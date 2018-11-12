Рогозин рассказал, от каких ракет откажется «Роскосмос»
«Роскосмос» откажется от носителей «Союз-ФГ» после произошедшей в октябре аварии, передает РИА Новости сообщение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
В конце 2019 года эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ» завершается, с начала 2020 года «Союз МС» будет выводить на орбиту носитель «Союз-2.1.а», рассказал Рогозин.
В октябре произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике: «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с международным экипажем. Комиссия установила, что инцидент произошел из-за некорректной работы датчика разделения первой и второй ступени. Эти датчики заменены на ракете «Союз-ФГ», которая 16 ноября стартует с Байконура с грузовым кораблем.
Кроме того, по словам Рогозина, в 2025 году прекратится эксплуатация носителя «Протон-М». После этого все пуски тяжелых ракет будут перенесены с Байконура на космодром Восточный, где уже начато строительство нового стартового стола. На смену «Протонам» придут тяжелые ракеты-носители «Ангара». Стартовый стол для «Ангары» имеется также на космодроме Плесецке.
Первый испытательный пуск носителя «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком состоится на космодроме Восточный в 2026 году, сообщил глава корпорации. При этом он напомнил, что первая «обычная» «Ангара-А5» стартует с Восточного в 2023 году. А через пять лет, в 2028 году, с третьего стартового комплекса начнутся запуски сверхтяжелых ракет.
Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году. Первая ракета «Союз» полетела с него в 2016 году.
В конце 2019 года эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ» завершается, с начала 2020 года «Союз МС» будет выводить на орбиту носитель «Союз-2.1.а», рассказал Рогозин.
В октябре произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике: «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с международным экипажем. Комиссия установила, что инцидент произошел из-за некорректной работы датчика разделения первой и второй ступени. Эти датчики заменены на ракете «Союз-ФГ», которая 16 ноября стартует с Байконура с грузовым кораблем.
Кроме того, по словам Рогозина, в 2025 году прекратится эксплуатация носителя «Протон-М». После этого все пуски тяжелых ракет будут перенесены с Байконура на космодром Восточный, где уже начато строительство нового стартового стола. На смену «Протонам» придут тяжелые ракеты-носители «Ангара». Стартовый стол для «Ангары» имеется также на космодроме Плесецке.
Первый испытательный пуск носителя «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком состоится на космодроме Восточный в 2026 году, сообщил глава корпорации. При этом он напомнил, что первая «обычная» «Ангара-А5» стартует с Восточного в 2023 году. А через пять лет, в 2028 году, с третьего стартового комплекса начнутся запуски сверхтяжелых ракет.
Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году. Первая ракета «Союз» полетела с него в 2016 году.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Rogozin, Минобороны РФ
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