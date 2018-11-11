Вятрович: подготовлен документ о «быстрой» декоммунизации Крыма

Однако я сторонник быстрых и решительных изменений. Я убежден, что именно скорость и решительность – залог успеха реформ,

Декоммунизацию в Крыму и Донбассе надо проводить «быстро и решительно», приводит украинское издание Главред заявление директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.Когда началась декоммунизация на Украине, властям говорили, что этот процесс надо растянуть на несколько лет, сказал Вятрович.заявил он.По словам директора института, на сегодняшний день уже готов и утвержден (проголосован) в Верховной раде план переименования объектов в Крыму. Вот только реализовать его удастся, к сожалению, лишь после возвращения полуострова под контроль Украины, посетовал он.Вятрович рассказал, что план предусматривает переименование около 70 объектов, большая часть из которых получит свои исторические названия. «Исторические крымско-татарские названия», – уточнил он.На вопрос журналиста, где на Украине находится «кладбище» снесенных памятников Ленину, директор ответил: «Такого кладбища нет». Он пояснил, что владельцами «декоммунизированных» памятников являются местные общины, и именно они решают, что с ними делать. Часть высокохудожественных монументов, возможно, попадет в музей, другая часть уже переплавлена – может быть, из этого металла сделают «какие-то другие памятники», добавил он.Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. В это понятие входят и памятники, и города, и улицы (парки, площади и пр.). Кроме того, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Украинские власти уверены, что устав от санкций, крымчане разочаруются в России и сами вернутся под контроль «незалежной».