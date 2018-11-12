Почему СМИ России почти "не заметили" запуска первой плавучей АЭС?
На фоне сексуальных скандалов, политических интриг, расследований, которые муссируют различные СМИ, зачастую теряются действительно достойные нашего внимания и важные для будущего нашей страны события.
Одно из таких событий произошло в начале ноября. Концерн «Росэнергоатом» произвёл успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ, ПАТЭС) «Академик Ломоносов», предназначенного для Чукотки.
По мнению главного редактора «PolitRussia.com» Руслана Осташко, запуск атомного реактора является событием мирового масштаба и требует обширных обзорных материалов на передовицах, поскольку будущее России зависит от мирного атома. Нефть извлекать становится всё сложнее, а попытки некоторых политиков «протолкнуть» проект развития «зелёной» энергетики являются авантюрными в связи с его низкой окупаемостью. Свою роль играет и дешёвый популизм.
Каковы причины незначительного по объёму освещения важных для развития нашей страны событий? Кто в этом виноват? Ответы в видео «Почему СМИ «не заметили» запуска первого в мире плавучего атомного реактора?» На самом деле, название не совсем точное, так как "плавучих" атомных реакторов немало - в том числе на АПЛ. Нужно говорить о первой в мире плавучей АЭС.
Одно из таких событий произошло в начале ноября. Концерн «Росэнергоатом» произвёл успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ, ПАТЭС) «Академик Ломоносов», предназначенного для Чукотки.
По мнению главного редактора «PolitRussia.com» Руслана Осташко, запуск атомного реактора является событием мирового масштаба и требует обширных обзорных материалов на передовицах, поскольку будущее России зависит от мирного атома. Нефть извлекать становится всё сложнее, а попытки некоторых политиков «протолкнуть» проект развития «зелёной» энергетики являются авантюрными в связи с его низкой окупаемостью. Свою роль играет и дешёвый популизм.
Каковы причины незначительного по объёму освещения важных для развития нашей страны событий? Кто в этом виноват? Ответы в видео «Почему СМИ «не заметили» запуска первого в мире плавучего атомного реактора?» На самом деле, название не совсем точное, так как "плавучих" атомных реакторов немало - в том числе на АПЛ. Нужно говорить о первой в мире плавучей АЭС.
- Использованы фотографии:
- http://goroda-rosatoma.ru/pates, Википедия
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