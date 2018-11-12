Видео

Почему СМИ России почти "не заметили" запуска первой плавучей АЭС?

47
На фоне сексуальных скандалов, политических интриг, расследований, которые муссируют различные СМИ, зачастую теряются действительно достойные нашего внимания и важные для будущего нашей страны события.

Одно из таких событий произошло в начале ноября. Концерн «Росэнергоатом» произвёл успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ, ПАТЭС) «Академик Ломоносов», предназначенного для Чукотки.


Почему СМИ России почти "не заметили" запуска первой плавучей АЭС?


По мнению главного редактора «PolitRussia.com» Руслана Осташко, запуск атомного реактора является событием мирового масштаба и требует обширных обзорных материалов на передовицах, поскольку будущее России зависит от мирного атома. Нефть извлекать становится всё сложнее, а попытки некоторых политиков «протолкнуть» проект развития «зелёной» энергетики являются авантюрными в связи с его низкой окупаемостью. Свою роль играет и дешёвый популизм.

Каковы причины незначительного по объёму освещения важных для развития нашей страны событий? Кто в этом виноват? Ответы в видео «Почему СМИ «не заметили» запуска первого в мире плавучего атомного реактора?» На самом деле, название не совсем точное, так как "плавучих" атомных реакторов немало - в том числе на АПЛ. Нужно говорить о первой в мире плавучей АЭС.

Использованы фотографии:
http://goroda-rosatoma.ru/pates, Википедия
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Лунный корабль
Танк "Пантера"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти