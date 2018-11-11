Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже, где началась торжественная церемония, посвященная столетия окончания Первой мировой войны, передает РИА Новости.
Отмечается, что Владимир Путин прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств приехали к монументу из Елисейского дворца – резиденции Эммануэля Макрона.
Путин проследовал к отведенному ему месту в первом ряду у подножия арки. Справа от него оказалась жена президента Франции Брижит Макрон.
По пути к своему месту российский лидер пожал руки Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании.
Поздоровавшись, Путин показал Трампу большой палец, похлопал его по плечу и занял свое место.
Ждем захватывающей аналитики от американских коллег, говорится в сообщении Кремлевского пула РИА в «Твиттере».
Издание уточнило, что Трамп, как и Путин не заезжал в Елисейский дворец, а сразу прибыл к Триумфальной арке. Причем по дороге его кортеж подвергся «нападению» феминистки с обнаженной грудью. Девушка прорвалась сквозь кордон жандармерии и побежала к машине американского президента, выкрикивая по дороге: «Ненастоящие миротворцы». Добежать до машины Трампа ей не удалось – полицейские немедленно задержали активистку.
Отмечается, что Владимир Путин прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств приехали к монументу из Елисейского дворца – резиденции Эммануэля Макрона.
Путин проследовал к отведенному ему месту в первом ряду у подножия арки. Справа от него оказалась жена президента Франции Брижит Макрон.
По пути к своему месту российский лидер пожал руки Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании.
Поздоровавшись, Путин показал Трампу большой палец, похлопал его по плечу и занял свое место.
Ждем захватывающей аналитики от американских коллег, говорится в сообщении Кремлевского пула РИА в «Твиттере».
Издание уточнило, что Трамп, как и Путин не заезжал в Елисейский дворец, а сразу прибыл к Триумфальной арке. Причем по дороге его кортеж подвергся «нападению» феминистки с обнаженной грудью. Девушка прорвалась сквозь кордон жандармерии и побежала к машине американского президента, выкрикивая по дороге: «Ненастоящие миротворцы». Добежать до машины Трампа ей не удалось – полицейские немедленно задержали активистку.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Kremlinpool_RIA
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