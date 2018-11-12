Израильский спецназ вошёл в Газу и понёс потери

Израиль всё же решился на проведение сухопутной операции в секторе Газа. Напомним, что идею о необходимости проведения операции продвигал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, это необходимо для того, чтобы остановить «агрессию ХАМАС». В кабмине скептически относились к инициативе Либермана, и в итоге было принято «компромиссное» решение: провести операцию ограниченными силами израильского спецназа.В ходе силовой операции, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, завязалась перестрелка, в ходе которой семь представителей боевого крыла ХАМАС были убиты. Не обошлось без жертв и с израильской стороны. Погиб офицер подразделения спецназа израильской армии, ещё один военнослужащий получил ранение.В сообщениях израильской прессы говорится о том, что среди убитых хамасовцев – Нир Бараке, который являлся командиром батальона боевого крыла ХАМАС. Ещё один убитый представитель движения входил в состав Комитета народного сопротивления Газы.Пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что имя погибшего военнослужащего будет названо позднее. Его родные и близкие к настоящему моменту оповещены.Ранее в СМИ появились материалы о том, что один израильский спецназовец попал в плен. В пресс-службе израильского военного ведомства эти заявления назвали слухами.Помимо наземной операции была проведена и операция ВВС Израиля. На территории сектора Газа были атакованы не менее 40 объектов.Отмечается, что начались боевые действия после совещания, которое провели Авигдор Либерман, начальник генерального штаба Гади Айзенкот и глава "Шабак" (служба безопасности) Надав Аргаман. Решение было принято после очередного ракетного обстрела израильской территории.Распространены инструкции по безопасности для жителей приграничных израильских населённых пунктов. Действовать эти инструкции будут как минимум до вечера понедельника. Среди экстренных мер – приостановка железнодорожного сообщения между Беэр-Шевой и Ашкелоном. Закрыты станции Сдерот, Нетивот и Офаким.В секторе Газа тем временем заявили, что Израиль скрывает свои реальные потери в результате военной авантюры.В связи с разворачивающимися событиями в регионе свой визит в Париж прервал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.