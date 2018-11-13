Эта странная Россия… Часть 1. Памятник фашистам























Источники:

https://nyka.livejournal.com/4093736.html

http://www.chr.aif.ru/society/history/v_pamyat_ob_okkupantah_kak_pod_voronezhem_poyavilsya_pamyatnik_fashistam

https://tepliy-tepliy.livejournal.com/397493.html

Фото из архива Николая Савченко (Россошь)

Не знаю, насколько длительным может получиться этот цикл, но то, что парой-тройкой статей не отделаться, факт.И да, совершенно в курсе насчет того, что «умом Россию не понять». Но – надо. Очень надо начать понимать нас умом, поскольку момент, когда «все уже поздно» если приходит, то за «Боржоми» бежать обычно нет смысла.Начну издалека. С того, что у нас не наблюдается толп желающих вечно дружить и союзничать. В отличие от иных, может, и менее праведных государств. Зато в истории было множество желающих слегка получше обустроить свое бытие за счет русских.Да, перечень тех, кому обломали рога, длинен, как сама русская история. И не зря существует постулат, что русских не завоевать.Зато, как показала практика, вполне себе можно купить.И мой сегодняшний рассказ именно об этом.Вообще, эта грустная история время от времени начинает муссироваться в различных СМИ, но толку от этого ноль, поскольку памятник в честь фашистов уже 25 лет находится на своем месте.25 лет унижения. Символ продажности.Итак, город Россошь Воронежской области. Именно здесь стоит, как его называют местные, «памятник фашистам».История проста до беспредела. В славный год 1993-й появились в Россоши инициаторы из Италии. Вообще, тема россошанских событий у итальянцев примерно как Коротояк у венгров. То есть грусть и тоска, поскольку раздолбали веселых итальянцев под орех. Хорошо хоть, в плен брали, не так все печально было, как у венгров.И еще с советских времен было принято у итальянцев не просто приезжать на поклонение праху предков, но и совершать этакое паломничество-ретираду, то есть, пешком идти от 70 до 150 километров тем же маршрутом, каким драпали выжившие предки.А что такого, собственно, спросите? А ничего. Вот лично я в этом ничего предосудительного не вижу. Пусть ходят, чем больше, тем лучше. Пусть память об этом не стирается, на будущее пригодится.Но вот нашелся в среде этих итальянских некто (или группа господ, не знаю точно), очень умный и знающий Россию. Умом знающий.И этот некто решил… увековечить память своих доблестных предков, героически павших на воронежской земле.Скажем так, вообще-то итальянское кладбище в Россоши есть. И памятный знак на нем имеется.Если смотреть с человеческой точки зрения, то с итальянцами все в порядке. Есть куда приехать, где постоять, цветы там положить… В общем, не как собак бешеных зарыли, хотя стоило, в общем и целом.Красная строка: мы к себе итальянцев не звали. Они сами пришли. И не надо даже сегодня сказочек о бедных итальянских (румынских, венгерских, немецких) парнях, которые были насильно мобилизованы и на убой отправлены в Россию.Ах, да, «просто выполнявших приказ».Эйхман тоже так говорил, а оно вон как вышло…Идем дальше. Итальянцы выступили с инициативой. А давайте мы построим в Россоши нечто такое… Давайте построим детский садик!Давайте. Детский сад «Улыбка» тоже постоянно во всех материалах мелькает. Поскольку и деньги итальянцы на строительство собрали, и сами пахали в отпусках так, что дай боже. Это местные жители нам рассказали.Детский сад «Улыбка» реально вышел на славу. Большой, красивый, светлый, с бассейном и прочими капиталистическими изысками.Но горчиночка небольшая присутствует. Место выбрано, скажем так, неоднозначное. Аккурат на этом месте размещался штаб Альпийского корпуса, в который входили три дивизии: «Юлия», «Тридентина» и «Кунеэнзе».Именно бойцами «Тридентины» был совершен тот ретирадный марш. Двум другим дивизиям кардинально не повезло, по ним катком прошлась 6-я армия Родиона Яковлевича Малиновского, будущего маршала Советского Союза и дважды Героя, а остатки добили.Да, бойцы «Тридентины» в конце января 1943 года прорвали кольцо окружения и смогли уйти.Остальные из итальянской 8-й армии… 64 000 попали в плен, более 20 000 в плен сдаться не смогли по уважительной причине, около 40 000 смогли выйти из окружения.Всего в окружение попало около 130 000 итальянцев.Р. Я. Малиновский с лихвой рассчитался за поражение в Харьковской операции, и уже в феврале 1943 года Сталин назначил его на должность командующего войсками Южного фронта.Но вернемся в новейшую историю.Итак, детский садик на месте штаба и казарм был построен. В 1993 году. Помните, что и как тогда было в стране? И я помню. А итальянцы понимали по-своему, но головами. И кто-то умный предложил идею памятного знака. Ну, русский с итальянцем братья навек и все такое.Построили…И вот аккурат на 10-летие несчастного садика «Улыбка» было открыто вот это…Ну вот люди адекватные, скажите пожалуйста, на одной площадке наша звезда и шапочка итальянского убийцы из Альпийского корпуса – это нормально?Местные поисковики не дадут соврать, итальянские парни не под дулами чернорубашечников воевали. Сами неплохо так справлялись. И останки наших бойцов, убитых пулями горных стрелков, находят и по сей день.Разве нельзя было напрячь мозги и придумать реальный символ реального примирения? Двух мальчишек с балалайкой и свирелью, например? Мне пары минут хватило.Но нет. Именно шапка тех, кто стрелял в наших людей, и в военных, и в гражданских.Ладно, это только начало мракобесия. В этот, с позволения сказать, «памятник», каким-то образом попали кости. Да, останки. Итальянца. Ну вот просто детективно так, под покровом темноты, некто взял и подбросил.Наши, конечно, ничего не видели, ничего не слышали. Не туда смотрели, а уши чем-то залепило. Ладно, об этом мы чуть позже поговорим, а пока в качестве доказательства итальянская пресса, в которой они, прекрасно знавшие о закладке костей, рассказали.И еще в книге прописали. Молодцы, нечего сказать.Россошанская общественность, понятное дело, взвилась, но куда там… Не так-то просто, оказывается, сделать что-то, что неугодно властям.А что, спросите, такого тут угодного? О, тут раздолье для полета мысли!Вообще, дружба с итальянцами – дело насквозь овеществленное и благодатное. Когда открывали «памятник», рядом с потомками фашистов навытяжку стоял тогдашний глава района Владимир Гринёв.«Итальянские друзья» торжественно произвели его в «почётные альпийцы», после чего он стал наведываться в солнечную Италию. И не один, а всем семейством. За ним потянулись рангом пониже, но значимые в районе люди: глава администрации города Юрий Мишанков, глава Россоши Эдуард Марков, краевед Алим Морозов.Естественно, за счет принимающей стороны. С семьями.Алим Морозов, почетный житель Россоши и есть, собственно, двигатель всего итальянского в городе. Ну увидел он мальчиком героических и добрых итальянских солдат, ну «заболел» итальянцами. И теперь господин Морозов – лучший друг Италии в Россоши.Местные жители говорят, что Морозов вовсю пытался протолкнуть другой памятник – итальянский солдат с русской девочкой на руках. Не прокатило, правда, но и шляпа фашистских убийц тоже ничего, потянет.В 1995 году в Италии вышла книга Морозова на итальянском языке «Из далёкого военного детства», где он фактически обелил и облизал тех, кто пришел к нам убивать. Такой вот добрый господин Морозов… Хлебушек, испеченный бабушкой, носил солдатикам... Итальянским…Это, кстати, не я придумал, это Морозов в своей "книге" пишет.Наверное, никого не удивит тот факт, что именно он является директором музея, который находится в подвале садика «Улыбка»?Музейчик, кстати, забавный. Посетить не смог в силу того, что не знал о его режиме работы.На площадке две, с позволения сказать, "пушки", и все. Ворота заперты, ну сам виноват, раньше надо было приезжать.Местные рассказали, что в музее без переводчика делать нечего. Вся экспозиция двух интересовавших меня залов на итальянском языке. Первый зал – как драпали итальянцы до Харькова, второй – как садик строили.Ну и портретики дуче есть. Как же без Муссолини, правда?Но и это еще не все. Как насчет фашистского шабаша? Натурального такого? Имел место быть, скажем коротко и внятно. В 2003 году.Решили господа итальянцы и лица к ним приближенные с размахом отметить 10-летие «Улыбки». И мало того что устроили торжественный и траурный митинг с поклонением костям, заложенным в памятник, так еще и провели фашистский марш!А что мелочиться, правда? Россошь от Воронежа далеко, от Москвы еще дальше. А потому взяли перекрыли центр, и пошли бравые стрелки и их потомки торжественным маршем!Красота! Лепота! Муссолини с того света улыбался, наши ветераны, говорят, рыдали, а итальянцы шли.В 2013-м, говорят, то же самое хотели. Митинг, почести, марш. Но к тому времени вонь такая вокруг этого дела поднялась, что власти не рискнули. Тихонько так собрались, около 500 человек из солнечной Италии, обошлись, правда, без маршей в шляпах с перьями. Устроили митинг у входа в садик, подняли флаг ветеранской организации альпийских стрелков и отслужили поминальную мессу по погибшим предкам. И поехали по «местам боевой славы» своих предков.А звание «друга альпийских стрелков», видимо, переходящее. И передается по наследству между чиновниками.Иначе чем объяснить такое заявление очередного чиновника, Александра Хиценко, первого заместителя главы администрации Россошанского района:— Даже если все, что говорят наши оппоненты, правда, — мы сейчас можем с таким лозунгом вообще памятный знак убрать? Как это будет расцениваться после 25 лет нашего совместного сотрудничества, дружбы и нормальных отношений?Действительно, а как?Как признать, что памятник оккупантам в таком виде есть самая что ни на есть пропаганда фашизма? Махрового итальянского фашизма?Как признать продажность, причем откровенную, ничем не прикрытую, россошанских властей? Только личной заинтересованностью я могу объяснить такое четкое нежелание увидеть проблему у чиновников Россоши. На протяжении 25 лет, подчеркну.Люди протестуют, пишут в различные инстанции, но…25 лет в Россоши не желают видеть того, что откровенный реваншист Алим Морозов занимается пропагандой фашизма, вопреки законам и здравому смыслу. Наверное, дело достойно того, чтобы им занялись в Генеральной прокуратуре России.Наверное, стоит закончить этот печальный материал еще одним фото. Оно сделано в Киеве, в дни, когда отмечались 75-летие освобождение Киева от оккупантов и 100-летие окончания Первой мировой войны.Ну что можно сказать… Где убивали, там и присутствуем. Видимо, это такое кредо у господ альпийских стрелков.И еще. Концовку видеосюжета мы снимали у мемориала нашим воинам. Резануло неприятно так, что звезда есть, форсунка есть, а Вечный огонь не горит…А на мемориале около трех тысяч наших солдат и офицеров лежит. И бюсты полутора десятков местных Героев Советского Союза стоят. А Вечный огонь потушен.Неладно все-таки дела обстоят в Россоши, как есть неладно…Постскриптум. Продолжение темы, к сожалению, будет. И коснется оно захоронений советских солдат, если это можно вообще назвать захоронениями.