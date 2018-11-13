Сто лет кузнице десантников. РВВДКУ празднует вековой юбилей

Свое столетие празднует Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) – одно из самых прославленных и престижных военных учебных заведений России и Советского Союза. История РВВДКУ началась 100 лет назад, 13 ноября 1918 года, когда в Рязани начались занятия на недавно созданных Рязанских пехотных курсах командного состава РККА. И вот уже 100 лет Рязанское училище остается кузницей командных кадров для нашей армии.За целый век существования в этом учебном заведении получили военное образование десятки тысяч советских и российских офицеров, военнослужащие из других государств. Очень многие выпускники училища стали Героями Советского Союза, Российской Федерации, были награждены орденами и медалями, достигли настоящих высот и в военной, и в государственной карьере.История Рязанского училища неразрывно связана с историей Красной Армии, вооруженных сил СССР и России. Практически сразу после создания РККА стало ясно, что новая армия нуждается в квалифицированных командных кадрах. Красноармейская молодежь, при всем боевом настрое и рвении, не имела должных знаний. Поэтому в целом ряде городов страны были открыты курсы для подготовки командиров Красной Армии.Одним из таких городов была и Рязань. Под Рязанью, в селе Старожилово, были созданы 1-е Рязанские кавалерийские командные курсы РККА, на которых учился будущий маршал Георгий Константинович Жуков. В августе 1918 года было принято решение об открытии пехотных курсов, а в ноябре 1918 года на Рязанских пехотных курсах командного состава РККА начались занятия.Первый выпуск красных командиров ушел на фронт Гражданской с Рязанских курсов 15 марта 1919 года. Обучение, как мы видим, было кратковременным и максимально сжатым. За время Гражданской войны курсы выпустили 7 ускоренных выпусков красных командиров, а общее количество выпускников превысило 500 человек. После окончания войны курсы были преобразованы в Рязанскую пехотную школу с трехгодичным обучением, а затем в Рязанское пехотное училище РККА имени Климента Ефремовича Ворошилова.Когда началась Великая Отечественная война, училище опять было вынуждено перейти на ускоренную подготовку командных кадров. Курсанты стали учиться не по 8 часов в день, а по 10-12 часов в день, многие занятия проводились по ночам. Одновременно было увеличено и количество курсантов – вместо 2 батальонов создали 3 батальона. Выпускникам присваивалось воинское звание «лейтенант», после чего они направлялись в стрелковые части действующей армии. Все военные годы училищем руководил полковник (затем – генерал-майор) Михаил Петрович Гарусский (1894-1962) – участник Гражданской войны, боевой командир, занимавший должность начальника Рязанского пехотного училища в 1940-1946 гг. В 1943 г. училище было награждено орденом Красного Знамени.2 августа 1941 года, уже в первый год войны, в Куйбышеве (Самара) на базе Рязанского пехотного училища было создано в атмосфере строгой секретности специальное военно-парашютное училище, в котором готовили командные кадры для не столь давно появившихся воздушно-десантных частей Красной Армии. После войны, с 1946 по 1947 гг., военно-парашютное училище находилось во Фрунзе, а затем было переведено в Алма-Ату.В 1958 году Совет Министров СССР преобразовал Рязанское Краснознамённое пехотное училище в Высшее общевойсковое командное училище. Если прежде училище считалось средним и имело трехлетний курс обучения, то теперь оно стало высшим и учиться приходилось новым наборам курсантов уже четыре года. В Алма-Атинском военно-парашютном училище срок обучения оставался прежним. Однако генерал Василий Федорович Маргелов, в 1954-1959 гг. занимавший должность командующего Воздушно-десантными войсками СССР, предложил объединить оба училища в одно, тем более, что рост значимости ВДВ требовал и развития системы военного образования для этого рода войск.В военном ведомстве вняли доводам Маргелова и уже 1 мая 1959 года из Алма-Аты в Рязань отбыли курсанты-десантники под командованием полковника А.С. Леонтьева, назначенного командиром Рязанского высшего общевойскового командного Краснознамённого училища. С этого времени Алма-Атинское военно-парашютное училище вошло в состав Рязанского, а в последнем стали готовить командные кадры не только для пехоты, но и для десантников.Но еще пять лет, пока не были завершены все выпуски курсантов, учившихся по программе пехотных (мотострелковых) подразделений, училище называлось Рязанским высшим общевойсковым командным Краснознаменным училищем. Лишь 4 апреля 1964 года РВОКУ было переименовано в РВВДКУ – Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище. Так у Воздушно-десантных войск СССР появилось собственное высшее учебное заведение. 22 февраля 1968 года училище было вторично награждено орденом Красного Знамени, ему было присвоено почетное наименование «имени Ленинского комсомола».Укреплению училища, развитию его учебной базы, тренировочных лагерей уделялось очень большое внимание. Довольно быстро училище превратилось в одно из наиболее престижных в Советской Армии. Интерес молодежи к Воздушно-десантным войскам и Рязанскому училищу особенно возрос в конце 1970-х – начале 1980-х годов.Настоящим испытанием для офицеров – «рязанцев» стала война в Афганистане. Воздушно-десантные войска играли одну из ключевых ролей в боевых действиях «за рекой», несли большие потери в личном составе. Но для военнослужащих война в Афганистане стала и невиданной прежде школой боевого опыта. В Афганистане успели повоевать очень многие выпускники Рязанского училища. Некоторые из них впоследствии сделали головокружительную карьеру – не только военную, но и политическую.Так, в 1969 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище окончил с отличием Павел Сергеевич Грачев. В 1981-1983 и 1985-1988 гг. он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, получил высокое звание Героя Советского Союза. В 1992-1996 гг. Павел Грачев занимал пост министра обороны Российской Федерации. Это были очень тяжелые годы, на которые выпали драматические события в истории страны и армии – экономический кризис, сокращение вооруженных сил, расстрел Дома Советов в октябре 1993 года, Первая Чеченская война.Рязанское училище закончил и в чем-то оппонент Павла Грачева и его «патрона» Бориса Ельцина генерал-лейтенант Александр Иванович Лебедь. Он был на два года младше Грачева и окончил училище в 1973 году, причем командиром Лебедя в училище был как раз Грачев – тогда молодой офицер, командовавший последовательно взводом и ротой рязанских курсантов.Грачев и Лебедь – фигуры политические. Но среди знаменитых выпускников училища еще больше воинов, не погружавшихся в хаос и грязь постсоветской политики. За Афганистан получил высокое звание Героя Советского Союза Валерий Александрович Востротин, находившийся «за рекой» с самого начала боевых действий – он командовал парашютно-десантной ротой, штурмовавшей дворец Хафизуллы Амина в Кабуле, затем служил на различных должностях, был тяжело ранен. С сентября 1986 по май 1989 гг. Валерий Востротин командовал легендарным 345-м отдельным гвардейским парашютно-десантным полком. После вывода войск из ДРА он командовал воздушно-десантной дивизией, был заместителем министра МЧС России, ушел в отставку гвардии генерал-полковником.Навсегда вошло в новейшую историю России имя генерал-полковника Георгия Ивановича Шпака, в 1996-2003 гг. командовавшего Воздушно-десантными войсками России. Он также с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, прошел путь от командира взвода до командира дивизии, командовал общевойсковой армией, был заместителем командующего военным округом, воевал в Афганистане и Чечне. Сын Георгия Шпака Олег Шпак, тоже ставший офицером - десантником, в 1995 году погиб в Чечне.В независимой России воинов-десантников ждали не меньшие испытания. Подразделения ВДВ участвовали практически во всех вооруженных конфликтах, которые происходили на постсоветском пространстве начиная с 1991 года. Приднестровье, Таджикистан, Чечня, контртеррористические операции на Северном Кавказе, Южная Осетия и Абхазия – где только не воевали выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.На протяжении всей истории училища его руководители, преподаватели, курсанты очень трепетно относились к истории учебного заведения, Воздушно-десантных войск и их «отцу-основателю» Василию Федоровичу Маргелову. 3 ноября 1995 года генералу армии Маргелову был открыт памятник на территории училища, а 12 ноября 1996 года президент Борис Ельцин по многочисленным просьбам воинов-десантников присвоил училищу новое наименование. Теперь оно стало называться «Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии Маргелова В. Ф.».Однако и это военное учебное заведение не избежала череда реформ и переименований. В августе 1998 года Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Маргелова В. Ф. зачем-то было переименовано в Рязанский институт Воздушно-десантных войск. Четыре года потребовалось для того, чтобы 11 ноября 2002 года правительство страны вернуло учебному заведению имя генерала армии Василия Маргелова, а в 2004 году, опять же по многочисленным просьбам и личного состава, и ветеранов ВДВ и училища, Рязанский институт ВДВ был вновь переименован – в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова.В 2009 г. в училище влилось расформированное Рязанское высшее военное командное училище связи, на базе которого был создан факультет связи, готовящий специалистов для подразделений связи Воздушно-десантных войск. В 2013 году в состав Рязанского училища из Новосибирска был возвращен батальон специальной разведки, после чего в Рязани возобновилась подготовка командиров для подразделений специального назначения.Что представляет собой Рязанское училище сегодня? Начнем с того, что это - крайне престижное военное учебное заведение. Конкурс в РВВДКУ очень высокий, что связано с общим престижем Воздушно-десантных войск в российском обществе. Для многих молодых людей поступление в РВВДКУ – заветная мечта. И это продиктовано не только романтическими представлениями о службе, но и тем, что училище действительно дает качественное военное образование, а его выпускники востребованы не только в ВДВ, но и в морской пехоте, в военной разведке, в органах Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и т.д.Сегодня училище готовит офицеров по военным специальностям – «Применение подразделений ВДВ», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение подразделений связи ВДВ», «Применение подразделений ВДВ (горных)», «Применение подразделений морской пехоты», «Применение подразделений десантного обеспечения». Срок обучения в училище составляет пять лет.Говоря о Рязанском училище, нельзя забывать и о том, что с 1962 года в нем проходят подготовку иностранные военнослужащие. Существует целый специальный факультет, предназначенный для обучения именно иностранных кадров. Первыми иностранцами, принятыми в училище, были вьетнамские военнослужащие. Воины с полученными в училище знаниями в то время, в 1960-е годы, были очень нужны Северному Вьетнаму, ведшему неравную войну с Южным Вьетнамом, США и их союзниками.Затем в училище стали принимать курсантов и из других стран мира. Многие из них впоследствии добивались высоких постов в своих странах. Например, в РВВДКУ учился генерал Амаду Тумани Туре, в 1991-1992 и 2002-2012 гг. бывший президентом Мали. Интерес иностранных армий к Рязанскому училищу – еще одно свидетельство высокого качества военного образования в этом учебном заведении, слава о котором давно вышла за границы нашей страны.В честь 100-летия со дня создания училища Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 года № 245-р Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу было присвоено почетное наименование «гвардейское».«Военное обозрение» поздравляет с замечательным юбилеем весь личный состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, его ветеранов, воинов-десантников и членов их семей. ВДВ – это действительно гордость и сила России, а Рязанское училище – элита и гордость ВДВ.