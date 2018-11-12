12 ноября отмечается День специалиста по безопасности. Речь идёт о профессиональном празднике, который появился относительно недавно, благодаря деятельности людей, объединённых одной целью. Цель – безопасная среда, которая позволяла бы людям вне зависимости от того, где они находятся, чувствовать себя защищёнными при активном коммуницировании на просторах глобальной сети.В условиях по-настоящему гигантских темпов развития Интернета, вопрос безопасности играет всё более важную роль. Уже ежедневно миллионы преступлений совершаются именно с использованием сети Интернет. Это хакерские атаки, кражи данных банковских карт, вовлечение в экстремистскую среду, проникновение к системам жизнеобеспечения и многие другое.Именно поэтому важна защищённость и надёжность. Но так уж вышло, что ни одна система, ни одна служба сегодня уже не может дать стопроцентной гарантии сохранности личных данных. При этом не стоит забывать, что многие персональные данные мы с лёгкостью «отдаём» сети сами, не всегда осознавая, что ими могут воспользоваться в том числе злоумышленники.Мы оставляем на сомнительных страницах номера своих телефонов, к которым привязаны дебетовые и кредитные карты, делимся с совершенно незнакомыми людьми в сети сведениями личного характера, потом вдруг удивляясь, каким образом злоумышленникам стало известно о месте нашей работы, о заработке, о делах семейных, о предпочтениях и прочем.Сеть сегодня уже не прощает ошибок. И в наших силах этих ошибок избежать. Но это вовсе не значит, что уже сегодня нужно выдернуть из розетки свой компьютер, зарыть на заднем дворе мобильный телефон, удалиться из форумов и социальных сетей. Нужно просто понимать, что безопасность виртуальная сегодня может быть напрямую связана с безопасностью физической.Если ваш ребёнок часами напролёт проводит в интернет-паутине, отказывается от прямого общения с вами и своими сверстниками, болезненно реагирует на замечания, то это уже повод для того, что с юношей или девушкой не всё в порядке. Порой за ширмой безобидных контактов может скрываться деструктивная деятельность лиц, которые готовы опутать уже настоящими сетями наших родных и близких. Тоталитарные секты, экстремистские сообщества, вербовщики террористических группировок ищут неокрепшие умы, и готовы сделать так, чтобы эти умы «думали» в том направлении, которое им выгодно.Если ещё вчера безопасность воспринималась как запертая дверь своего дома, своей квартиры, то сегодня это понятие описывается гораздо шире. Безопасность физическая, компьютерная, экономическая и т.д. Причём всё это можно и нужно рассматривать как единое целое. Ведь злоумышленникам зачастую не нужно ломать замки на нашей двери, чтобы завладеть теми или иными материальными ценностями, не говоря уже об умах наших близких.Мы часто полагаем, что нас это не коснётся, что это может произойти с кем угодно, но только не с нами. Это и есть основная ошибка в данной ситуации. Безопасность складывается из небольших кирпичиков, одним из которых является осознание своей собственной ответственности. Личная ответственность позволяет выстроить барьер для тех, кто поставил перед собой цель добиться уязвимости.Это новая реальность, в которой все мы сегодня живём. Свои законы нам активно диктует та самая цифровая среда, в которую мы порой сами с удовольствием погружаемся. Так называемый мир "онлайн" стал частью нашей жизни, нашей культуры. А у каждой культуры есть свои традиции, нарушение которых может привести к необратимым последствиям.