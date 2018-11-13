Эта странная Россия… Часть 1. Памятник фашистам
Не знаю, насколько длительным может получиться этот цикл, но то, что парой-тройкой статей не отделаться, факт.
И да, совершенно в курсе насчет того, что «умом Россию не понять». Но – надо. Очень надо начать понимать нас умом, поскольку момент, когда «все уже поздно» если приходит, то за «Боржоми» бежать обычно нет смысла.
Начну издалека. С того, что у нас не наблюдается толп желающих вечно дружить и союзничать. В отличие от иных, может, и менее праведных государств. Зато в истории было множество желающих слегка получше обустроить свое бытие за счет русских.
Да, перечень тех, кому обломали рога, длинен, как сама русская история. И не зря существует постулат, что русских не завоевать.
Зато, как показала практика, вполне себе можно купить.
И мой сегодняшний рассказ именно об этом.
Вообще, эта грустная история время от времени начинает муссироваться в различных СМИ, но толку от этого ноль, поскольку памятник в честь фашистов уже 25 лет находится на своем месте.
25 лет унижения. Символ продажности.
Итак, город Россошь Воронежской области. Именно здесь стоит, как его называют местные, «памятник фашистам».
История проста до беспредела. В славный год 1993-й появились в Россоши инициаторы из Италии. Вообще, тема россошанских событий у итальянцев примерно как Коротояк у венгров. То есть грусть и тоска, поскольку раздолбали веселых итальянцев под орех. Хорошо хоть, в плен брали, не так все печально было, как у венгров.
И еще с советских времен было принято у итальянцев не просто приезжать на поклонение праху предков, но и совершать этакое паломничество-ретираду, то есть, пешком идти от 70 до 150 километров тем же маршрутом, каким драпали выжившие предки.
А что такого, собственно, спросите? А ничего. Вот лично я в этом ничего предосудительного не вижу. Пусть ходят, чем больше, тем лучше. Пусть память об этом не стирается, на будущее пригодится.
Но вот нашелся в среде этих итальянских некто (или группа господ, не знаю точно), очень умный и знающий Россию. Умом знающий.
И этот некто решил… увековечить память своих доблестных предков, героически павших на воронежской земле.
Скажем так, вообще-то итальянское кладбище в Россоши есть. И памятный знак на нем имеется.
Если смотреть с человеческой точки зрения, то с итальянцами все в порядке. Есть куда приехать, где постоять, цветы там положить… В общем, не как собак бешеных зарыли, хотя стоило, в общем и целом.
Красная строка: мы к себе итальянцев не звали. Они сами пришли. И не надо даже сегодня сказочек о бедных итальянских (румынских, венгерских, немецких) парнях, которые были насильно мобилизованы и на убой отправлены в Россию.
Ах, да, «просто выполнявших приказ».
Эйхман тоже так говорил, а оно вон как вышло…
Идем дальше. Итальянцы выступили с инициативой. А давайте мы построим в Россоши нечто такое… Давайте построим детский садик!
Давайте. Детский сад «Улыбка» тоже постоянно во всех материалах мелькает. Поскольку и деньги итальянцы на строительство собрали, и сами пахали в отпусках так, что дай боже. Это местные жители нам рассказали.
Детский сад «Улыбка» реально вышел на славу. Большой, красивый, светлый, с бассейном и прочими капиталистическими изысками.
Но горчиночка небольшая присутствует. Место выбрано, скажем так, неоднозначное. Аккурат на этом месте размещался штаб Альпийского корпуса, в который входили три дивизии: «Юлия», «Тридентина» и «Кунеэнзе».
Именно бойцами «Тридентины» был совершен тот ретирадный марш. Двум другим дивизиям кардинально не повезло, по ним катком прошлась 6-я армия Родиона Яковлевича Малиновского, будущего маршала Советского Союза и дважды Героя, а остатки добили.
Да, бойцы «Тридентины» в конце января 1943 года прорвали кольцо окружения и смогли уйти.
Остальные из итальянской 8-й армии… 64 000 попали в плен, более 20 000 в плен сдаться не смогли по уважительной причине, около 40 000 смогли выйти из окружения.
Всего в окружение попало около 130 000 итальянцев.
Р. Я. Малиновский с лихвой рассчитался за поражение в Харьковской операции, и уже в феврале 1943 года Сталин назначил его на должность командующего войсками Южного фронта.
Но вернемся в новейшую историю.
Итак, детский садик на месте штаба и казарм был построен. В 1993 году. Помните, что и как тогда было в стране? И я помню. А итальянцы понимали по-своему, но головами. И кто-то умный предложил идею памятного знака. Ну, русский с итальянцем братья навек и все такое.
Построили…
И вот аккурат на 10-летие несчастного садика «Улыбка» было открыто вот это…
Ну вот люди адекватные, скажите пожалуйста, на одной площадке наша звезда и шапочка итальянского убийцы из Альпийского корпуса – это нормально?
Местные поисковики не дадут соврать, итальянские парни не под дулами чернорубашечников воевали. Сами неплохо так справлялись. И останки наших бойцов, убитых пулями горных стрелков, находят и по сей день.
Разве нельзя было напрячь мозги и придумать реальный символ реального примирения? Двух мальчишек с балалайкой и свирелью, например? Мне пары минут хватило.
Но нет. Именно шапка тех, кто стрелял в наших людей, и в военных, и в гражданских.
Ладно, это только начало мракобесия. В этот, с позволения сказать, «памятник», каким-то образом попали кости. Да, останки. Итальянца. Ну вот просто детективно так, под покровом темноты, некто взял и подбросил.
Наши, конечно, ничего не видели, ничего не слышали. Не туда смотрели, а уши чем-то залепило. Ладно, об этом мы чуть позже поговорим, а пока в качестве доказательства итальянская пресса, в которой они, прекрасно знавшие о закладке костей, рассказали.
И еще в книге прописали. Молодцы, нечего сказать.
Россошанская общественность, понятное дело, взвилась, но куда там… Не так-то просто, оказывается, сделать что-то, что неугодно властям.
А что, спросите, такого тут угодного? О, тут раздолье для полета мысли!
Вообще, дружба с итальянцами – дело насквозь овеществленное и благодатное. Когда открывали «памятник», рядом с потомками фашистов навытяжку стоял тогдашний глава района Владимир Гринёв.
«Итальянские друзья» торжественно произвели его в «почётные альпийцы», после чего он стал наведываться в солнечную Италию. И не один, а всем семейством. За ним потянулись рангом пониже, но значимые в районе люди: глава администрации города Юрий Мишанков, глава Россоши Эдуард Марков, краевед Алим Морозов.
Естественно, за счет принимающей стороны. С семьями.
Алим Морозов, почетный житель Россоши и есть, собственно, двигатель всего итальянского в городе. Ну увидел он мальчиком героических и добрых итальянских солдат, ну «заболел» итальянцами. И теперь господин Морозов – лучший друг Италии в Россоши.
Местные жители говорят, что Морозов вовсю пытался протолкнуть другой памятник – итальянский солдат с русской девочкой на руках. Не прокатило, правда, но и шляпа фашистских убийц тоже ничего, потянет.
В 1995 году в Италии вышла книга Морозова на итальянском языке «Из далёкого военного детства», где он фактически обелил и облизал тех, кто пришел к нам убивать. Такой вот добрый господин Морозов… Хлебушек, испеченный бабушкой, носил солдатикам... Итальянским…
Это, кстати, не я придумал, это Морозов в своей "книге" пишет.
Наверное, никого не удивит тот факт, что именно он является директором музея, который находится в подвале садика «Улыбка»?
Музейчик, кстати, забавный. Посетить не смог в силу того, что не знал о его режиме работы.
На площадке две, с позволения сказать, "пушки", и все. Ворота заперты, ну сам виноват, раньше надо было приезжать.
Местные рассказали, что в музее без переводчика делать нечего. Вся экспозиция двух интересовавших меня залов на итальянском языке. Первый зал – как драпали итальянцы до Харькова, второй – как садик строили.
Ну и портретики дуче есть. Как же без Муссолини, правда?
Но и это еще не все. Как насчет фашистского шабаша? Натурального такого? Имел место быть, скажем коротко и внятно. В 2003 году.
Решили господа итальянцы и лица к ним приближенные с размахом отметить 10-летие «Улыбки». И мало того что устроили торжественный и траурный митинг с поклонением костям, заложенным в памятник, так еще и провели фашистский марш!
А что мелочиться, правда? Россошь от Воронежа далеко, от Москвы еще дальше. А потому взяли перекрыли центр, и пошли бравые стрелки и их потомки торжественным маршем!
Красота! Лепота! Муссолини с того света улыбался, наши ветераны, говорят, рыдали, а итальянцы шли.
В 2013-м, говорят, то же самое хотели. Митинг, почести, марш. Но к тому времени вонь такая вокруг этого дела поднялась, что власти не рискнули. Тихонько так собрались, около 500 человек из солнечной Италии, обошлись, правда, без маршей в шляпах с перьями. Устроили митинг у входа в садик, подняли флаг ветеранской организации альпийских стрелков и отслужили поминальную мессу по погибшим предкам. И поехали по «местам боевой славы» своих предков.
А звание «друга альпийских стрелков», видимо, переходящее. И передается по наследству между чиновниками.
Иначе чем объяснить такое заявление очередного чиновника, Александра Хиценко, первого заместителя главы администрации Россошанского района:
— Даже если все, что говорят наши оппоненты, правда, — мы сейчас можем с таким лозунгом вообще памятный знак убрать? Как это будет расцениваться после 25 лет нашего совместного сотрудничества, дружбы и нормальных отношений?
Действительно, а как?
Как признать, что памятник оккупантам в таком виде есть самая что ни на есть пропаганда фашизма? Махрового итальянского фашизма?
Как признать продажность, причем откровенную, ничем не прикрытую, россошанских властей? Только личной заинтересованностью я могу объяснить такое четкое нежелание увидеть проблему у чиновников Россоши. На протяжении 25 лет, подчеркну.
Люди протестуют, пишут в различные инстанции, но…
25 лет в Россоши не желают видеть того, что откровенный реваншист Алим Морозов занимается пропагандой фашизма, вопреки законам и здравому смыслу. Наверное, дело достойно того, чтобы им занялись в Генеральной прокуратуре России.
Наверное, стоит закончить этот печальный материал еще одним фото. Оно сделано в Киеве, в дни, когда отмечались 75-летие освобождение Киева от оккупантов и 100-летие окончания Первой мировой войны.
Ну что можно сказать… Где убивали, там и присутствуем. Видимо, это такое кредо у господ альпийских стрелков.
И еще. Концовку видеосюжета мы снимали у мемориала нашим воинам. Резануло неприятно так, что звезда есть, форсунка есть, а Вечный огонь не горит…
А на мемориале около трех тысяч наших солдат и офицеров лежит. И бюсты полутора десятков местных Героев Советского Союза стоят. А Вечный огонь потушен.
Неладно все-таки дела обстоят в Россоши, как есть неладно…
Постскриптум. Продолжение темы, к сожалению, будет. И коснется оно захоронений советских солдат, если это можно вообще назвать захоронениями.
Источники:
https://nyka.livejournal.com/4093736.html
http://www.chr.aif.ru/society/history/v_pamyat_ob_okkupantah_kak_pod_voronezhem_poyavilsya_pamyatnik_fashistam
https://tepliy-tepliy.livejournal.com/397493.html
Фото из архива Николая Савченко (Россошь)
И да, совершенно в курсе насчет того, что «умом Россию не понять». Но – надо. Очень надо начать понимать нас умом, поскольку момент, когда «все уже поздно» если приходит, то за «Боржоми» бежать обычно нет смысла.
Начну издалека. С того, что у нас не наблюдается толп желающих вечно дружить и союзничать. В отличие от иных, может, и менее праведных государств. Зато в истории было множество желающих слегка получше обустроить свое бытие за счет русских.
Да, перечень тех, кому обломали рога, длинен, как сама русская история. И не зря существует постулат, что русских не завоевать.
Зато, как показала практика, вполне себе можно купить.
И мой сегодняшний рассказ именно об этом.
Вообще, эта грустная история время от времени начинает муссироваться в различных СМИ, но толку от этого ноль, поскольку памятник в честь фашистов уже 25 лет находится на своем месте.
25 лет унижения. Символ продажности.
Итак, город Россошь Воронежской области. Именно здесь стоит, как его называют местные, «памятник фашистам».
История проста до беспредела. В славный год 1993-й появились в Россоши инициаторы из Италии. Вообще, тема россошанских событий у итальянцев примерно как Коротояк у венгров. То есть грусть и тоска, поскольку раздолбали веселых итальянцев под орех. Хорошо хоть, в плен брали, не так все печально было, как у венгров.
И еще с советских времен было принято у итальянцев не просто приезжать на поклонение праху предков, но и совершать этакое паломничество-ретираду, то есть, пешком идти от 70 до 150 километров тем же маршрутом, каким драпали выжившие предки.
А что такого, собственно, спросите? А ничего. Вот лично я в этом ничего предосудительного не вижу. Пусть ходят, чем больше, тем лучше. Пусть память об этом не стирается, на будущее пригодится.
Но вот нашелся в среде этих итальянских некто (или группа господ, не знаю точно), очень умный и знающий Россию. Умом знающий.
И этот некто решил… увековечить память своих доблестных предков, героически павших на воронежской земле.
Скажем так, вообще-то итальянское кладбище в Россоши есть. И памятный знак на нем имеется.
Если смотреть с человеческой точки зрения, то с итальянцами все в порядке. Есть куда приехать, где постоять, цветы там положить… В общем, не как собак бешеных зарыли, хотя стоило, в общем и целом.
Красная строка: мы к себе итальянцев не звали. Они сами пришли. И не надо даже сегодня сказочек о бедных итальянских (румынских, венгерских, немецких) парнях, которые были насильно мобилизованы и на убой отправлены в Россию.
Ах, да, «просто выполнявших приказ».
Эйхман тоже так говорил, а оно вон как вышло…
Идем дальше. Итальянцы выступили с инициативой. А давайте мы построим в Россоши нечто такое… Давайте построим детский садик!
Давайте. Детский сад «Улыбка» тоже постоянно во всех материалах мелькает. Поскольку и деньги итальянцы на строительство собрали, и сами пахали в отпусках так, что дай боже. Это местные жители нам рассказали.
Детский сад «Улыбка» реально вышел на славу. Большой, красивый, светлый, с бассейном и прочими капиталистическими изысками.
Но горчиночка небольшая присутствует. Место выбрано, скажем так, неоднозначное. Аккурат на этом месте размещался штаб Альпийского корпуса, в который входили три дивизии: «Юлия», «Тридентина» и «Кунеэнзе».
Именно бойцами «Тридентины» был совершен тот ретирадный марш. Двум другим дивизиям кардинально не повезло, по ним катком прошлась 6-я армия Родиона Яковлевича Малиновского, будущего маршала Советского Союза и дважды Героя, а остатки добили.
Да, бойцы «Тридентины» в конце января 1943 года прорвали кольцо окружения и смогли уйти.
Остальные из итальянской 8-й армии… 64 000 попали в плен, более 20 000 в плен сдаться не смогли по уважительной причине, около 40 000 смогли выйти из окружения.
Всего в окружение попало около 130 000 итальянцев.
Р. Я. Малиновский с лихвой рассчитался за поражение в Харьковской операции, и уже в феврале 1943 года Сталин назначил его на должность командующего войсками Южного фронта.
Но вернемся в новейшую историю.
Итак, детский садик на месте штаба и казарм был построен. В 1993 году. Помните, что и как тогда было в стране? И я помню. А итальянцы понимали по-своему, но головами. И кто-то умный предложил идею памятного знака. Ну, русский с итальянцем братья навек и все такое.
Построили…
И вот аккурат на 10-летие несчастного садика «Улыбка» было открыто вот это…
Ну вот люди адекватные, скажите пожалуйста, на одной площадке наша звезда и шапочка итальянского убийцы из Альпийского корпуса – это нормально?
Местные поисковики не дадут соврать, итальянские парни не под дулами чернорубашечников воевали. Сами неплохо так справлялись. И останки наших бойцов, убитых пулями горных стрелков, находят и по сей день.
Разве нельзя было напрячь мозги и придумать реальный символ реального примирения? Двух мальчишек с балалайкой и свирелью, например? Мне пары минут хватило.
Но нет. Именно шапка тех, кто стрелял в наших людей, и в военных, и в гражданских.
Ладно, это только начало мракобесия. В этот, с позволения сказать, «памятник», каким-то образом попали кости. Да, останки. Итальянца. Ну вот просто детективно так, под покровом темноты, некто взял и подбросил.
Наши, конечно, ничего не видели, ничего не слышали. Не туда смотрели, а уши чем-то залепило. Ладно, об этом мы чуть позже поговорим, а пока в качестве доказательства итальянская пресса, в которой они, прекрасно знавшие о закладке костей, рассказали.
И еще в книге прописали. Молодцы, нечего сказать.
Россошанская общественность, понятное дело, взвилась, но куда там… Не так-то просто, оказывается, сделать что-то, что неугодно властям.
А что, спросите, такого тут угодного? О, тут раздолье для полета мысли!
Вообще, дружба с итальянцами – дело насквозь овеществленное и благодатное. Когда открывали «памятник», рядом с потомками фашистов навытяжку стоял тогдашний глава района Владимир Гринёв.
«Итальянские друзья» торжественно произвели его в «почётные альпийцы», после чего он стал наведываться в солнечную Италию. И не один, а всем семейством. За ним потянулись рангом пониже, но значимые в районе люди: глава администрации города Юрий Мишанков, глава Россоши Эдуард Марков, краевед Алим Морозов.
Естественно, за счет принимающей стороны. С семьями.
Алим Морозов, почетный житель Россоши и есть, собственно, двигатель всего итальянского в городе. Ну увидел он мальчиком героических и добрых итальянских солдат, ну «заболел» итальянцами. И теперь господин Морозов – лучший друг Италии в Россоши.
Местные жители говорят, что Морозов вовсю пытался протолкнуть другой памятник – итальянский солдат с русской девочкой на руках. Не прокатило, правда, но и шляпа фашистских убийц тоже ничего, потянет.
В 1995 году в Италии вышла книга Морозова на итальянском языке «Из далёкого военного детства», где он фактически обелил и облизал тех, кто пришел к нам убивать. Такой вот добрый господин Морозов… Хлебушек, испеченный бабушкой, носил солдатикам... Итальянским…
Это, кстати, не я придумал, это Морозов в своей "книге" пишет.
Наверное, никого не удивит тот факт, что именно он является директором музея, который находится в подвале садика «Улыбка»?
Музейчик, кстати, забавный. Посетить не смог в силу того, что не знал о его режиме работы.
На площадке две, с позволения сказать, "пушки", и все. Ворота заперты, ну сам виноват, раньше надо было приезжать.
Местные рассказали, что в музее без переводчика делать нечего. Вся экспозиция двух интересовавших меня залов на итальянском языке. Первый зал – как драпали итальянцы до Харькова, второй – как садик строили.
Ну и портретики дуче есть. Как же без Муссолини, правда?
Но и это еще не все. Как насчет фашистского шабаша? Натурального такого? Имел место быть, скажем коротко и внятно. В 2003 году.
Решили господа итальянцы и лица к ним приближенные с размахом отметить 10-летие «Улыбки». И мало того что устроили торжественный и траурный митинг с поклонением костям, заложенным в памятник, так еще и провели фашистский марш!
А что мелочиться, правда? Россошь от Воронежа далеко, от Москвы еще дальше. А потому взяли перекрыли центр, и пошли бравые стрелки и их потомки торжественным маршем!
Красота! Лепота! Муссолини с того света улыбался, наши ветераны, говорят, рыдали, а итальянцы шли.
В 2013-м, говорят, то же самое хотели. Митинг, почести, марш. Но к тому времени вонь такая вокруг этого дела поднялась, что власти не рискнули. Тихонько так собрались, около 500 человек из солнечной Италии, обошлись, правда, без маршей в шляпах с перьями. Устроили митинг у входа в садик, подняли флаг ветеранской организации альпийских стрелков и отслужили поминальную мессу по погибшим предкам. И поехали по «местам боевой славы» своих предков.
А звание «друга альпийских стрелков», видимо, переходящее. И передается по наследству между чиновниками.
Иначе чем объяснить такое заявление очередного чиновника, Александра Хиценко, первого заместителя главы администрации Россошанского района:
— Даже если все, что говорят наши оппоненты, правда, — мы сейчас можем с таким лозунгом вообще памятный знак убрать? Как это будет расцениваться после 25 лет нашего совместного сотрудничества, дружбы и нормальных отношений?
Действительно, а как?
Как признать, что памятник оккупантам в таком виде есть самая что ни на есть пропаганда фашизма? Махрового итальянского фашизма?
Как признать продажность, причем откровенную, ничем не прикрытую, россошанских властей? Только личной заинтересованностью я могу объяснить такое четкое нежелание увидеть проблему у чиновников Россоши. На протяжении 25 лет, подчеркну.
Люди протестуют, пишут в различные инстанции, но…
25 лет в Россоши не желают видеть того, что откровенный реваншист Алим Морозов занимается пропагандой фашизма, вопреки законам и здравому смыслу. Наверное, дело достойно того, чтобы им занялись в Генеральной прокуратуре России.
Наверное, стоит закончить этот печальный материал еще одним фото. Оно сделано в Киеве, в дни, когда отмечались 75-летие освобождение Киева от оккупантов и 100-летие окончания Первой мировой войны.
Ну что можно сказать… Где убивали, там и присутствуем. Видимо, это такое кредо у господ альпийских стрелков.
И еще. Концовку видеосюжета мы снимали у мемориала нашим воинам. Резануло неприятно так, что звезда есть, форсунка есть, а Вечный огонь не горит…
А на мемориале около трех тысяч наших солдат и офицеров лежит. И бюсты полутора десятков местных Героев Советского Союза стоят. А Вечный огонь потушен.
Неладно все-таки дела обстоят в Россоши, как есть неладно…
Постскриптум. Продолжение темы, к сожалению, будет. И коснется оно захоронений советских солдат, если это можно вообще назвать захоронениями.
Источники:
https://nyka.livejournal.com/4093736.html
http://www.chr.aif.ru/society/history/v_pamyat_ob_okkupantah_kak_pod_voronezhem_poyavilsya_pamyatnik_fashistam
https://tepliy-tepliy.livejournal.com/397493.html
Фото из архива Николая Савченко (Россошь)
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- Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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