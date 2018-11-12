Так называемая сирийская оппозиция убрала красные звёзды со своего флага

Сирийская оппозиция решила совершить ребрендинг. Очередной. Кураторов так называемых оппозиционных сил в Сирии перестали устраивать красные звёзды на флаге, а потому было принято решение от звёзд в качестве символики отказаться, разместив на полотнище арабскую вязь. Впервые новый «оппозиционный» стяг был продемонстрирован на днях в сирийской провинции Идлиб, где сосредоточено наибольшее число боевиков различных террористических группировок.Идею о смене символики реализовали в так называемом «сирийском правительстве спасения». Примечательно, что при принятии итогового решения «спасители» отталкивались от варианта ребрендинга террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). Некоторое время назад главари этой группировки решили подвергнуть флаг цветовой инверсии, сменив чёрный цвет на белый и, соответственно, белую арабскую вязь на чёрную. Также трансформации было подвержено и название группировки, что никак не повлияло на её террористическую сущность. Для чего же это было сделано? Террористы сменили название и символику, чтобы самих себя вычеркнуть из списка организаций, признанных террористическими Организацией Объединённых Наций.Что же теперь вместо красных звёзд изображено на флаге «оппозиции»? Это арабский текст «Нет бога кроме Аллаха, и Магомед – пророк его». Аналогичный текст присутствует, например, на флаге Саудовской Аравии.На «удалении» красных звёзд с флага «оппозиции» всё последнее время настаивали радикальные исламисты, что красноречиво говорит о том, кто именно верховодит в стане так называемых оппозиционеров Сирии.