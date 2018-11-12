Полторак пообещал ответить России на "возможную агрессию" на Чёрном море

Точно готовы (противостоять России). Мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. У нас есть там (в Чёрном море) возможности для маневра и наращивания усилий. Россия не является полноправным хозяином Черного моря, потому что там есть страны НАТО, там есть их интересы.

Министр обороны Украины сделал очередное заявление о том, как украинская армия «готова противостоять России». При этом Степан Полторак заявил, что Россия, «возможно, прибегнет к агрессивным действиям на Чёрном море». Учитывая тот факт, что термины «возможно» и «с большой долей вероятности» стали определяющими в политике отдельных государств, можно сделать вывод о том, что Киев сам готов к провокации на Чёрном море с целью возложения вины на Российскую Федерацию.Кстати, о готовности Киева к провокациям говорил и представитель Оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По словам полковника Басурина, Киев готов осуществлять диверсии против гражданских судов на Азовском море.В интервью украинскому «5 каналу», принадлежащему Петру Порошенко, Полторак заявил:По словам Полторака, возможности Украины на Чёрном море существенно больше, чем в море Азовском.Между тем, эксперты полагают, что все эти заявления могут иметь в качестве главной цели расторжение ещё одного международного основополагающего договора. Это Конвенция Монтрё от 1936 года. Она подчёркивает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и определяет характер нахождения военных судов нечерноморских государств в Черноморском бассейне. Так, Конвенция говорит о том, что совокупный тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не может превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран). При этом срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств ограничивает 21 сутками.Если США с лёгкостью рвут ДРСМД, то вполне могут протолкнуть идею о том, что и Конвенцию Монтрё соблюдать не нужно. Как отреагирует на это Турция при учёте того, что чей-либо отказ от соблюдения Конвенции Монтрё автоматически ставит под сомнение турецкий суверенитет над указанными выше проливами?