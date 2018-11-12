Предварительные результаты выборов в ДНР и ЛНР
Продолжается подсчёт голосов избирателей, отданных за кандидатов на выборах глав республик и депутатов Народных советов в ЛНР и ДНР. Так, в Луганской народной республике почти три четверти голосов набирает политическое движение «Мир Луганщине». Его возглавляет исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. Около 24% голосов к этой минуте набирает ЛЭС – «Луганский экономический союз». Об этом сообщает портал ЛИЦ.
Сам Леонид Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР, набирая на данный момент около 69% голосов избирателей. На втором месте Олег Коваль, за которого проголосовали 16% луганчан. Выборы в республике прошли при явке в 77%. На данный момент обработано около 70% бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия ДНР публикует данные о явке и предварительных итогах выборов. Сообщается, что к избирательным урнам пришли более 80% жителей республики. По словам председателя ЦИК ДНР Ольги Поздняковой, выборы прошли успешно, и сколько-нибудь серьёзных нарушений на них зафиксировано не было. Удалось избежать и провокацией с украинской стороны.
По итогам обработки 77% бюллетеней лидирует Денис Пушилин, выставлявший свою кандидатуру на пост главы народной республики. За него проголосовали около 60% пришедших на избирательные участки. На втором месте Роман Евстифеев, у которого около 6,5%.
На выборах в Народный совет ДНР лидирует общественное движение «Донецкая Республика», которое набирает свыше 76% голосов избирателей. Около 23% пришедших на участки отдали свои голоса за другое общественное движение – «Свободный Донбасс».
Накануне своё недовольство по поводу выборов на Донбассе высказывали различные зарубежные политические силы. Решили отметиться и в НАТО. В военном блоке, который уже успел осуществить вторжение в различные страны мира (от Югославии до Ливии), объявили, что выборы на Донбассе «подрывают усилия по мирному урегулированию». Украинские обстрелы территории ЛДНР эти усилия, по мнению НАТО, судя по всему, не подрывают, а вот выборы подрывают. Такая «логика».
В ЛДНР на эту "логику" дали однозначный ответ: организация, которая развязала десятки военных конфликтов, не может по определению размышлять о мире.
Сам Леонид Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР, набирая на данный момент около 69% голосов избирателей. На втором месте Олег Коваль, за которого проголосовали 16% луганчан. Выборы в республике прошли при явке в 77%. На данный момент обработано около 70% бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия ДНР публикует данные о явке и предварительных итогах выборов. Сообщается, что к избирательным урнам пришли более 80% жителей республики. По словам председателя ЦИК ДНР Ольги Поздняковой, выборы прошли успешно, и сколько-нибудь серьёзных нарушений на них зафиксировано не было. Удалось избежать и провокацией с украинской стороны.
По итогам обработки 77% бюллетеней лидирует Денис Пушилин, выставлявший свою кандидатуру на пост главы народной республики. За него проголосовали около 60% пришедших на избирательные участки. На втором месте Роман Евстифеев, у которого около 6,5%.
На выборах в Народный совет ДНР лидирует общественное движение «Донецкая Республика», которое набирает свыше 76% голосов избирателей. Около 23% пришедших на участки отдали свои голоса за другое общественное движение – «Свободный Донбасс».
Накануне своё недовольство по поводу выборов на Донбассе высказывали различные зарубежные политические силы. Решили отметиться и в НАТО. В военном блоке, который уже успел осуществить вторжение в различные страны мира (от Югославии до Ливии), объявили, что выборы на Донбассе «подрывают усилия по мирному урегулированию». Украинские обстрелы территории ЛДНР эти усилия, по мнению НАТО, судя по всему, не подрывают, а вот выборы подрывают. Такая «логика».
В ЛДНР на эту "логику" дали однозначный ответ: организация, которая развязала десятки военных конфликтов, не может по определению размышлять о мире.
- Использованы фотографии:
- ЛИЦ
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