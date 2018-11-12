Войны в телеэфирах
В программе «60 минут» называющий себя либералом Леонид Гозман решил поймать за язык либерал-демократа Владимира Жириновского: обвинил политика в том, что он якобы предлагал/призывал применить ядерное оружие по бандеровской Украине.
Конечно же, Гозман выхватил слова нашего известного либерал-демократа из контекста. Напомним, что многие западные и наши политики и политологи при анализе ситуации в мире рассматривают в том числе и варианты применения ядерного оружия: оно ведь стоит на вооружении многих стран не для красоты. И по России западные наши партнёры рассматривают варианты применения ядерного оружия даже в качестве превентивного первого удара, английские гуманисты якобы документальные фильмы снимают о применении ядерного оружия в войне с Россией.
Но наших прозападных коллаборационистов вроде Гозмана, называющих себя либералами, чтобы свободно поносить всё, что они желают поносить по своему произволу, английские и американские гуманисты, размахивающие ядерным оружием, не интересуют, они их всегда оправдывают как-нибудь, зато они всегда готовы поймать за язык нашего политика.
Они вот считают, что и Крым Россия «оккупировала незаконно», вот такое у них свободное мнение. На это можно свободно ответить, что они оправдывают и защищают бандеровский фашистский госпереворот в Киеве 22 февраля 2014 года, по нашему мнению. Этот госпереворот был проведен при поддержке их западных старших товарищей, поэтому они в упор не видят, что увидел эксперт Евгений Сатановский: «Дивизия СС «Галичина» заняла Киев в феврале 2014 года», и лгут нам о революции достоинства, повторяя бандеровскую ложь.
Большой портрет Бандеры украшал собой Евромайдан в Киеве, но Европа и Америка, а за ними и Гозманы до сих пор разглядеть его не могут, как будто его там и не было. А вот Крым, Донбасс, весь Юго-восток Украины сразу увидели этот портрет Бандеры, и поняли, что к власти рвётся бандеровский фашизм, и нужно защищать свои жизни, идеалы и детей. Бандеровские пропагандисты вроде Трюхана лгут нам, что, «если бы Крым не ушёл», то бандеровцы были бы агнцами, это после того, как они жгли и убивали «Беркут» в Киеве, и на выезде из Киева! А Гозманы их поддерживают, они бандеровцам так верят!
Крым, Одесса, Мариуполь, Донбасс восстали именно против фашистского госпереворота, после такого госпереворота они имели законное право сделать свой выбор, антифашистский. Они восстали мирно, но бандеровцы сожгли Одессу и расстреляли Мариуполь, бросили на Донбасс «поезда дружбы» и уголовников в наци-батальонах, специально выпущенных из тюрем Аваковым, и развязали гражданскую войну. Эта судьба ждала и Крым, и Гозманы, получается, сожалеют, что этого не случилось!
Если Европа и Америка поддержали бандеровцев, совсем как когда-то рвавшегося к власти в Германии Гитлера, то Россия с полным правом поддержала Крым и Донбасс, и было бы преступлением этого не сделать. «Мы не должны делать вид, что не замечаем фашизм на Украине», — наконец-то сказал в эфире Игорь Коротченко, но мы не должны не замечать его и в наших телестудиях. А Гозманы, Рыбаковы, Надеждины и Некрасовы оправдывают и защищают в наших телестудиях бандеровцев, стоят рядом с ними в телеэфирах, не стесняются, и ничто не колет им ни глаз, ни совести.
Подвалов и пыток СБУ (Союза бандеровских убийц, по словам ушедшего от нас певца Иосифа Кобзона, родившегося на Донбассе) они не видят, Гозман бандеровцев с НКВД сравнивает. А можно сравнить и с МИ5, которое в те годы называли за методы работы «английским гестапо», и с ЦРУ, прославившемся своими вполне фашистскими «методами» от Латинской Америки до Вьетнама, и в наше время на «законных основаниях» пытавших своих узников в концлагере Гуантанамо. Кстати, этот концлагерь до сих пор не закрыт, работает.
Если Гозманы и Некрасовы оправдывают бандеровцев, говорят об их правах на Крым и Донбасс, то кто они? Пока ещё стеснительные, как Альхены, но пособники бандеровцев. Вообще, позиция наших прозападных деятелей, называющих себя либералами, — быть в оппозиции любому непрозападному движению мысли в России. Они и бандеровскую Украину поддерживают именно как западную колонию, как «цэ Европу», и России хотели бы такого же статуса. Признаться в этом они стесняются, и изображают из себя слепых святош: всё им не так в России, а вот в Европе и даже у Бандеры – демократия! Поэтому, по их мнению, Россия в Крыму международное право нарушила, хотя даже международная бабушка надвое говорит, кто его нарушил в 2014 году.
На самом деле называющиеся либералами наши прозападные коллаборанты просто позицию Госдепа США повторяют. Поэтому США они оставляют международное право совершать госперевороты, а вот России не дают право защищать жертв этих госпереворотов. И видят будущее России как колониальной западной демократии, которой стала бандеровская Украина. Поэтому они и стоят вместе с бандеровцами в телеэфирах…
Конечно же, Гозман выхватил слова нашего известного либерал-демократа из контекста. Напомним, что многие западные и наши политики и политологи при анализе ситуации в мире рассматривают в том числе и варианты применения ядерного оружия: оно ведь стоит на вооружении многих стран не для красоты. И по России западные наши партнёры рассматривают варианты применения ядерного оружия даже в качестве превентивного первого удара, английские гуманисты якобы документальные фильмы снимают о применении ядерного оружия в войне с Россией.
Но наших прозападных коллаборационистов вроде Гозмана, называющих себя либералами, чтобы свободно поносить всё, что они желают поносить по своему произволу, английские и американские гуманисты, размахивающие ядерным оружием, не интересуют, они их всегда оправдывают как-нибудь, зато они всегда готовы поймать за язык нашего политика.
Они вот считают, что и Крым Россия «оккупировала незаконно», вот такое у них свободное мнение. На это можно свободно ответить, что они оправдывают и защищают бандеровский фашистский госпереворот в Киеве 22 февраля 2014 года, по нашему мнению. Этот госпереворот был проведен при поддержке их западных старших товарищей, поэтому они в упор не видят, что увидел эксперт Евгений Сатановский: «Дивизия СС «Галичина» заняла Киев в феврале 2014 года», и лгут нам о революции достоинства, повторяя бандеровскую ложь.
Большой портрет Бандеры украшал собой Евромайдан в Киеве, но Европа и Америка, а за ними и Гозманы до сих пор разглядеть его не могут, как будто его там и не было. А вот Крым, Донбасс, весь Юго-восток Украины сразу увидели этот портрет Бандеры, и поняли, что к власти рвётся бандеровский фашизм, и нужно защищать свои жизни, идеалы и детей. Бандеровские пропагандисты вроде Трюхана лгут нам, что, «если бы Крым не ушёл», то бандеровцы были бы агнцами, это после того, как они жгли и убивали «Беркут» в Киеве, и на выезде из Киева! А Гозманы их поддерживают, они бандеровцам так верят!
Крым, Одесса, Мариуполь, Донбасс восстали именно против фашистского госпереворота, после такого госпереворота они имели законное право сделать свой выбор, антифашистский. Они восстали мирно, но бандеровцы сожгли Одессу и расстреляли Мариуполь, бросили на Донбасс «поезда дружбы» и уголовников в наци-батальонах, специально выпущенных из тюрем Аваковым, и развязали гражданскую войну. Эта судьба ждала и Крым, и Гозманы, получается, сожалеют, что этого не случилось!
Если Европа и Америка поддержали бандеровцев, совсем как когда-то рвавшегося к власти в Германии Гитлера, то Россия с полным правом поддержала Крым и Донбасс, и было бы преступлением этого не сделать. «Мы не должны делать вид, что не замечаем фашизм на Украине», — наконец-то сказал в эфире Игорь Коротченко, но мы не должны не замечать его и в наших телестудиях. А Гозманы, Рыбаковы, Надеждины и Некрасовы оправдывают и защищают в наших телестудиях бандеровцев, стоят рядом с ними в телеэфирах, не стесняются, и ничто не колет им ни глаз, ни совести.
Подвалов и пыток СБУ (Союза бандеровских убийц, по словам ушедшего от нас певца Иосифа Кобзона, родившегося на Донбассе) они не видят, Гозман бандеровцев с НКВД сравнивает. А можно сравнить и с МИ5, которое в те годы называли за методы работы «английским гестапо», и с ЦРУ, прославившемся своими вполне фашистскими «методами» от Латинской Америки до Вьетнама, и в наше время на «законных основаниях» пытавших своих узников в концлагере Гуантанамо. Кстати, этот концлагерь до сих пор не закрыт, работает.
Если Гозманы и Некрасовы оправдывают бандеровцев, говорят об их правах на Крым и Донбасс, то кто они? Пока ещё стеснительные, как Альхены, но пособники бандеровцев. Вообще, позиция наших прозападных деятелей, называющих себя либералами, — быть в оппозиции любому непрозападному движению мысли в России. Они и бандеровскую Украину поддерживают именно как западную колонию, как «цэ Европу», и России хотели бы такого же статуса. Признаться в этом они стесняются, и изображают из себя слепых святош: всё им не так в России, а вот в Европе и даже у Бандеры – демократия! Поэтому, по их мнению, Россия в Крыму международное право нарушила, хотя даже международная бабушка надвое говорит, кто его нарушил в 2014 году.
На самом деле называющиеся либералами наши прозападные коллаборанты просто позицию Госдепа США повторяют. Поэтому США они оставляют международное право совершать госперевороты, а вот России не дают право защищать жертв этих госпереворотов. И видят будущее России как колониальной западной демократии, которой стала бандеровская Украина. Поэтому они и стоят вместе с бандеровцами в телеэфирах…
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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