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Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже

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Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже, где началась торжественная церемония, посвященная столетия окончания Первой мировой войны, передает РИА Новости.

Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже



Отмечается, что Владимир Путин прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств приехали к монументу из Елисейского дворца – резиденции Эммануэля Макрона.

Путин проследовал к отведенному ему месту в первом ряду у подножия арки. Справа от него оказалась жена президента Франции Брижит Макрон.

По пути к своему месту российский лидер пожал руки Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании.

Поздоровавшись, Путин показал Трампу большой палец, похлопал его по плечу и занял свое место.

Ждем захватывающей аналитики от американских коллег, говорится в сообщении Кремлевского пула РИА в «Твиттере».

Издание уточнило, что Трамп, как и Путин не заезжал в Елисейский дворец, а сразу прибыл к Триумфальной арке. Причем по дороге его кортеж подвергся «нападению» феминистки с обнаженной грудью. Девушка прорвалась сквозь кордон жандармерии и побежала к машине американского президента, выкрикивая по дороге: «Ненастоящие миротворцы». Добежать до машины Трампа ей не удалось – полицейские немедленно задержали активистку.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Kremlinpool_RIA
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