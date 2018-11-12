Выборы в Новороссии. Хорошо, что всё позади

Каждый раз, когда думаешь, что у нас тут, в Новороссии, политтехнологи и журналисты – полные кретины, способные рождать разве что мотивационные видеоролики с ритмично подергивающимися тонконогими юношами, в дело вступают украинцы, и на душе становится спокойно: все в порядке, граждане, наши с украинскими не сравнятся.Безальтернативность этих выборов, общее разочарование в связи с онтологической неопределенностью, мегатонны грязи, излитые на республики и друг на друга борющимися за власть и полномочия товарищами, – все это превратило выборы в пасквиль и мотивировало жителей республик остаться в этот воскресный денек дома и саботировать голосование.Но тут в дело вступили киевские кликуши, устроившие форменную истерику. Вслед за ними завыли о незаконности выборов на Донбассе западные господа. Народ Новороссии, воодушевленный этой райской музыкой, сразу понял, что голосовать нужно просто непременно. Если евробесов от этого корежит, как от ладана, значит, все происходит правильно.На фото: фейковая интернет-газета, распространяемая в соцсетях.В итоге, несмотря на первый снег и холодный ветер, жители Донецка и Луганска с самого утра потянулись к избирательным участкам, где под щелчки объективов серьезно опускали бюллетени в избирательные урны, голосуя против пережитого маразма кто написанным на бумаге крепким словцом, кто голосом за технического кандидата.Выборы единственно верных кандидатов утратили свой оскорбительный привкус, как только на людей повеяло атмосферой 2014 года – форменная истерика у «свидомых», коллективное негодование за рубежом и лютая украинская пропаганда в соцсетях (надо признать, за годы Минского процесса укрогеббельсята утратили сноровку). Все это придало избирательному процессу значимости и смысла.Так что все прошло хорошо и здраво, и даже почти не было гадко от раздачи карточек пополнения счета и торговли по бросовым ценам продовольственными товарами. Самое главное, что, вопреки всяческим «кассандрам», обошлось без кровопролития и провокаций.Так что все усилия Киева пошли не впрок: люди немедленно сплотились и в едином порыве сделали то, что показалось им максимально неприятным и болезненным для Киева. И в этом единстве, а также в этой ненависти, вполне возможно, и кроется путь к победе и сохранении того духа, которым все мы тут живы были под самыми страшными обстрелами.А в остальном – выборы прошли, и слава богу! Проголосовало сколько-то там процентов граждан, и все они, разумеется, сделают тот самый, единственно правильный, выбор, которого от них ожидают. Главное, что в людях все еще жива готовность к борьбе. В остальном будем надеяться, что новоназначенные главы ЛДНР не посрамят своих патронов и, хотя бы наполовину, будут соответствовать тем светлым идеалам, которые они круглосуточно транслируют второй месяц кряду. Что они (вернее, те, кто позволил им так говорить) выполнят свои обещания. Что заявленные изменения к лучшему в жизни Луганска и Донецка, а более того, надежно скрытой от большинства человечества глубинки ЛДНР, все-таки станут правдой.