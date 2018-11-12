Санкции США против Эр-Рияда: мы не будем дозаправлять ваши самолёты

США и (саудовская) коалиция планируют сотрудничать в создании легитимных йеменских сил для защиты йеменского народа, обеспечения суверенитета страны и содействия борьбе с террористическими организациями.

В США определились с «комплексом мер» в отношении Саудовской Аравии. Речь идёт о мерах, которые общественность Соединённых Штатов призывала принять власти в связи с гибелью гражданского населения в результате бомбардировок йеменских городов саудовской коалицией. Многие рассчитывали на то, что Вашингтон введёт санкции в отношении Эр-Рияда и за убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Накануне турецкие СМИ, кстати, опубликовали последние слова Хашогги, который просил его отпустить, говоря о том, что он задыхается.Санкций за убийство журналиста не последовало, а «санкции» (если это можно так назвать) за Йемен выглядят следующим образом: Пентагон принял решение отказаться от дозаправки самолётов ВВС Саудовской Аравии при выполнении теми операций над Йеменом.Представители Пентагона заявили, что США таким образом отреагировали на информацию о гибели тысяч мирных йеменцев под ударами саудовской авиации.Журналист AP Мэттью Ли поинтересовался у представителя Пентагона, как будут обстоять дела с другими военными и военно-техническими контактами Вашингтона и Эр-Рияда. Ответ был таким:В Пентагоне также отметили, что продолжат обучение саудовских лётчиков с целью «повышения точности при нанесении ими авиаударов».На этом фоне в Саудовской Аравии заявили, что ВВС страны увеличили собственные возможности по дозаправке самолётов при выполнении боевых задач, и в американских услугах в данном случае уже не нуждаются.Для справки: основной состав военно-технического парка ВВС Саудовской Аравии - авиация, произведённая в США, включая воздушные танкеры KC-130H.