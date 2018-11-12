Японское пятое поколение. Mitsubishi X-2 Shinshin

Mitsubishi X-2 Shinshi

Mitsubishi X-2 Shinshi

F-22 Raptor

Mitsubishi X-2 Shinshi

Mitsubishi X-2 Shinshi во время первого полета

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/xplane/x2mitsubishi.html

http://www.arms-expo.ru/analytics/inostrannye-razrabotki/polufabrikat-yaponskoy-gordosti

https://nplus1.ru/news/2017/05/30/nerve

Материалы из открытых источников

Япония решила пойти по пути стран, которые самостоятельно разрабатывают истребители пятого поколения. Разработка нового боевого самолета началась в Стране восходящего солнца еще в 2004 году. При этом первоначально перспективы данного проекта вызывали массу вопросов, а сами японские военные рассматривали возможность приобретения готовых боевых самолетов пятого поколения у США, расценивая это как более быстрый и дешевый вариант. Несмотря на это со временем самолет, который рассматривался как демонстратор новых военных возможностей и технологий Японии и отработки технологии «стелс», превратился в самостоятельный проект истребителя пятого поколения, у которого все еще есть перспективы стать полноценным серийным боевым самолетом.При этом с разработкой нового боевого самолета японцы не спешат. Пока что готов лишь один прототип, который выполнил первый полет 22 апреля 2016 года. В настоящее время самолет находится на стадии испытаний. Представители компании Mitsubishi Heavy Industries особо подчеркивают, что самолет Mitsubishi X-2 Shinshin лишь прототип, наработки по которому могут быть использованы в моделях будущих истребителей. Ожидается, что боевой вариант, который получит обозначение F-3, вероятно, будет принят на вооружение Воздушных сил самообороны Японии не ранее 2030 года.Любопытным представляется тот факт, что если японцам удастся довести проект своего истребителя пятого поколения до принятия на вооружение и серийного производства, Япония станет страной эксплуатирующей и отечественный, и американский истребители пятого поколения. В настоящее время Япония получает по заключенным ранее контрактам истребители F-35A. Скорее всего, страна восходящего солнца приобрела 42 таких самолета и рассматривает возможность приобретения еще 20 подобных машин. Также в Японии всерьез рассматривают возможность покупки истребителя короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, которым можно будет оснастить имеющиеся в строю японские вертолетоносцы. В составе военно-воздушных сил американские F-35A заменят морально устаревшие истребители F-4J Kai Phantom.Mitsubishi X-2 Shinshin (яп. Душа) – японский легкий истребитель пятого поколения, спроектированный по технологии «стелс», его разработкой занимается Техническо-проектный институт (TRDI) министерства обороны Японии. Основным подрядчиком в работе над самолетом выступает известная японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Решение о создании самолета для демонстрации передовых военных разработок было принято в Японии в 2004 году. Это был пролог к созданию собственного японского истребителя пятого поколения, который разрабатывается с применением современных технологий малозаметности. Уже в 2004 году планер самолета, получившего обозначение Mitsubishi X-2, был проверен на радиолокационную заметность. В следующем году в Японии начались испытания дистанционно управляемой модели будущего самолета, выполненного в масштабе 1:5. В 2007 году после отказа США продать Японии истребители пятого поколения F-22 «Раптор», японское правительство приняло решение о строительстве полноразмерных летных экземплярах перспективного самолет – Mitsubishi ATD-X (Advance Technology Demonstrator-X) демонстрационного и испытательного стенда для различных современных технологий и новейшей японской авионики и электроники.По прошествии десяти лет опытный легкий истребитель пятого поколения Mitsubishi X-2 Shinshin поднялся в небо. Он представляет собой одноместный самолет с размахом крыльев около 9 метров и длиной – 14,2 метра. Вес пустого самолета составляет порядка 9700 кг. По своим размерам новый японский самолет очень близок к шведскому легкому истребителю Saab Gripen, а по форме близок к американскому истребителю F-22 Raptor. Размеры и угол наклона вертикального оперения японского истребителя, а также форма наплыва и воздухозаборников идентичны тем, что используются на американском истребителе пятого поколения. Возможно, самолет является лишь уменьшенной копией будущего истребителя F-3, в перспективе он увеличится в размерах, сохранив свою форму и внешний облик. Несмотря на небольшие размеры, есть все основания полагать, что внутри Mitsubishi X-2 Shinshin установлены одни из наиболее совершенных на данный момент времени средств управления полетом. Интерес у специалистов вызывают и разрабатываемые для японского истребителя пятого поколения двигатели корпорации IHI, отличающиеся хорошими техническими показателями.Mitsubishi X-2 Shinshin построен с использованием стелс-технологий, в его конструкции широко используются композиционные материалы. Согласно заявлениям представителя Минобороны Японии, эффективная площадь рассеивания у прототипа больше, чем у насекомого, но меньше, чем у птицы средних размеров. Известно, что истребитель имеет два турбореактивных двигателя и может развивать сверхзвуковую скорость полета без использования форсажа. На первом опытном образце установлены двигатели IHI XF5-1 с управляемым вектором тяги, за отклонение реактивной струи отвечают по три «лепестка» у сопла каждого из реактивных двигателей. При этом в Японии полным ходом идут работы по созданию более совершенного двигателя FX9-1, который может появиться на серийных истребителях Mitsubishi F-3.Большинство систем, которые разрабатываются в Японии для истребителя пятого поколения, находятся еще в стадии активной разработки или являются глубоко засекреченными. Но совершенно точно можно сказать о том, что самолет получит двигатели с регулируемым вектором тяги, что должно будет обеспечить маневренность самолета и его управляемость даже при полете на небольших скоростях. На первом прототипе установлены два двигателя IHI Corporation XF5 максимальной тягой 49 кН каждый. Установленные на прототипе двигатели сравнимы по своим мощностным характеристикам с американскими двигателями General Electric F404-GE-400, разработанными для палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet.Гораздо больший интерес представляет двигатель FX9-1. Японская корпорация IHI завершила сборку первого прототипа данного турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой летом 2018 года. Двигатель IHI FX9-1 создается в рамках программы по разработке силовой установки для перспективного истребителя пятого поколения F-3. По информации издания Aviation Week, корпорация IHI поставила прототип двигателя специалистам Исследовательской лаборатории авиационного оборудования при Минобороны Японии, в стенах лаборатории он должен пройти полный комплекс наземных испытаний.Известно, что предварительные заводские испытания газогенератора, а после и всего турбореактивного двигателя XF9-1 в сборе уже состоялись, данные испытания признали успешными. Теперь военная исследовательская лаборатория займется более тщательной проверкой новой силовой установки корпорации IHI. Известно, что диаметр вентилятора нового турбореактивного двухконтурного двигателя составляет один метр, а общая длина около 4,8 метра. Двигатель в состоянии развивать тягу до 107,9 кН в обычном режиме и до 147 кН, работая в режиме форсажа.Ранее сообщалось о том, что двигатель IHI XF9-1 будет состоять из нескольких каскадов: 3-х – в зоне вентилятора, 6-ти – в зоне компрессора высокого давления и по одному в зонах турбин низкого и высокого давления. Известно, что турбины двигателя будут вращаться в противоположных направлениях. Использование в конструкции силовой установки новых материалов должно позволить довести температуру газов в зоне турбины высокого давления примерно до 1800 градусов Цельсия (2070 кельвинов). Для сравнения, в настоящее время предел данного показателя для реактивных двигателей равняется примерно 1900 кельвинам. При выпуске турбины японцы собираются использовать современные керамические матричные композиты с кремниево-углеродным волокном. Лопатки ротора и статора турбины планируется изготавливать из специального монокристаллического сплава на основе никеля, а диск турбины двигателя XF9-1 – из никель-кобальтового сплава. Другие подробности о перспективном японском авиационном двигателе пока что не известны.Есть предположения, что все системы управления японского самолета пятого поколения будут использовать технологии оптических коммуникаций, с помощью которых можно будет передавать с высокой скоростью огромные объемы информации по оптическим кабелям. Помимо этого, оптические каналы передачи данных не подвержены воздействию ионизирующего излучения и электромагнитных импульсов. Многофункциональная система Multifunction RF Sensor, позволяющая использовать два типа методов радиоэлектронного подавления систем противника, будет дополнена покрытием истребителя, которое будет состоять из активных антенн миниатюрных размеров, представляющих собой не что иное, как активную стелс-технологию. Взаимодействие радиоволн, падающих на поверхность истребителя пятого поколения с радиоволнами, излучаемыми активными антеннами, позволит управлять «невидимостью» будущего самолета в очень широких пределах.При этом самой инновационной системой будущего истребителя пятого поколения может стать система самовосстановления Self-Repairing Flight Control Capability. Она представляет собой своеобразную «нервную систему» самолета из датчиков, пронизывающих всю конструкцию истребителя и все узлы. С помощью информации от этих датчиков система сможет найти и идентифицировать любой сбой, а также любое повреждение или неисправность систем, что позволит перекалибровать систему управления самолетом для того, чтобы можно было максимально сохранить возможность контроля над летательным аппаратом в складывающейся неблагоприятной ситуации.Также сообщалось о том, что новый истребитель получит РЛС с АФАР, над созданием которой работает компания Mitsubishi Electronics. Утверждается, что новая РЛС будет сравнима по возможностям с американской РЛС AN/APG-81 (которая ставится на истребители F-35) и сможет динамически переключаться между частотами С и Ku диапазона. Также РЛС должна будет получить встроенные возможности ведения радиоэлектронной борьбы.Первый летный прототип легкого японского истребителя пятого поколения X-2 Shinshin был продемонстрирован публике 28 января 2016 года. Свой первый полет машина выполнила 22 апреля того же года. Летающий демонстратор технологии является уменьшенной версией проектируемого истребителя пятого поколения F-3. По этой причине в его конструкции не закладывались внутренние отсеки размещения вооружения. Предположительно, будущий истребитель F-3, перенявший все успешные технологии и наработки от X-2 Shinshin, по размерам будет, как минимум, сопоставим с истребителем F-15J.Ранее японские военные уже публиковали свой список требований к перспективному истребителю Mitsubishi F-3. В частности, новый японский истребитель должен будет нести и запускать БПЛА, которые планируется использоваться в качестве дополнительных сенсоров, способных удаляться от самолета-носителя на некоторое расстояние и самостоятельно обнаруживать воздушные и наземные цели вероятного противника. Также новый истребитель по требованию военных должен будет свободно совершать полеты на скорости до двух чисел Маха (порядка 2500 км/ч).Японские военные активно работают над проработкой параметров будущего истребителя F-3 с начала 2010-х годов. В рамках реализации этой программы в стране осуществляются опытно-конструкторские работы в области разработки новой радиолокационной станции, летающего демонстратора технологий боевого самолета (Mitsubishi X-2 Shinshin) и двигателя для нового истребителя (IHI FX9-1). Первоначально работы по проекту перспективного боевого самолета, который должен прийти на смену устаревшим истребителям Mitsubishi F-2, рассчитывали начать в 2016-2017 годах, однако эти сроки были перенесены на неопределенный срок. Первый летный образец нового истребителя планировалось поднять в небо в 2024-2025 годах. Есть вероятность, что к июлю 2018 года Япония получила уже достаточно информации от летных испытаний демонстратора технологий Mitsubishi X-2 Shinshin, чтобы понять, что для завершения проекта создания перспективного истребителя F-3 необходимо будет привлечь международных партнеров. При этом проект разработки истребителя F-3 оценивается примерно в 40 миллиардов долларов.