Более 20 украинских генералов наказаны за взрывы на арсеналах
Всего к ответственности из-за взрывов на украинских арсеналах привлечены к ответственности 75 военнослужащих, сообщил в интервью 5 каналу министр обороны Украины Степан Полторак.
По словам Полторака, из-за проблем с финансированием в 2014 году должны были быть закрыты большинство военных арсеналов. На их восстановление потребовались бы огромные деньги. Однако судьба этих хранилищ мало кого интересовала.
Министр рассказал, что всех трагических событий на арсеналах, он привлек к ответственности 75 человек, из них 25 генералов. С одной стороны все наказаны заслуженно, но с другой стороны это вызвало новую проблему: больше никто не хочет занимать эти должности.
Почему? Да потому, что нет хорошего финансового ресурса. А за те деньги, что выделяются, обеспечить надежную охрану складов очень трудно, пояснил он.
По данным УНИАН, боеприпасы на складах начали рваться еще «задолго до войны с Россией». Один из ранних пожаров произошел в 2003 году в Бахмуте Донецкой области. Причиной стала незаконная резка металла на территории арсенала. Затем взрывы происходили регулярно на протяжении нескольких лет с 2004-го по 2008 год. Были и погибшие, и раненые.
Новая серия взрывов началась с 2015 года. Тогда загорелись склады в городе Сватово Луганской области. Сначала возбудили бело по статье «терроризм», а затем заявили о халатности должностных лиц. Через полтора года (в марте 2017-го) загорелся арсенал в Балаклее. В сентябре того же года рвались боеприпасы в Калиновке под Винницей. А в октябре нынешнего года незавидную судьбу других арсеналов разделили склады Минобороны Украины возле поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.
Во всех случаях военнослужащие привлекались за «небрежное отношение должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия». Параллельно в СБУ отрабатывали версии о возможных диверсиях. В генштабе ВСУ также считают пожары «российской диверсией». Однако в официальных документах военной прокуратуры эти версии отражения не нашли.
По словам Полторака, из-за проблем с финансированием в 2014 году должны были быть закрыты большинство военных арсеналов. На их восстановление потребовались бы огромные деньги. Однако судьба этих хранилищ мало кого интересовала.
Министр рассказал, что всех трагических событий на арсеналах, он привлек к ответственности 75 человек, из них 25 генералов. С одной стороны все наказаны заслуженно, но с другой стороны это вызвало новую проблему: больше никто не хочет занимать эти должности.
Почему? Да потому, что нет хорошего финансового ресурса. А за те деньги, что выделяются, обеспечить надежную охрану складов очень трудно, пояснил он.
По данным УНИАН, боеприпасы на складах начали рваться еще «задолго до войны с Россией». Один из ранних пожаров произошел в 2003 году в Бахмуте Донецкой области. Причиной стала незаконная резка металла на территории арсенала. Затем взрывы происходили регулярно на протяжении нескольких лет с 2004-го по 2008 год. Были и погибшие, и раненые.
Новая серия взрывов началась с 2015 года. Тогда загорелись склады в городе Сватово Луганской области. Сначала возбудили бело по статье «терроризм», а затем заявили о халатности должностных лиц. Через полтора года (в марте 2017-го) загорелся арсенал в Балаклее. В сентябре того же года рвались боеприпасы в Калиновке под Винницей. А в октябре нынешнего года незавидную судьбу других арсеналов разделили склады Минобороны Украины возле поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.
Во всех случаях военнослужащие привлекались за «небрежное отношение должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия». Параллельно в СБУ отрабатывали версии о возможных диверсиях. В генштабе ВСУ также считают пожары «российской диверсией». Однако в официальных документах военной прокуратуры эти версии отражения не нашли.
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- Голос UA
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