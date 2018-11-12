Личная вооружённая самозащита как эпизод криминального сериала
Я не люблю смотреть сериалы, мне это скучно. Однако недавно глаз упал на один из них, когда его включили мои домашние.
Этот сериал называется "Чужой район", а мое внимание привлёк эпизод, где главный, во всём положительный герой-полицейский с грустью во взоре задерживает героя-ветерана, отставного полковника, который накануне из своего наградного пистолета застрелил троих молодых отморозков, чтобы они не зарезали женщину во время уличного нападения.
Оба персонажа ведут себя с возвышенной меланхолией. Полковник отдаёт свой пистолет так, как когда-то дворяне отдавали свои шпаги тем, кто пришёл их арестовывать по высочайшему повелению. Офицер полиции сопереживает арестованному, пытается его в разговоре поддержать тем, что на суде все будут полковнику сочувствовать: от общественного мнения до самих судей с прокурорами, а потому можно рассчитывать на самое минимальное наказание. Но оба всё понимают… Да, дадут не 25 лет, может, даже и не 5, а меньше, но сесть придётся, и судимость в биографии появится, наградной пистолет отберут навсегда, и прочая, и прочая. Жизнь пошла под откос. Система со своими законами человека сжевала, переварила в свою пользу лучшие годы его жизни, а потом, за те же самые его качества, что сделали ему карьеру когда-то, спустила его в унитаз.
Исхода нет, герои свято чтут закон и не ропщут. Более того, офицер полиции в душе чует, что когда-нибудь, после ухода со службы, тоже может оказаться в положении арестовываемого полковника, ибо не сможет победить в себе чувство чести, не позволяющее оставить беспомощного человека в руках глумящихся подонков.
Вот такое получается отражение нашей реальности средствами современного искусства. Сплошное стенание-причитание в виде жалких слов с беспомощными образами.
И вспомнился мне другой сериал, в котором Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого рявкающе чеканит: "Запомни, Шарапов! Наказаний без вины не бывает". Вот именно!
Уже много десятилетий у нас в стране ежегодно множество людей осуждается и идёт по тюрьмам за самооборону и причинения всяческого вреда преступникам во время преступных посягательств с их стороны. По последней статистике, таких дел набирается около двух тысяч в год, отбивать удаётся только единицы осуждаемых, если только дело получает широкую общественную огласку.
В последнее время дела с признаками самообороны следователи, оперуполномоченные и прокуроры стараются переводить в категории обычных убийств и причинения тяжких телесных повреждений. Ведь самооборонщики обычно никуда не скрываются и следов не заметают, надеясь на справедливость закона, но слишком часто попадают в лапы бездарных карьеристов, желающих по-лёгкому повысить свою раскрываемость преступлений, выслужиться перед начальством на костях истинно благородных людей, цинично спихнув их в тюремно-лагерную мясорубку. А потом вот такой "раскрываемостью" морочить голову обществу: пусть радуется, как "его полиция его бережёт".
Ну и где был благородно-сериальный полковник, точнее — его реальный прототип, всю свою славную жизнь, когда такое творилось и постоянно творится на его глазах? Да тут же, рядом. Увлечённо служил, азартно геройствовал, радовался своей силе и смекалке, любил женщин, был верен друзьям, хорошо относился и искренне помогал людям, получая в ответ не менее искреннее уважение и благодарность. Жизнь была полна, полезна и интересна. Чего же ещё требовать? Наша профессия — Родину защищать! Да, всё гармонично — вроде бы… Вот только один "глупый" вопрос: а для чего надо Родину защищать? Ну защитил, и что? Родина человеку для чего даётся? А для того, чтобы её обустраивать! И обустраивать Родину — это не профессия, а обязанность, если угодно, тяжкая повинность, неизбежный крест абсолютно каждого гражданина. Особенно это относится к цвету нации, лучшим сынам Отечества, самым сильным, здоровым, умным и благородным. Именно они больше других обязаны неустанно заниматься обустройством страны, чтобы система жизни в ней сделалась и поддерживалась на разумных, здоровых, благородно-справедливых началах. И если лучшие люди страны уклоняются от этого креста, упускают из рук обустройство своей страны, то пусть и не горюют удивлённо, когда сбережённая от внешних супостатов Родина вдруг оборачивается к ним «тупой уродиной».
P. S. Периодически в своих публикациях по теме личной вооружённой самообороны и соответствующего гражданского оружия напоминаю, что уже давно все мои статьи предназначены для того лишь, чтобы изложить мысли своим единомышленникам, а отнюдь не затем, чтобы с кем-то поспорить, дабы переубедить. Но именно теперь почему-то возросла частота и резкость выпадов оппонентов против меня, причём не только на грани фола, но и за гранью оного, так что даже самые снисходительные модераторы вынуждены убирать такие комментарии. Посему я вынужден как-то ответить, хотя бы из простой вежливости.
Для затравки расскажу одну бывальщину. Когда поэт Сергей Михалков переделал гимн Советского Союза в гимн России, то один из его коллег, расслабившись за "рюмкой чаю", по-свойски уколол его в том смысле, что, мол, какое же дерьмо ты написал. На это Михалков весело среагировал: "Ну, дерьмо не дерьмо, а слушать будешь стоя".
Меня оппоненты чаще всего укоряют, что я допёк своими публикациями, очень ими надоел. Вот и отвечаю по аналогии. Надоел не надоел, а похоже, что всё равно читать будете трепетно и страстно, обязательно и до последней буковки!
Этот сериал называется "Чужой район", а мое внимание привлёк эпизод, где главный, во всём положительный герой-полицейский с грустью во взоре задерживает героя-ветерана, отставного полковника, который накануне из своего наградного пистолета застрелил троих молодых отморозков, чтобы они не зарезали женщину во время уличного нападения.
Оба персонажа ведут себя с возвышенной меланхолией. Полковник отдаёт свой пистолет так, как когда-то дворяне отдавали свои шпаги тем, кто пришёл их арестовывать по высочайшему повелению. Офицер полиции сопереживает арестованному, пытается его в разговоре поддержать тем, что на суде все будут полковнику сочувствовать: от общественного мнения до самих судей с прокурорами, а потому можно рассчитывать на самое минимальное наказание. Но оба всё понимают… Да, дадут не 25 лет, может, даже и не 5, а меньше, но сесть придётся, и судимость в биографии появится, наградной пистолет отберут навсегда, и прочая, и прочая. Жизнь пошла под откос. Система со своими законами человека сжевала, переварила в свою пользу лучшие годы его жизни, а потом, за те же самые его качества, что сделали ему карьеру когда-то, спустила его в унитаз.
Исхода нет, герои свято чтут закон и не ропщут. Более того, офицер полиции в душе чует, что когда-нибудь, после ухода со службы, тоже может оказаться в положении арестовываемого полковника, ибо не сможет победить в себе чувство чести, не позволяющее оставить беспомощного человека в руках глумящихся подонков.
Вот такое получается отражение нашей реальности средствами современного искусства. Сплошное стенание-причитание в виде жалких слов с беспомощными образами.
И вспомнился мне другой сериал, в котором Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого рявкающе чеканит: "Запомни, Шарапов! Наказаний без вины не бывает". Вот именно!
Уже много десятилетий у нас в стране ежегодно множество людей осуждается и идёт по тюрьмам за самооборону и причинения всяческого вреда преступникам во время преступных посягательств с их стороны. По последней статистике, таких дел набирается около двух тысяч в год, отбивать удаётся только единицы осуждаемых, если только дело получает широкую общественную огласку.
В последнее время дела с признаками самообороны следователи, оперуполномоченные и прокуроры стараются переводить в категории обычных убийств и причинения тяжких телесных повреждений. Ведь самооборонщики обычно никуда не скрываются и следов не заметают, надеясь на справедливость закона, но слишком часто попадают в лапы бездарных карьеристов, желающих по-лёгкому повысить свою раскрываемость преступлений, выслужиться перед начальством на костях истинно благородных людей, цинично спихнув их в тюремно-лагерную мясорубку. А потом вот такой "раскрываемостью" морочить голову обществу: пусть радуется, как "его полиция его бережёт".
Ну и где был благородно-сериальный полковник, точнее — его реальный прототип, всю свою славную жизнь, когда такое творилось и постоянно творится на его глазах? Да тут же, рядом. Увлечённо служил, азартно геройствовал, радовался своей силе и смекалке, любил женщин, был верен друзьям, хорошо относился и искренне помогал людям, получая в ответ не менее искреннее уважение и благодарность. Жизнь была полна, полезна и интересна. Чего же ещё требовать? Наша профессия — Родину защищать! Да, всё гармонично — вроде бы… Вот только один "глупый" вопрос: а для чего надо Родину защищать? Ну защитил, и что? Родина человеку для чего даётся? А для того, чтобы её обустраивать! И обустраивать Родину — это не профессия, а обязанность, если угодно, тяжкая повинность, неизбежный крест абсолютно каждого гражданина. Особенно это относится к цвету нации, лучшим сынам Отечества, самым сильным, здоровым, умным и благородным. Именно они больше других обязаны неустанно заниматься обустройством страны, чтобы система жизни в ней сделалась и поддерживалась на разумных, здоровых, благородно-справедливых началах. И если лучшие люди страны уклоняются от этого креста, упускают из рук обустройство своей страны, то пусть и не горюют удивлённо, когда сбережённая от внешних супостатов Родина вдруг оборачивается к ним «тупой уродиной».
P. S. Периодически в своих публикациях по теме личной вооружённой самообороны и соответствующего гражданского оружия напоминаю, что уже давно все мои статьи предназначены для того лишь, чтобы изложить мысли своим единомышленникам, а отнюдь не затем, чтобы с кем-то поспорить, дабы переубедить. Но именно теперь почему-то возросла частота и резкость выпадов оппонентов против меня, причём не только на грани фола, но и за гранью оного, так что даже самые снисходительные модераторы вынуждены убирать такие комментарии. Посему я вынужден как-то ответить, хотя бы из простой вежливости.
Для затравки расскажу одну бывальщину. Когда поэт Сергей Михалков переделал гимн Советского Союза в гимн России, то один из его коллег, расслабившись за "рюмкой чаю", по-свойски уколол его в том смысле, что, мол, какое же дерьмо ты написал. На это Михалков весело среагировал: "Ну, дерьмо не дерьмо, а слушать будешь стоя".
Меня оппоненты чаще всего укоряют, что я допёк своими публикациями, очень ими надоел. Вот и отвечаю по аналогии. Надоел не надоел, а похоже, что всё равно читать будете трепетно и страстно, обязательно и до последней буковки!
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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