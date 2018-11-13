Зрелищный полёт Су-57
Выпуск программы «Военная приёмка» на ТК "Звезда" посвящён самому современному российскому истребителю - самолёту 5-го поколения: изначально Т-50, который теперь известен как Су-57.
Этот истребитель является разработкой ОКБ им. Сухого и задумывался как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Самолёт был создан фактически как противовес американскому F-22, а его характеристики позволяют полностью отнести данную машину к 5-му поколению истребителей. При этом ряд экспертов считает, что эта российская машина по ряду параметров имеет показатели, которые превзошли даже 5-е поколение.
Подробная информация об этом самолёте пока засекречена - до основных поставок Су-57 в войска. Те данные, которые доступны, говорят о его малозаметности, многофункциональности, сверхзвуковой крейсерской скорости, наличии современнейшей электроники, а также высокой маневренности. Не так давно в прессе появилась информация о том, что тяга двигателей второго этапа сопоставима с тягой двигателей американского F-35.
Благодаря внедренным в корпус самолёта экшн-камерам, зрители смогут наблюдать полёт Су-57 так, как они его ещё не видели никогда. С мощью этих камер они увидят полёт истребителя на сверхмалой высоте, взлёт со сверхкороткой дистанции, имитацию дозаправки, приземление с тормозным парашютом, первый в истории групповой пилотаж из четырёх российских истребителей 5-го поколения и многое другое.
Этот истребитель является разработкой ОКБ им. Сухого и задумывался как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Самолёт был создан фактически как противовес американскому F-22, а его характеристики позволяют полностью отнести данную машину к 5-му поколению истребителей. При этом ряд экспертов считает, что эта российская машина по ряду параметров имеет показатели, которые превзошли даже 5-е поколение.
Подробная информация об этом самолёте пока засекречена - до основных поставок Су-57 в войска. Те данные, которые доступны, говорят о его малозаметности, многофункциональности, сверхзвуковой крейсерской скорости, наличии современнейшей электроники, а также высокой маневренности. Не так давно в прессе появилась информация о том, что тяга двигателей второго этапа сопоставима с тягой двигателей американского F-35.
Благодаря внедренным в корпус самолёта экшн-камерам, зрители смогут наблюдать полёт Су-57 так, как они его ещё не видели никогда. С мощью этих камер они увидят полёт истребителя на сверхмалой высоте, взлёт со сверхкороткой дистанции, имитацию дозаправки, приземление с тормозным парашютом, первый в истории групповой пилотаж из четырёх российских истребителей 5-го поколения и многое другое.
- Использованы фотографии:
- ТК "Звезда", ОКБ "Сухой"
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