМ ДНР, каратели 28-й бригады ВСУ потеряли очередной БЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе н.п. Старомихайловка.
7 ноября, боевики 92-й бригады в очередной раз нанесли удар по н.п. Минеральное с использованием самодельного ударного беспилотного аппарата. Благодаря слаженным действиям ПВО НМ ДНР беспилотник противника был сбит. На видео с флэш-карты сбитого БЛА отчетливо видно, как беспилотник направляется в жилой сектор населенного пункта, выбирает цель и сбрасывает взрывное устройство. Вашему вниманию представлен сбитый БЛА противника «Фантом-4», с приспособлением для навешивания и сброса взрывных устройств.
7 ноября, в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н.п. Счастье в результате неосторожного обращения с оружием погиб один военнослужащий.
8 ноября, в результате возгорания палатки в одном из подразделений 72-й омбр погибло двое, получили ожоги различной степени тяжести четверо оккупантов.
8 ноября, в районе н.п. Пищевик, во время оборудования позиций, боевики 79-й бригады ВСУ раскопали тайник из нескольких ящиков с боеприпасами, в которых находились патроны и выстрелы к РПГ. При попытке извлечь один из ящиков произошёл взрыв. В результате один военнослужащий погиб, ещё один – получил контузию.
8 ноября, в районе н.п. Старогнатовка, в 2 км от позиций 128-й бригады, в результате наезда на неустановленное взрывное устройство произошёл подрыв легкового автомобиля. В результате оба солдата, находившихся в транспортном средстве погибли.
8 ноября, военнослужащий 14-й омбр получил ранения не совместимые с жизнью в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на своих позициях в районе н.п. Новозвановка.
ДНР:
Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса. Подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты. По данным разведки, провокация готовится уже в ближайшие дни и будет направлена против гражданского населения. С целью оказания политического давления на мировое сообщество, украинское руководство осуществляет подготовку ряда фэйков, постановочных материалов якобы свидетельствующих об оказании Российской Федерацией военной помощи Народным Республикам. Руководство СБУ планирует привлечь ряд подконтрольных информационных агентств для освещения последствий применения химического оружия в необходимом свете, как это было в Сирийском городе АЛЕППО.
Кроме того, по нашим данным руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности в азовской акватории и на этом фоне попытке вооруженного вторжения с моря на территорию Республики. Рассматриваются варианты вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного. Провокации готовятся на первое полугодие 2019 года.
Продолжаем фиксировать запрещенное вооружение украинских боевиков вблизи линии боевого соприкосновения:
- в районе н.п. Заможное (4 км от фронта) выявлено передвижение огневого взвода ствольной артиллерии 79-й бригады ВСУ, в количестве 3 единиц Д-30 калибром 122-мм;
- в районе н.п. Дылеевка (8 км от фронта) в зоне ответственности 58-й бригады ВСУ, выявлено нахождение на временных огневых позициях 3 единиц САУ 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Кряковка, в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечено прибытие 2 единиц БТР-80 и 2 единиц автомобильной техники;
- в н.п. Мироновский, в зоне ответственности 72-й омб, отмечено прибытие 5 единиц БМП-1.
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения зафиксированы:
6 единиц - 152-мм САУ «Акация»;
10 единиц - 122-мм САУ «Гвоздика»;
11 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
26 единиц - 120-мм минометов;
8 единиц - 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
17 единиц - танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
02.11.18, пятница
10:20-10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:45-12.20 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05-12:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, 20 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-18.00 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
17:40-18:20 – н.п. Марьинка - н.п. Трудовские: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18.50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 3 гранаты РПГ, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19.30 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: произведено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
19:40-20:20 - н.п. Невельское – н.п. Лозовое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:30 - н.п. Марьинка – н.п. Александровка: было выпушено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:40 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: было выпушено 6 мин калибра 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:40 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: было произведено 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25 82 мм (3), СО – с направления Станица Луганская – в направлении п. Князю Игорю; 21:20-21.50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Гагарина): применено стрелковое оружие;
21:35-22:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:10 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: было выпущено 2 мины калибра 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 82 мм (10) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
22:30-23:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: было произведено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
23:15-23:45 - н.п. Марьинка - Трудовские: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 ра, ЛНР 2 раза.
03.11.18, суббота
09:50-10:10 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие;
11:40-12:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялось стрелковое оружие;
14:00-14:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:15-14:30 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 СПГ-9(11) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:50-18:10 – н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:35 – н.п. Марьинка - Трудовские: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:30 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00-19:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20-19:40 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:05-20:25 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:00 – н.п. Авдеевка (вент.ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:30-21:50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45-22:05 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30-22:50 – н.п. Гнутово - н.п. Заиченко: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:20-23:40 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз, ЛНР 1 раз.
04.11.18, воскресенье
06:15 120 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
06:30-06:50 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:30-07:50 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы;
07:45-08:10 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 9 мин 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:50-08:25 – н.п. Широкино – н.п. Безыменное: выпущено 9 снарядов 122 мм артиллерии, 4 мины 120 мм миномета, 7 мин 82 мм миномета;
08:15-09:40 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 9 мин 82 мм миномета, выпущено 4 мины 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:45-09:00 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
10:00-10:20 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 15 мин 120 мм миномета, выпущено 7 мин 82 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:35 АГС (11), КК – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское; 12:10 БМП-1 (46) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 12:45-13:10 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
12:45-13:10 – н.п. Красногоровка - Трудовские: выпущено 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:25 82 мм (10), СПГ-9 (7) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:25 БМП-1 (17), АГС (7) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 18:15 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 12 мин 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-20:00 – н.п. Марьинка - Трудовские: выпущено 8 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:25 БМП-1 (5), КК, СО – с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз, 6 раз.
В столице ДНР заложен парк имени первого Главы ДНР Александра Захарченко:
05.11.18, понедельник
04:10 82 мм (24) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
06:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялось стрелковое оружие;
07:40 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
10:30-11:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
12:30 - н.п. Марьинка - Трудовские: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
15:50 РПГ (15) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:05 120 мм (3), БМП-1 (4) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 17:20 - н.п. Авдеевка ( вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм и 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:25 БМП-1 (13), ЗУ-23-2 – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Изотова): выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 30 выстрелов зенитной установки, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: произведено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:10 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 29 гранат АГС и 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15 - н.п. Невельское - Донецк (ш-ты Абакумова): выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 29 гранат АГС и 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30 - н.п. Славное - н.п. Луганское: выпущено 3 мины калибром 82 мм, произведено 3 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 20 выстрелов БМП-2 и 12 выстрелов БМП-1;
22:10 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС и 1 граната СПГ-9, произведено 20 выстрелов ЗУ-23.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 4 раза.
06.11.18, вторник
08:10-08:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
10:10-10:30 – н.п. Широкино – н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
12:30–12:50 – н.п. Марьинка – Трудовские: применялось стрелковое оружие;
14:00–14:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
15:30-15:50 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак, произведено 3 выстрела СПГ-9;
17:20-17:45 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм;
18:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:20 – н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:45-19:05 – н.п. Павлополь – н.п. Коминтерново, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:10-19:30 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:45 – н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное), произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
20:15 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21:10-21:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21:30-21:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 3 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:00-22:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты Изотова), произведен 1 выстрел РПГ, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:30-22:45 - н.п. Опытное - н.п. Спартак, выпущено 2 снаряда калибром 122 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.
07.11.18, среда
12:40-13:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 гранаты СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
13:35 82 мм (10), КК – с направления Старый Айдар – в направлении Раевка;
14:00-14:20 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
14:40-15:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, зафиксирована работа снайпера;
16:00 СПГ-9 (4), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка;
16:40-17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:10-17:30 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево, выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое вооружение;
17:25-17:45 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35-17:55 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
18:55-19:15 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19:15 – н.п. Марьинка - ш-ты Трудовские: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
20:20 – н.п. Марьинка - ш-ты Трудовские: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:50-21:10 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20-21:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
21:50-22:10 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведен 1 выстрел РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:20 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, произведен 1 выстрел СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
В Луганске открылся центр военно-патриотического воспитания "Редут"
08.11.18, четверг
05:20 120 мм (18) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 11:05 БМП-1 (4) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 11:30-12:00 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: совершено 20 выстрелов БМП-2;
13:00-13:30 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
13:55-14:30 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10-17:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 гранат АГС, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 СПГ-9 (6), АГС (15), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое; 17:35-18:00 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55-18:30 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 мины 82 мм миномета, 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:40 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 6 гранат РПГ, 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15-18:50 – н.п. Авдеевка (вентствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-19:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие;
18:55-19:30 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:10-19:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: совершено 40 выстрелов ЗУ-23;
19:20-20:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: совершено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:00-20:30 – н.п. Марьинка – Трудовские: совершено 6 выстрелов БМП-1, 20 выстрелов ЗУ-23;
20:45 82 мм (4), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
20:45-21:20 – н.п. Пески – Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины 120 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:35-22:10 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:20 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: применялось стрелковое оружие;
22:00-22:30 – н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): выпущено 4 мины 120 мм миномета, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 4 раза.
За прошедшую неделю погиб один и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 116 раз. По районам девятнадцати населенных пунктов Республики противник применил артиллерию калибром 122-мм, выпустив 100 мин калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны украинских террористов за неделю повреждения получили четыре домостроения в населенных пунктах Трудовские Петровского района Донецка, Ясиноватая, Зайцево. Также повреждена ЛЭП в поселке шахты Глубокая.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 260 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Нижнее Лозовое, Марьевка, Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе и район Памятника Князю Игорю.
Всем терпения и здоровья!
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter