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Вятрович: подготовлен документ о «быстрой» декоммунизации Крыма

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Декоммунизацию в Крыму и Донбассе надо проводить «быстро и решительно», приводит украинское издание Главред заявление директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

Вятрович: подготовлен документ о «быстрой» декоммунизации Крыма



Когда началась декоммунизация на Украине, властям говорили, что этот процесс надо растянуть на несколько лет, сказал Вятрович.

Однако я сторонник быстрых и решительных изменений. Я убежден, что именно скорость и решительность – залог успеха реформ,
заявил он.

По словам директора института, на сегодняшний день уже готов и утвержден (проголосован) в Верховной раде план переименования объектов в Крыму. Вот только реализовать его удастся, к сожалению, лишь после возвращения полуострова под контроль Украины, посетовал он.

Вятрович рассказал, что план предусматривает переименование около 70 объектов, большая часть из которых получит свои исторические названия. «Исторические крымско-татарские названия», – уточнил он.

На вопрос журналиста, где на Украине находится «кладбище» снесенных памятников Ленину, директор ответил: «Такого кладбища нет». Он пояснил, что владельцами «декоммунизированных» памятников являются местные общины, и именно они решают, что с ними делать. Часть высокохудожественных монументов, возможно, попадет в музей, другая часть уже переплавлена – может быть, из этого металла сделают «какие-то другие памятники», добавил он.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. В это понятие входят и памятники, и города, и улицы (парки, площади и пр.). Кроме того, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Украинские власти уверены, что устав от санкций, крымчане разочаруются в России и сами вернутся под контроль «незалежной».
Использованы фотографии:
https://glavred.info
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