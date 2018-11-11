Разговор Путина и Нетаньяху в Париже всё-таки состоялся

Беседа прошла отлично и была очень важна.

Стало известно о том, что в Париже в кулуарах празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны всё-таки состоялась встреча президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Для большинства журналистов, освещающих парижские мероприятия, эта беседа стала чуть ли не одним из наиболее важных событий 11 ноября во французской столице.Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обращался к мировым лидерам, которые готовились прибыть в Париж, с просьбой перенести переговоры друг с другом на другие даты. По словам Макрона, двусторонние переговоры могли бы отвлечь внимание от того повода, по которому все были приглашены во французскую столицу. В частности, такое обращение было направлено в Кремль и Белый дом. По крайней мере, так ситуацию обрисовали французские медиа.Репортёры поинтересовались у Нетаньяху о том, как прошла встреча с Путиным, и каковы результаты этой встречи. Сам разговор в кулуарах был непродолжительным, и комментарий Нетаньяху потому тоже вышел более чем лаконичным:Напомним, что Нетаньяху несколько раз искал возможности провести личную встречу с российским президентом, однако Москва не считала, что такая встреча в данной ситуации уместна. После трагедии с Ил-20 у берегов Сирии, вину за которую Минобороны России возложило на Израиль, командующий ВВС этой страны прибывал в Москву и представлял свою версию случившегося. Судя по всему, израильской версией в МО РФ «не прониклись». Сам Нетаньяху, как писала израильская пресса, звонил в Москву и приносил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих, но ответственность за эту гибель за Израилем не признал.Тот факт, что разговор между Путиным и Нетаньяху в Париже всё же состоялся, в среде израильских журналистов восприняли позитивно.Можно обратить внимание на то, что среди приглашённых оказался и президент Косово, не признанного Россией независимым государством, - Хашим Тачи.В этот момент в группе приглашённых, стоящих напротив, находился глава Сербии Александр Вучич.