Боевики в Идлибе продолжают провокационные обстрелы сирийских городов
За прошедшие сутки в Сирии зарегистрированы новые случаи нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации, передает Интерфакс сообщение главы российского центра по примирению сторон в САР Владимира Савченко.
В частности, боевики обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
В ходе обстрела населенного пункта Телль-Марак (провинция Хама) получили ранения два военнослужащих САА. А при обстреле населенного пункта Хальфая в той же провинции погибли 6 и ранены 3 военнослужащих.
В населенном пункте Хатла (провинция Дэйр-эз-Зор) проведена рабочая встреча с представителями местного самоуправления, на которой обсуждались вопросы восстановления гражданской инфраструктуры. Между тем самолеты западной коалиции продолжают наносить удары по кварталам города Хаджин. Накануне в результате авианалета погибли 10 жителей этого города. Источники отмечают, что уровень разрушений в Хаджине напоминает результаты операции коалиции в городе Ракка.
Общественные активисты провинции Ракка опубликовали данные, согласно которым боевики «демократических сил» (SDF) только за прошлый месяц убили 45 мирных жителей. Курды продолжают проводить в провинции массовые аресты гражданских лиц с целью их принудительной мобилизации.
По данным центра приема и размещения беженцев, за прошедшие сутки в Сирию вернулись 980 человек. Ранее сбежавшие от войны люди возвращаются через пункты пропуска на границе с Ливаном и Иорданией.
В частности, боевики обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
В ходе обстрела населенного пункта Телль-Марак (провинция Хама) получили ранения два военнослужащих САА. А при обстреле населенного пункта Хальфая в той же провинции погибли 6 и ранены 3 военнослужащих.
В населенном пункте Хатла (провинция Дэйр-эз-Зор) проведена рабочая встреча с представителями местного самоуправления, на которой обсуждались вопросы восстановления гражданской инфраструктуры. Между тем самолеты западной коалиции продолжают наносить удары по кварталам города Хаджин. Накануне в результате авианалета погибли 10 жителей этого города. Источники отмечают, что уровень разрушений в Хаджине напоминает результаты операции коалиции в городе Ракка.
Общественные активисты провинции Ракка опубликовали данные, согласно которым боевики «демократических сил» (SDF) только за прошлый месяц убили 45 мирных жителей. Курды продолжают проводить в провинции массовые аресты гражданских лиц с целью их принудительной мобилизации.
По данным центра приема и размещения беженцев, за прошедшие сутки в Сирию вернулись 980 человек. Ранее сбежавшие от войны люди возвращаются через пункты пропуска на границе с Ливаном и Иорданией.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/true_syria_
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter